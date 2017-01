Kongress mit Le Pen und Petry : ZDF will trotz Ausschluss berichten

Die rechte Parteiengruppe "Europa der Nationen und der Freiheit" konferiert in Koblenz und schließt mehrere Medienvertreter aus - darunter die der "GEZ-Medien". Das ZDF kritisiert den Ausschluss.

Das ZDF will trotz seines Ausschlusses vom Treffen der ENF-Fraktion des Europaparlaments am 21. Januar in Koblenz über die Veranstaltung berichten. Die Schließung der Türen für einen Teil der deutschen Medien bei der Tagung der Rechtspopulisten sei ein Angriff auf die Pressefreiheit, kritisierte der Mainzer Sender am Freitag. "Eine freie Berichterstattung ist nur möglich, wenn Journalisten sich vor Ort ein eigenes Bild machen können."

Das ZDF werde sich dennoch bemühen, über das Treffen zu berichten. Frei zugänglich für alle Medien soll laut Veranstalter nur eine Pressekonferenz sein.

"GEZ-Medien" sind ausgeschlossen

Vor einer Konferenz europäischer Rechtspopulisten hatte es Kritik an den Akkreditierungsbedingungen für Journalisten gegeben. Mehreren Medienvertretern wurde offenbar der Zugang zu dem Treffen der Fraktion "Europa der Nationen und Freiheit" (ENF) des Europäischen Parlaments in Koblenz verweigert.

Fraktionsmitglied Marcus Pretzell (AfD) schrieb am Donnerstag auf Twitter, die "GEZ-Medien", das "Handelsblatt", die "Spiegel"-Journalistin Melanie Amann und der "FAZ"-Redakteur Justus Bender dürften nicht zu der Konferenz. Die ARD und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) kritisierten den Ausschluss.

"Den Schaden hat damit unser Publikum, das wir nicht über das Treffen rechtspopulistischer Parteien in Europa informieren können", hieß es in einer Stellungnahme der ARD-Chefredakteure. Die Zusammenkunft sei für den künftigen politischen Kurs dieser Strömungen von großer Bedeutung: "Das Argument der AfD, ein Ausschluss von der Veranstaltung am 21. Januar 2017 sei gerechtfertigt, da unsere Berichterstattung über die Partei in der Vergangenheit nicht journalistischen Grundsätzen genügt habe, weisen wir entschieden zurück." Die ARD behalte sich rechtliche Schritte gegen den Ausschluss vor.

Offener Brief an Pretzell

Auch der DJV verwies auf die öffentliche Bedeutung des Treffens. "Wenn die Parteiengruppe 'Europa der Nationen und der Freiheit' des Europaparlaments eine Konferenz veranstaltet, ist das kein privates Treffen im Wohnzimmer", sagte der Bundesvorsitzende Frank Überall.

Die rheinland-pfälzische Landespressekonferenz wandte sich in einem offenen Brief an Pretzell. Die Journalisten bezeichneten es darin als befremdlich, dass es in der Anmeldung heiße, dass Pressevertreter vor und während der Veranstaltung ohne Angabe von Gründen jederzeit ausgeschlossen werden könnten. Kritikwürdig sei auch die Pflicht zum Hochladen der Presseausweise. Diese enthielten in der Regel die Privatadresse der Journalisten. Bei anderen Veranstaltungen reiche es deswegen aus, die Ausweisnummer und den ausstellenden Verband anzugeben.

Am 21. Januar wollen sich führende Vertreter der ENF und von rechtspopulistischen Parteien in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz treffen. Es werden unter anderem die Französin Marine Le Pen (Front National), der Niederländer Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid), der Italiener Matteo Salvini (Lega Nord) sowie AfD-Chefin Frauke Petry und ihr Ehemann Marcus Pretzell erwartet.

Seit Anfang Januar hat sich ein Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien, gesellschaftlichen Verbänden und Kirchenvertretern für Gegendemonstrationen zusammengeschlossen. Unter dem Motto "Koblenz bleibt bunt. Nicht braun!" wollen sie protestieren. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte das überparteiliche Bündnis begrüßt und ihre Unterstützung erklärt. (FR mit epd)