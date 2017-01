Linken-Chefin Katja Kipping: „Da wird Sicherheit nur simuliert“

Linken-Chefin Kipping spricht im Interview über Mittel gegen den Terror und die richtige Flüchtlingspolitik.

Frau Kipping, Sie haben 2016 ein flüchtlingsfreundliches Buch veröffentlicht. Nun hat ein abgelehnter tunesischer Asylbewerber in Berlin ein Dutzend Menschen getötet und viele schwer verletzt. Hat das Ihre Perspektive verändert?

Bei allem, was in letzter Zeit passiert, fühle ich mich eher in zwei Notwendigkeiten bestärkt. Wir brauchen einen nachhaltigen Kampf gegen die Fluchtursachen, damit niemand gezwungen wird, seine Heimat zu verlassen. Außerdem tut es not festzustellen, dass eine Gesellschaft, in der Menschen komplett unter Generalverdacht kommen, nicht sicherer wird, sondern Extremisten jeder Couleur stärkt.

Aber der Attentäter war zu Hause schon auf der schiefen Bahn.

Trotzdem gilt: Eine Gesellschaft, in der alle Muslime das Gefühl haben, sie stünden unter Generalverdacht, macht es islamistischen Fundamentalisten generell leichter, neue Attentäter zu rekrutieren. Umgekehrt gilt: Eine Gesellschaft, in der Menschen herzlich willkommen geheißen werden und es einen guten Dialog mit der Flüchtlings-Community und MigrantInnen gibt, ist zweifelsohne eine bessere Prävention als reine Law-and-Order-Politik.

Zur Person Katja Kipping ist seit 2012 Ko-Chefin der Linken. In der Sicherheitsdebatte nach dem Anschlag von Berlin stellt sie sich gegen Sondergesetze gegen den Terror und hält auch an einer offenen Flüchtlingspolitik fest. Die Linkspartei stellt am Wochenende ihr Wahlprogramm für 2017 vor. Im Fall Amri hat Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) Fehler der Behörden eingeräumt. Ein entsprechender Bericht dazu werde in Kürze vorgelegt, sagte er am Donnerstagabend im ZDF. (FR/dpa)

62 der 548 islamistischen Gefährder sind ausreisepflichtige Asylbewerber. Wie geht man im Hier und Jetzt mit ihnen um?

Ganz einfach: das geltende Recht anwenden. Ich bin gegen Sondergesetze und verteidige die Gleichheit aller vor dem Gesetz. Schon jetzt gibt es die Möglichkeit, Menschen, die eine Straftat planen, bis zu zwei Wochen in Unterbindungsgewahrsam zu nehmen. Da darf es keinen Unterschied machen, ob es Deutsche oder Migranten, ob es terroristische oder rassistische Anschläge auf Leib und Leben sind.

Die Behörden haben vorher gewarnt. War die linke Parole „Refugees welcome“ zu naiv?

Nein, im Gegenteil. Denn wir haben immer gesagt, dass man an die Ursachen des Terrors ran muss. Und was die politische Rechte will und die Regierung nun diskutiert, zielt doch vor allem auf die Simulation von Sicherheit ab. Wichtiger wäre, international aus der Logik des Militärs auszusteigen und für eine solidarischere Gesellschaft zu sorgen, die es Islamisten schwerer macht, neue Mitstreiter zu rekrutieren. Außerdem muss man im Fall Amri von klarem Behördenversagen sprechen. Er wurde sogar von einem V-Mann nach Berlin gefahren. Das zeigt erneut, dass der Ruf nach einer Ausweitung der Geheimdienste das Problem nicht löst.

Viele Linke zumindest im Westen kommen aus einer Tradition, die Polizei und Geheimdiensten kritisch gegenübersteht. Jetzt rufen alle anderen nach mehr Sicherheit. Wie kommen Sie aus dem Dilemma raus?

Wir kämpfen in den Bundesländern seit Jahren dafür, dass es mehr Streifenpolizisten gibt und sie von der Verfolgung von Bagatelldelikten entlastet werden. Die Gefahrenabwehr sollte in den Händen der Polizei bleiben. Bei den Geheimdiensten ist der Quellenschutz im Zweifelsfall wichtiger als die Gefahrenabwehr; das ist gar nicht im Sinne von Sicherheit. Statt die öffentliche Hand weiter auf Verschleiß zu fahren und der schwarzen Null zu huldigen, muss richtig viel Geld in das Gemeinwesen und in die Bildung investiert werden.

Muss die Linke ihre Flüchtlingspolitik korrigieren? Brauchen wir jetzt die Obergrenze, um das Risiko von Anschlägen nicht weiter zu erhöhen?

Wir Linke verteidigen das Grundrecht auf Asyl; deshalb wird es mit uns keine Obergrenze geben. Die Linke wird sich nicht an einer Regierung beteiligen, die das Grundrecht auf Asyl angreift.

Ihre Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht setzt gerade ganz andere Akzente. Und Ihr Kovorsitzender Bernd Riexinger hat sich davon zuletzt deutlich distanziert. Tragen Sie das mit?

Bernd Riexinger hat nach der Beratung des Geschäftsführenden Parteivorstandes alles Notwendige gesagt. Im Übrigen: Wir kritisieren an Angela Merkel natürlich vieles, nicht zuletzt dass sie durch ihren Sparkurs den sozialen Zusammenhalt in Europa kaputt gemacht hat und durch das Beharren auf Dublin II eine solidarische Lösung der Flüchtlingsfrage verhindert. Das kritisieren wir alle zusammen.

Können Sie mit dem Thema Sicherheit überhaupt etwas gewinnen? Oder müssen Sie nur aufpassen, nicht zu viel zu verlieren?

Den Wettbewerb, wer am hektischsten Sicherheit simuliert, den werden wir nicht aufnehmen. Da gibt es in der Tat nichts zu gewinnen – weder für die Bevölkerung noch für uns als Partei.

Eine der letzten Umfragen sieht Grüne und Linke bei jeweils 9 Prozent und die SPD bei 20 – macht zusammen 38. Ist in einem politischen Umfeld, in dem die Themen Sicherheit und Zuwanderung derart dominieren, Rot-Rot-Grün nicht endgültig zur Illusion geworden?

In Umfragen ist viel in Bewegung. Darum starren wir jetzt nicht wie das Kaninchen auf die Schlange darauf. Wir schauen uns stattdessen die Gesellschaft an und fragen, welche Pfade es gibt. Weder ein weiteres neoliberales Durchwurschteln und ein Verwalten der Probleme noch ein Rechtsruck zum Beispiel als nationalistischer Neoliberalismus sind wünschenswert. Deshalb setzen wir auf eine wirkliche Alternative, auf wirkliche Veränderungen, für die Option neuer linker Mehrheiten. Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der die Mitte deutlich besser gestellt wird, kein Mensch in Armut fällt und jeder ohne Angst anders sein kann. Dafür streiten wir bei jeder Demo, in der Opposition – oder in einer möglichen Koalition.

Geht Ihre Wählerschaft, die teilweise schon zur AfD abgewandert ist, da mit?

Wir zeigen Haltung und sind ein verlässliches Bollwerk gegen Rassismus. Wir stärken das Lager der Solidarität und suchen offensiv das Gespräch mit denen, die materiell nicht auf der Sonnenseite leben. Statt auf Sündenbockrhetorik zu setzen, stellen wir die Frage nach den wirklich Verantwortlichen und sind bereit, uns mit den Superreichen und den Konzernen anzulegen.

Interview: Markus Decker