Magazin: Aus der Traum

Kindheit in den goldenen Jahren der Bundesrepublik: Die heute Erwachsenen sehen jetzt pessimistisch in die Zukunft. Foto: imago stock&people

All jene, die nach 1945 in Frieden und Wohlstand aufgewachsen sind, ohne dafür kämpfen zu müssen, stehen nun vor einer existenziellen politischen Herausforderung. Was bedeutet das? Was ist zu tun? Ein Essay.

Meine Mutter hat mir früher regelmäßig ihre Sparbücher gezeigt. Sie waren rot oder silbern, und immer waren sie von der Sparkasse. Die Sparbücher meiner Mutter wiesen zu allen Zeiten ein einigermaßen beruhigendes Guthaben aus. Doch zur Beruhigung ihrer Inhaberin trug das nichts bei. Überhaupt war Geld etwas, das nicht dazu diente, sich das Leben schön zu machen, sondern sich die Existenzangst und damit die historische Erfahrung vom Leib zu halten. Darum musste man sich seines Vorhandenseins regelmäßig vergewissern – nicht ohne den Hinweis, welche Ausgaben den Einnahmen gegenüber stünden. Vorsicht war die Mutter der Porzellankiste!

Meine Mutter war Jahrgang 1934. Und während ihr Vater von unserer münsterländischen Heimat aus in den Krieg zog, blieb sie mit ihrer Mutter, ihrem Bruder und den Bombennächten in den Luftschutzkellern – sprich: der Angst – zurück.

Mein Vater, ein christdemokratischer Kommunalpolitiker und leidenschaftlicher Diskutant, hat mir unsere Sparbücher niemals gezeigt, was daran lag, dass er weniger Angst hatte, vor allem aber daran, dass er früh gestorben ist. Doch auch er lebte unter seinen materiellen Möglichkeiten. Zwar fuhren wir jedes Jahr gemeinsam drei Wochen in die Ferien, entweder nach Oberbayern oder an die holländische Nordsee. Da kannten meine Eltern sich so gut aus wie bei der örtlichen Sparkasse; und das Berechenbare war wesentlich. Ab und zu nahmen wir das Mittagessen sonntags in einem Restaurant ein, um anschließend den bei Heranwachsenden verhassten Spaziergang folgen zu lassen. Die Frauen trugen Dauerwelle. Statt Pasta gab es Salzkartoffeln zum Schweinebraten. So viel Wohlstand durfte sein.

Das Geld war für's Sparbuch, für die Rente

Die Möbel in unserem Haus allerdings stammten aus der Kriegs- oder der Nachkriegszeit. Das Wohnzimmer betraten wir lediglich zu Festtagen. Und eine Wanne gab es allein in dem für alle Angestellten zugänglichen Badezimmer im Erdgeschoss unserer Bäckerei – von einer Dusche ganz zu schweigen. Das Leben wurde geführt aus dem Geist der Selbstbescheidung. Das Geld war fürs Sparbuch, für die Rente – auf jeden Fall: für später.

Der Vater meines Vaters war ebenfalls im Krieg. Als meine Eltern ihm im hohen Alter den Wunsch erfüllten, noch einmal zum Gardasee zu fahren, wo er als Wehrmachtssoldat gedient hatte, da brach meine Mutter in Tränen aus: Denn das Klo auf unserem Hotelflur ließ sich nicht abschließen. Was rückblickend wie die Szene aus einer Komödie anmutet, offenbarte in Wahrheit die Furcht vor dem Fremden, die sich in den Siebzigerjahren noch an Italien festmachen ließ. Zu jener Zeit auch beschied mein Opa mütterlicherseits die Reisewünsche seiner Frau stets abschlägig. Er sei ja schließlich während des Krieges schon überall gewesen, sagte der knorrige Mann.

