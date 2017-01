Machtwechsel: Gambia im Schwebezustand

Der neue Präsident Adama Barrow plant seine Rückkehr. Sein Vorgänger Yahya Jammeh darf seine Luxusautos behalten.

Banjul –

Morgendliches Ritual in Gambia. „Wann kommt der neue Präsident zurück?“, fragt der Gast: „Heute Nachmittag“, antworten die Gambier – an jedem Tag aufs Neue. Fünf Tage nach der Abreise des Diktators Yahya Jammeh warten die knapp zwei Millionen Einwohner des befreiten Staates noch immer vergeblich auf Adama Barrow, der Mitte vergangener Woche in Dakar, der Hauptstadt des Nachbarstaats Senegal, vereidigt wurde – und dort trotz der Hoffnungen seiner Landsleute seitdem ausharrt. Über Twitter verteilen die Gambier ihre Botschaften inzwischen unter dem Hashtag „BarrowComeHome“.

Insider wissen, wer für die Verzögerung verantwortlich ist. In dem Kleinstaat, der seit der Kolonialzeit wie ein Dübel in seinem Nachbarn Senegal steckt, werden außer Jammeh-loyalen Offizieren auch noch Söldner und Rebellen aus dem senegalesischen Süden vermutet. Denen gewährte der Diktator einst Unterschlupf, um einen Trumpf gegen den großen Nachbarn in der Hand zu haben. Die gambische Zeitung „The Point“ berichtete am Dienstag zudem, die Klimaanlage im State House sei mit Chemikalien behandelt gewesen sei, um möglicherweise den neuen Präsidenten zu vergiften.

Im Auftrag des westafrikanischen Staatenbundes Ecowas marschierten inzwischen 7000 vor allem senegalesische Soldaten in Gambia ein: Sie müssen sicherstellen, dass von den Restbeständen des alten Regimes keine Gefahr mehr ausgeht. Die Besatzer sollen ein halbes Jahr lang in Gambia bleiben, heißt es.

Erste Personalentscheidung, gleich ein Missgeschick

Das Land befindet sich derweil im Schwebezustand. In seiner ersten Personalentscheidung unterlief dem abwesenden Präsidenten auch gleich ein Missgeschick: Er ernannte die populäre Oppositionspolitikerin Fatoumata Tambajang zu seiner Stellvertreterin, die bereits 68 Jahre alt ist. Die Verfassung schreibt aber vor, dass der Staatschef und sein Vize nicht über 65 Jahre alt sein dürfen. Ob man sich an die unter Jammeh erlassene Verfassung überhaupt halten müsse oder ob eine neue rechtsstaatliche Regierung gleich mit einem Verfassungsbruch beginnen könne, wird in dem befreiten Land nun heftig diskutiert. Künftig werde der Präsident seine Ernennungen von einem Komitee überprüfen lassen, verspricht Barrows Sprecher. Das wird die Regierungsbildung allerdings noch weiter verzögern. Auch andere Spannungen treten offen zutage.

Die neuen Machthaber ermöglichten dem alten Diktator, einige seiner liebsten Spielzeuge – zwei Rolls Royce und einen Mercedes – in zwei eigens gecharterten Flugzeugen ins Exil nach Äquatorialguinea mitzunehmen. Zehn weitere Luxuskarossen sollen noch mit einem Frachtflugzeug nach gebracht werden. Ein „Skandal“, wettern diejenigen, die unter der Herrschaft des exzentrischen Gewaltherrschers im „Krokodilsloch“ des Geheimdienstes NIA wenige Hundert Meter von Jammehs State House litten. Auch sollen sich die Unterhändler der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union verpflichtet haben, auf die neue Regierung einzuwirken, dass sie den alten Herrscher und dessen „rechtlich erworbenen Besitz“ künftig in Ruhe lässt.

Oussainou Darboe, Gambias Nelson Mandela, hat gegen den ersten Teil Verpflichtung nicht einmal etwas einzuwenden. Der Gründer der größten Oppositionspartei des Landes, der das „Krokodilsloch“ im vorigen Jahr selbst kennenlernen musste, wandte sich im Gespräch mit der FR gegen eine Prozesslawine, mit der die Ex-Herrscher zur Verantwortung gezogen werden könnten. Ihm sei eine südafrikanische Lösung lieber, meint der Jurist: Dort hatte eine „Wahrheitskommission“ den Schergen des alten Regimes Straffreiheit für den Fall gewährt, dass sie ihre Taten rückhaltlos offen legten.

In Sachen Eigentum fordert allerdings auch Darboe eine Untersuchungskommission, die klären soll, wie der mit 29 Jahren bettelarm an die Macht gekommene Offizier zu seinem Reichtum kam. Jammeh hatte sich Ländereien und Unternehmen rücksichtslos unter den Nagel gerissen: In den letzten Wochen seiner Herrschaft soll er sich noch elf Millionen US-Dollar aus dem Staatssäckel genommen haben. In einem Interview im Exil räumte Präsident Barrow der katastrophalen Finanzlage des Landes höchste Priorität ein: Zur Erfassung des ganzen Ausmaßes der Malaise müsse er aber erst einmal im Lande angekommen sein. Und auf die Frage, wann das geschehen solle, antwortete auch er: am Nachmittag.