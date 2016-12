Kongo: Der unendliche Skandal

Rechtsstaatlichkeit ist etwas, von dem Kongolesen allerhöchstens träumen können. Die Menschen wissen, was Recht und Unrecht ist - und dass das der Regierung egal ist.

Kinshasa –

Benjamin Mukendi schlägt den Aktenordner auf und schaut dann eine Zeit lang schweigend in die Kerze, die notdürftig den Tisch beleuchtet. 31 Jahre lang habe er für Sonas gearbeitet, bevor er vor acht Jahren in den Ruhestand gegangen sei, erzählt der 73-jährige Kongolese schließlich: „Und dann das.“

„Das“ ist die Weigerung der staatlichen Versicherungsgesellschaft, ihrem ehemaligen Angestellten die gesetzlich vorgeschriebene Pension auszubezahlen: Umgerechnet immerhin 91 000 US-Dollar, so viel wie ein Gymnasiallehrer in 20 Jahren nicht verdient. Doch weil der korrupte Sonas-Exchef den Pensionstopf des staatlichen Unternehmens geplündert hatte, lässt die Versicherungsgesellschaft ihre pensionierten Angestellten, mehr als 70 Menschen, nun auf dem Trockenen sitzen. Unter normalen Bedingungen wäre es ein Leichtes, Sonas zu einer Änderung seiner illegalen Haltung zu zwingen: Eine Anzeige bei der Polizei, die Einleitung eines Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft, wenige Wochen später verkündet das Gericht ein Urteil.

Nicht so in der Demokratischen Republik Kongo, einem der chaotischsten Staaten der Welt. Zwar hat auch das 1960 von Belgien unabhängig gewordene Riesenland eine Ordnungsmacht, ein Rechtswesen und seit wenigen Jahren sogar eine Verfassung. Doch deren Funktionsweise, Grundsätze und Paragrafen scheinen lediglich auf dem Papier zu stehen: Was tatsächlich passiert, ist eine ganz andere Sache.

Selbstverständlich gingen auch Benjamin Mukendi und seine Kollegen vor Gericht. Doch dort ist der Fall nun schon seit mehreren Jahren anhängig, ein Urteil kommt und kommt nicht. Mukendi hat den durch zahlreiche Hinweise des Richters begründeten Verdacht, dass der Jurist auf eine Schmiergeldzahlung wartet: Ein durchaus üblicher Vorgang im Herzen Afrikas, wo in der Regel derjenige recht bekommt, der über den am besten gefüllten Geldbeutel verfügt. Doch gegen die Ressourcen der Versicherungsgesellschaft glaubt der alte Kongolese nichts ausrichten zu können: „Die werden uns da immer überlegen sein.“ Schon seit Jahren ist der Rentner auf Unterstützung durch seine Kinder angewiesen: 15 seiner Kollegen sind bereits gestorben, ohne einen Cent ihrer Pension bekommen zu haben. „Die Zeit ist gegen uns“, sagt Benjamin Mukendi.

Krise in Zentralafrika Reich an Bodenschätzen Der Kongo hat viele Voraussetzungen dafür, ein wohlhabender Staat mit funktionierenden sozialen Institutionen zu sein. Der Riesenstaat mit 2,4 Millionen Quadratkilometern Fläche hat Bodenschätze wie Uran, Diamanten und das für Handys benötigte Metall Coltan.

Neben ihm sitzt Pierre, sein 46-jähriger Sohn. Er ist beim staatlichen Büro für Qualitätsprüfung angestellt – einer bedeutenden Institution, die dem deutschen TÜV vergleichbar ist. Das Büro ist beispielsweise dafür zuständig, die Haltbarkeit von Brücken, die Verlässlichkeit von Babysitzen und die Reinheit von Nahrungsmitteln sicherzustellen: eine Aufgabe, die im Ernstfall über Leben oder Tod zahlloser Kongolesen entscheidet. Doch auf die Verlässlichkeit der Ergebnisse seines Instituts gibt der ausgebildete Ingenieur keinen Pfifferling: „Unser gesamtes Büro – bis auf die Leute im Labor – ist korrumpiert.“ Für ein paar Hundert Dollar könnten Baufirmen, Produzenten und Importeure Persilscheine für alles erwerben: Das Amt sei eigentlich nur noch dazu da, seinen Angestellten eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit zu bieten. „Und das ist im Kongo überall der Fall“, sagt Pierre.

Wer der Polizei einen Fall zur Anzeige bringen will, muss einem Beamten erst mal „Transportgeld“ zukommen lassen, bevor dieser überhaupt das Protokollbuch öffnet. Schulkinder müssen ihre Lehrern bestechen, um versetzt zu werden. Und einen Job bei einer Staatsfirma kriegt auch nur, wer über genügend Bares für eine „dringuelle“, für Schmiergeld, verfügt. Umgekehrt könne man mit einem ausreichend gefüllten Geldbeutel auch einen völlig unschuldigen Menschen hinter Gittern bringen, sagt Pierre: „C’est la realité!“ So ist das eben.

Selbst Mugimba Kungulanga, Chef der kongolesischen Richterkammer, räumt ein, dass das Rechtswesen des Landes einiges zu wünschen übriglässt – wofür vor allem die mangelhaften Gehälter der Richter verantwortlich seien. Ein kongolesischer Magistrat verdient umgerechnet 400 US-Dollar im Monat: Für ein Mittelstandsleben mit gemauertem Haus, Auto und Ausbildung der Kinder in einer Privatschule reicht das nicht. „Wir fordern die Regierung schon seit langem auf, endlich mehr Geld in die Jurisdiktion zu stecken“, sagt Kungulanga: „Doch nichts geschieht.“

Die Regierung habe ein Interesse daran, das Rechtswesen so schwach wie möglich zu halten, ist Dominique Kamuandu von der Organisation „Rechtsanwälte ohne Grenzen“ überzeugt: „Das Chaos nützt den Mächtigen.“ Zwar wüssten die Leute auf der Straße sehr wohl, was Recht und was Unrecht sei, fügt der Anwalt hinzu: „Sie wissen allerdings auch, dass sie damit nicht weiterkommen.“ Noch nie in der Geschichte ihres Landes hätten die Kongolesen einen Rechtsstaat erlebt: „Ihr Vertrauen in staatliche und juristische Institutionen ist gleich null.“

Er wisse nicht, ob sich die Leute in entwickelten Staaten wie Deutschland überhaupt vorstellen könnten, wie es ist, in einem rechtsfreien Raum wie hier im Kongo zu leben, sinniert Benjamin Mukendi und schlägt seinen Aktenordner zu. „Wir können euch sagen, wie es ist, wenn nur noch das Recht des Reicheren gilt: ein unendlicher Skandal.“