In meine Mutter war über all die Jahre ein abgrundtiefer Pessimismus eingesickert, der trotz parlamentarischer Demokratie und wachsenden Wohlstandes vom Leben nicht widerlegt werden konnte und sich in dem regelmäßig wiederholten Satz widerspiegelte: „Es wird nicht besser.“ Mein Dasein gleicht in gewisser Weise dem vergeblichen Bemühen, diesen Satz abzuschütteln.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Der Nationalsozialismus und seine Konsequenzen haben mithin tiefe Spuren in unserer Familie hinterlassen – wie in fast allen Nachkriegsfamilien. Erst wir Nachkriegswestdeutschen wuchsen in Zeiten hinein, die von vornherein komfortabel waren – ja, die im Rückblick komfortabler nicht hätten sein können. Wir steigerten das Bruttosozialprodukt. Und wie! Erst kürzlich las ich in dem Buch „Die Abstiegsgesellschaft“ von Oliver Nachtwey, dass die Einkommen pro Kopf von 1950 bis 1989 rund 13 Mal stärker gewachsen seien als in den Fünfzigerjahren zuvor; zwischen 1950 und 1970 verdreifachten sich die Reallöhne! Die alte Bundesrepublik wirkte nicht nur wie ein Paradies, sie war eines. Aus der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde die Europäische Gemeinschaft und zu guter Letzt die expandierende und neuerdings so verhasste Europäische Union. Eine beispiellose Aufbau- und Friedensleistung, entstanden aus dem Schrecken über die Vergangenheit. Ob Helmut Schmidt von der SPD oder Helmut Kohl von der CDU regierten, war im Grunde einerlei – mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass man sich über „Birne“ Kohl als links-liberaler Jungakademiker besser lustig machen konnte. Allein die Angst wurde auf verschlungenen Wegen weitergereicht an die nächste Generation, dort mit Verzögerung entdeckt und in den aufgeklärteren Kreisen mit Hilfe von Psychotherapien notdürftig abgearbeitet.

Die Ostdeutschen wiederum mussten sich bis 1989 zwar in der zweiten deutschen Diktatur einrichten; der ostdeutsche Teil unserer Familie blieb im thüringischen Eichsfeld hinter dem Eisernen Vorhang verborgen. Aber auch dort stieg der Lebensstandard. Und immerhin war die Repression der DDR in den Achtzigerjahren bei weitem weniger hart als noch in den Fünfziger- und Sechzigerjahren. Die Freiheit verschaffte sich Raum, trotz alledem. Und am 9. November 1989 musste die Mauer ihr weichen.

Sicher, viele Ostdeutsche haben den Umbruch der Neunzigerjahre und die völlige Umwälzung ihrer Lebensverhältnisse auf andere Weise als einschneidend empfunden; noch heute kündet davon manche Verbitterung über erlittene Unbill. Das Paradies namens alte Bundesrepublik haben die meisten von ihnen nicht kennengelernt – weil vor 1989 die Mauer stand und nach 1989 das Paradies bröckelte. Nur: Aufs gesamtdeutsche Ganze gesehen, erschien mir die Geschichte noch bis vor kurzem als ein Fortschritt – zu mehr Wohlstand, mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit hin, weg von den familiären Traumata. Ich wähnte die Vernunft auf dem Vormarsch. Und ich lebte in der festen Überzeugung, dass wir – die „Weltmeister der Aufarbeitung“ (Timothy Garton Ash) – nach all den KZ-Besuchen und Nazi-Filmen, den beschämenden Unterrichtsstunden und aufrüttelnden Gedenkreden Grundlegendes gelernt hätten. Nationalismus, Rassismus, Krieg – nein, das würde es in Europa nie mehr geben können, nicht mehr in meiner Lebenszeit. So dumm, das Erreichte aufs Spiel zu setzen, würden auch die Dümmsten unter uns nicht sein.

Nach dem zurückliegenden Jahr kann ich bloß sagen: Wie kurzsichtig! Wie naiv! Wie geschichtsvergessen auch! Heute denke ich: Was mir bis vor zwei Jahren als Normalität erschien, war die Anomalie schlechthin, in Deutschland wie in der ganzen westlichen Welt. Wir treten nicht aus der Geschichte heraus. Sondern wir treten erst wieder in jene Geschichte ein, aus der wir uns ein halbes Jahrhundert lang – scheinbar fröhlich Urlaub machend – verabschiedet hatten. Das hat Folgen für mein Lebensgefühl. Nach über 35 Jahren als politisch denkender Mensch und nach bald 20 Jahren als politischer Journalist empfinde ich Politik erstmals als etwas durch und durch Existenzielles – existenziell im Sinne von unentrinnbar, dunkel und bedrohlich. Glücksgefühle werden gedämpft durch Gedanken an das große Ganze, an die grassierende Rohheit. Nicht gar zu selten würde ich Politik jetzt lieber selbst machen, statt sie zu beschreiben. Das indes verbietet sich.

"Es passiert wirklich. Wir müssen aufwachen"

Schleswig-Holsteins grüner Umweltminister Robert Habeck, der ein paar Jahre jünger ist als ich, notierte kürzlich in der „Zeit“: „Wir sind hier keine Zuschauer, es ist unser Leben und unsere Politik. Unsere Zeit. Es passiert wirklich. Wir müssen aufwachen.“ So empfinde ich das.

