Kongo: Hoffnung für den Kongo

Vorsichtig optimistisch zum Jahreswechsel: Ein Händler sitzt an Silvester vor einem Plakat mit Staatschef Kabila. Foto: REUTERS

Die katholische Kirche handelt eine Vereinbarung mit Präsident Joseph Kabila aus. Sie soll das Ende seiner Regierungszeit bis Ende des Jahres regeln.

Auf den ersten Blick betrachtet ist den katholischen Bischöfen im Kongo in den letzten Minuten des alten Jahres noch ein Wunder geglückt. Nach mehr als dreiwöchigen Verhandlungen und zwei Verlängerungen unterzeichneten Vertreter der kongolesischen Regierung und Opposition unter Vermittlung der Katholischen Bischofskonferenz Cenco kurz vor dem Jahreswechsel in der Nacht zum Sonntag eine historische Vereinbarung. Sie soll das Ende der Regierungszeit des Präsidenten Joseph Kabila, die Bildung einer Übergangsregierung sowie die Organisation von Wahlen bis Ende dieses Jahres regeln. Das 15-seitige Papier soll den Weg für den ersten friedlichen Präsidentenwechsel in dem 56 Jahre alten Staat im Herzen Afrikas bereiten.

Freudenfeste blieben in der Hauptstadt Kinshasa allerdings aus. Das hat seine guten Gründe, denn bei näherer Betrachtung ist die Vereinbarung alles andere als wasserdicht. Ihr erster Schönheitsfehler: Bislang haben längst nicht alle entscheidenden Figuren unterzeichnet – vor allem fehlen die Unterschriften von Präsident Kabila und seinem Gegenspieler, dem 84-jährigen Oppositionsführer Étienne Tshisekedi.

Deren Unterschriften sollen in den kommenden Tagen noch folgen, sagen die kirchlichen Verhandlungsführer: Garantiert ist das allerdings nicht. Das Schriftstück sieht tatsächlich vor, dass die Regierung die Verfassung nicht ändern darf, um Kabila weitere Amtszeiten zu ermöglichen. Nach dem Grundgesetz des fast 80 Millionen Einwohner zählenden Staats ist nach der zweiten Amtszeit eines Präsidenten Schluss. Die Regierungsvertreter hatten in letzter Minute noch vergeblich einen neuen Anlauf unternommen, die Möglichkeit eines Volksentscheids durchzudrücken, mit dem die Verfassung doch noch verändert hätte werden können.

Wahlen bis Ende des Jahres

Dem Vertragswerk zufolge müssen jetzt Wahlen spätestens zum Ende dieses Jahres stattfinden. Ob das logistisch und finanziell überhaupt möglich ist, darüber streiten sich die Experten allerdings. Nach Angaben des Chefs der Wahlkommission wird die Abstimmung 1,8 Milliarden Dollar kosten – fast ein Drittel des Staatshaushalts für das gesamte Jahr. Noch verfügt die Kommission auch über kein aktuelles Wählerregister. Dies in dem fast straßenlosen Land von der Größe Westeuropas zusammenzustellen, ist eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Schließlich konnte sich die Opposition auch nicht mit ihrer Forderung nach einem neuen – und von der Regierung unabhängigeren – Chef der Wahlkommission durchsetzen.

Als Erfolg kann sich das Rassemblement genannte Oppositionsbündnis dagegen auf die Fahne schreiben, dass sie den Premierminister des 74-köpfigen Kabinetts der Übergangsregierung stellen wird. Dessen Name steht bislang noch nicht fest. Auf jeden Fall wird es nicht Tshisekedi selber sein, weil dieser der Vereinbarung zufolge einem „Nationalen Übergangsrat“ vorstehen wird. Dieser Rats soll die Einhaltung der Vereinbarung überwachen. Kabila hingegen bleibt bis zu den Wahlen Präsident.

Der die Verhandlungen führende katholische Erzbischof Marcel Utembi begrüßte die Einigung mit vorsichtigen Worten. Es sei „eine Sache“ zu einem politischen Kompromiss zu kommen, „eine andere Sache, diesen Kompromiss auch umzusetzen“. Auch der päpstliche Nuntius in Kinshasa äußerte sich eher verhalten: Mit der Vereinbarung seien „keineswegs alle Probleme des Kongos gelöst“, sagte Louis Mariano Montemayor. Immerhin habe das Land nun eine von der Mehrheit der Bevölkerung akzeptierte Übergangsregierung – Voraussetzung dafür, dass der Kongo wieder finanzielle Hilfe aus dem Ausland bekommen könne.