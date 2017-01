Kinderschutz: Seit 50 Jahren im Dienst der Kinder

50 Jahre Hilfe für Kinder in Not: Terre-des-hommes-Botschafterin Barbara Schöneberger in Berlin. Foto: obs

Der Verein Terre des Hommes half erstmals 1967 vietnamesischen Jungen und Mädchen. Seither sind 7000 Projekte für 15 Millionen Kinder in 47 Ländern realisiert worden.

Kinder, die zu Soldaten ausgebildet werden, die sexuell missbraucht, ermordet, entführt oder verletzt werden – vor allen in Afghanistan, Syrien, dem Irak, Jemen, Somalia und Südsudan hat sich die Situation in den letzten Jahren dramatisch zugespitzt.

Seit 50 Jahren kümmert sich Terre des Hommes (Französisch für Erde der Menschen) weltweit um die jungen Opfer. Am 8. Januar 1967 wurde der Verein als Reaktion auf den Vietnamkrieg in Deutschland gegründet: In einem Lehrerzimmer der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart versammelte der damals 29-jährige Schriftsetzer Lutz Beisel Gleichgesinnte: „Ich spürte: Da kann man nicht einfach zuschauen. Da muss man was unternehmen“, sagt Beisel.

40 Frauen und Männer bildeten damals die Kernmannschaft. Ihr Ziel: vietnamesische Kinder retten und sie in Deutschland behandeln lassen. „Wir haben nicht theoretisiert, sondern gehandelt“, erinnert sich Beisel. 158 vietnamesische Kinder wurden daraufhin zwischen 1967 und 1969 in Deutschland medizinisch versorgt – ein erster großer Erfolg für das Kinderhilfswerk.

„1967, das war die Zeit, als erste Farbbilder der Gräueltaten aus Vietnam die deutschen Haushalte erreichten. Da haben viele eine humanitäre Verantwortung gespürt. Das glich einer Bürgerbewegung. Diese ehrenamtliche Tradition macht Terre des Hommes noch heute aus“, sagt Jörg Angerstein, Vorstandssprecher des Vereins. Das Besondere sei die Partizipation. „Wir sind keine Entwicklungshelfer, sondern fördern die vielen einheimischen Projektpartner, mit denen wir eng verbunden sind.“ Inzwischen gebe es mehr als 1000 solcher Partnerschaften weltweit.

Anfang der 70er-Jahre entstand in Deutschland das erste Terre-des-Hommes-Projekt: Eine interkulturelle Tagesstätte in Wiesbaden. Es folgten Kampagnen gegen Kinderarbeit in der Teppichindustrie, gegen Kinderprostitution und gegen Kinderhandel.

1300 ehrenamtliche Helfer

Nach der Tsunami-Katastrophe in Südasien im Jahr 2005 unterstützte der Verein den Wiederaufbau in den zerstörten Gebieten. 2016 fand auf Initiative des Vereins bei der UN in Genf eine internationale Konferenz zum Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt statt.

Seit der Gründung vor 50 Jahren ist der Verein auf mehr als 1300 ehrenamtliche und 140 hauptamtliche Mitarbeiter in Deutschland und im Ausland gewachsen. „Wir würden uns wünschen, dass wir noch zehn Mal mehr Helfer hätten“, sagt Angerstein. Aber die Solidarität des vergangenen Jahres sei auch bei Terre des Hommes spürbar.

Heute schützt das Kinderhilfswerk in 33 Ländern Mädchen und Jungen vor Sklaverei und Ausbeutung, hilft Flüchtlingskindern und versucht Opfer von Gewalt, Missbrauch und Katastrophen eine Zukunftsperspektive zu geben. Vor allem Bildung sei der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. So könne ein Kind in Indien für 60 Euro ein Jahr die Schule besuchen, das könnten sich sonst viele nicht leisten, sagt Angerstein. Insgesamt sind 7000 Projekte für 15 Millionen Kinder in 47 Ländern entstanden: Waisenhäuser wurden gebaut, Trinkwasserleitungen gelegt oder Ausbildungen vermittelt. Finanziert wird diese Arbeit zu einem Großteil aus Spenden; 20 Prozent kommen aus öffentlichen Zuschüssen.

Seit 2012 unterstützt der Verein die Schwesterorganisation in Lausanne und kümmert sich auch um die rund 600 000 syrischen Flüchtlinge in Jordanien. Vor allem die Kinder und Jugendlichen sind dort von Kinderarbeit, Gewalt und Kinderehen bedroht.

„Flucht und Migration, das ist die größte Herausforderung für die kommende Zeit. Die Welt ist komplexer geworden. Einfache Lösungen wird es nicht geben. Was wir gerade erleben, ist leider keine Momentaufnahme“, sagt Angerstein.