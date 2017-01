Kölner Silvesternacht: Rätseln um Nordafrikaner

Polizei und Politik rätseln über die Motive der vielen jungen Nordafrikaner, an Silvester nach Köln zu kommen. Ein CDU-Politiker spricht von einer "Machtprobe".

Auch an Tag drei nach dem Polizeieinsatz in Köln sind entscheidende Fragen unbeantwortet – dafür beginnen die Spekulationen. Eine zentrale Unklarheit: Warum haben sich auch in diesem Jahr trotz des Silvesterfiaskos von 2015/16 so viele junge nordafrikanische Männer auf den Weg nach Köln begeben?

Der CDU-Innenexperte Armin Schuster äußerte im ZDF eine überaus zugespitzte Annahme: „Für mich ist das eine Machtprobe gewesen.“ Der Staat müsse wehrhaft bleiben, so der CDU-Politiker, „und wenn eine Gruppe von etwa 2000 Nordafrikanern versucht herauszufinden, ob wir das sind, dann wurde genau mit der richtigen, robusten Sprache geantwortet.“

Steckten also bewusste Provokationen dahinter? Die Frage wurde bereits am Montag gestellt, der Kölner Polizei ebenso wie dem Bundesinnenministerium. Bislang gebe es dafür keine Anhaltspunkte, erklärten die nordrhein-westfälischen Behörden ebenso wie ein Sprecher des Bundesinnenministers. Die Polizei sei selbst überrascht gewesen.

Erst kurzfristig reagiert

Erst in den Zügen gen Köln seien der Bundespolizei entsprechende Gruppen aufgefallen, die sich zudem auffällig verhielten. Die Erkenntnisse seien an die Einsatzleitung weitergegeben worden – nicht aber im Vorfeld, hieß es.

Auch der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, André Schulz, sagte im RBB-Inforadio, noch sei nicht klar, warum erneut so viele Nordafrikaner nach Köln fuhren. „Wir vermuten, dass dieser Kreis einfach nicht deutsche Medien derart konsumiert, dass sie hätten ahnen können, dass die deutsche Polizei dort gelernt hat aus dem letzten Silvester und jetzt mit massivem Personaleinsatz vor Ort ist.“ Viele seien angesichts der Polizeipräsenz überrascht gewesen, „und sind dann abgereist“, so Schulz. „Ich gehe nicht davon aus, dass es eine kalkulierte Konfrontation war.“

Anders als die Polizei in NRW sprach Schulz auch von Anzeichen, die vorab in sozialen Netzwerken darauf hinwiesen, dass „sich verabredet wurde, um wieder nach Köln zu fahren und dort massiv aufzutreten“. Eine Rolle spiele aber auch, dass sich in Nordrhein-Westfalen traditionell viele Menschen aus den Maghrebstaaten angesiedelt haben – und unter dem männlichen Partyvolk ebenso überproportional vertreten seien wie unter jugendlichen Straftätern.

Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies hatte das Vorgehen, gezielt Nordafrikaner abzufangen, gegen Kritik verteidigt und betont, dass nicht das Aussehen Anlass dafür gewesen sei, sondern aggressives Verhalten.