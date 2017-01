Kontrolle der Geheimdienste: Treuer Diener von drei Ministern

Das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages wird in einer Sondersitzung über den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz diskutieren. Foto: rtr

Arne Schlatmann wird neuer Geheimdienstbeauftragter des Deutschen Bundestags. Öffentlich ist er bisher nicht in Erscheinung getreten.

In der übernächsten Woche wird Arne Schlatmann zum ersten Mal das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages (PKGr) aufsuchen. Und es wird in der Sondersitzung gleich um einen sehr heiklen Fall gehen: den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz und die Frage, was die Sicherheitsbehörden womöglich falsch gemacht haben, als sie den Urheber Anis Amri zunächst lange beobachteten und dann doch nicht als gefährlich genug einschätzten.

Schlatmann ist ab dem 10. Januar der neue Geheimdienstbeauftragte des Bundestages – und der erste überhaupt. Der Posten wurde mit Hilfe der Stimmen von Union und SPD soeben geschaffen. Die Opposition findet das zwar nicht so gut. Der linke Abgeordnete André Hahn, Mitglied im PKGr, sagte der Frankfurter Rundschau: „Das Verfahren ist eigenartig. Denn Schlatmann ist ja im Bundesinnenministerium ausgesucht worden. Wir hatten darauf keinen Einfluss. Ich erwarte außerdem Loyalitätskonflikte.“ Einer der Dienste, das Bundesamt für Verfassungsschutz, unterstehe nämlich dem Ministerium. „Und die Frage ist, ob Schlatmann seinem langjährigen Dienstherrn Probleme machen wird.“ Aber wie Hahn richtig anmerkt: Einen Einfluss hat die Opposition darauf nicht.

Es heißt: „Der kann das“

Öffentlich ist Schlatmann bisher nicht in Erscheinung getreten. Aber man weiß, dass er 52 Jahre alt sowie seit rund 20 Jahren im Bundesinnenministerium tätig ist und sich vorzugsweise dem Verwaltungsverfahrensrecht widmete. Im Ministerium war er auch Vorsitzender der CDU-Betriebsgruppe. Schlatmann arbeitete den Bundesinnenministern Wolfgang Schäuble und Thomas de Maizière (beide CDU) zu, war Büroleiter des überforderten Amtsinhabers Hans-Peter Friedrich (CSU), kennt den erst seit einigen Monaten amtierenden Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, und Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen seit Jahren.

Dass der Christdemokrat ihnen jetzt plötzlich hartnäckig auf die Finger schaut, scheint nicht zu erwarten. Anderseits sagt ein Insider aus dem Ministerium, es könne umgekehrt „für die Dienste eher haariger werden“ – eben weil Schlatmann seine Unabhängigkeit beweisen müsse. Kenner beschreiben ihn als „vorsichtig, freundlich, unverbindlich“ und „manchmal etwas düster“. Es heißt: „Der kann das.“

Fest steht, dass Schlatmann einen 20-köpfigen Mitarbeiterstab bekommen und damit dem PKGr mit Informationen zuarbeiten soll. Bisher musste das Gremium häufig auf Medienberichte reagieren, weil die Dienste sich mit Hinweisen auf Unsauberkeiten in den eigenen Häusern verständlicherweise zurückhielten. Sollte das auch in Zukunft der Fall sein, wird gewiss die Frage auftauchen, warum denn Skandal x oder Skandal y nicht vom neuen Geheimdienstbeauftragten ans Licht gebracht wurde.

Der Linke Hahn findet ungeachtet all dessen, dass der verheiratete katholische Jurist und Vater von zwei Kindern eine Chance verdient habe. „Ich hoffe, dass wir vernünftig zusammen arbeiten werden“, sagte er. Die PKGr-Sondersitzung in der übernächsten Woche könnte zur ersten Nagelprobe werden.