Und meine Freunde empfinden es – wenngleich je nach Temperament und Lebenslage differenziert sowie mit unterschiedlichen Ost-West-Akzenten – ähnlich. Offen bleibt mit dem Philosophen Peter Sloterdijk einstweilen die Frage, ob liberal-demokratische Selbstzerstörungen, wie sie etwa mit dem gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump einhergehen, „binnen weniger Jahre erfolgen oder ob sie zu ihrer Abwicklung ein halbes Jahrhundert brauchen“. Ob der galoppierende politische Irrsinn sich also bald totläuft oder erst noch zivilisatorische Substanz verzehrt und Opfer fordert. Für die verbleibende Zeit eines 52-Jährigen wie mich dürfte die Antwort nicht ganz unwichtig sein.

Eine Freundin aus Münster schreibt mir jedenfalls auf die Frage, wie sie die Zeiten wahrnehme und sich dazu verhalte: „Als 1961 Geborene empfinde ich es schon länger als Privileg, in der sozialliberalen Ära aufgewachsen zu sein: Gesamtschule, Schülerbafög, Studium ohne Bachelor und Master, Friedensdemonstrationen, Fall der Mauer – eine Erfolgsgeschichte der Demokratie, so scheint es aus heutiger Sicht, die vieles im Leben möglich machte.“ Mittlerweile hingegen seien „die Zeiten der klaren Einschätzungen und einfachen Antworten längst vorbei“. Überdies sei sie eingezwängt zwischen einem pubertierenden Kind, einer pflegebedürftigen Mutter, einem alten und einem neuen Partner. Mit anderen Worten: So viel Zeit für Politik bleibe da nicht.

Eine andere Freundin aus Ost-Berlin findet meine Frage nach einer etwaigen Zäsur zu westdeutsch und widerspricht: „Ein von mir miterlebter radikaler Wandel politischer Verhältnisse fand 1989 statt.“ Dieser habe ihr Leben „sehr verändert“ und „nicht zuletzt meine Zuversicht, dass hoffnungslos wirkende politische Verhältnisse sich zum Guten entwickeln können, bis heute gestützt“. Eine dritte Freundin, wiederum aus West-Berlin, hat sich über die Frage nach einem Bruch regelrecht „gewundert“. Denn sie habe „nicht das Gefühl, dass sich die politischen Verhältnisse radikal gewandelt haben“. Gleichwohl sei da „Unruhe und Sorge“. Aus den bekannten Gründen. Das deckt sich mit der Wahrnehmung eines in Hildesheim geborenen Freundes, der weniger Zäsur als Normalität wahrnimmt, der indes unterstreicht: „Für mich ist Politik wichtiger denn je. Und – etwas pathetisch – die Betonung unserer Grundwerte.“ Populisten stelle er sich „vehement“ entgegen.

Ein ostdeutscher Weggefährte schließlich, Jahrgang 1940 und bis zuletzt noch als Pensionär Teilzeit-Pfarrer an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, schickt eine Mail: „Nie wieder Krieg! – damit bin ich groß geworden.“ Nach Jahrzehnten habe er „dann mit Erstaunen festgestellt“, dass daraus Wirklichkeit geworden sei. Jetzt hat dieser Freund „als Urgroßvater oft Sorge und Angst: Wie werden unsere Kinder und Kindeskinder ihre Zukunft erleben in dieser kaputten Welt?“

2016 habe ihm Furcht eingeflößt, bekennt der 76-Jährige, Vertrauen zerstört, Hoffnung verblassen lassen. Nicht zuletzt der Anschlag auf dem Breitscheidplatz „an meiner Predigtkirche“ habe dazu beigetragen.

In vielen Zeilen schwingt großer Ernst mit und – mal stärker, mal schwächer – das Gefühl, dass es nicht mehr so gut ist, wie es war, und es nicht mehr so gut bleiben muss, wie es derzeit noch scheint. Die Optimisten sind rar gesät. Und auch etwas Zweites wird überdeutlich: Politik ist nichts Abstraktes, nichts, was man um 20 Uhr mit der Tagesschau einschalten und um 20.15 Uhr mit der Tagesschau wieder abschalten kann. Sondern: Sie ist da, ob wir wollen oder nicht. Und: Sie bestimmt unser Leben, ob wir wollen oder nicht. Das Leben und die Politik, die den Rahmen für unsere Leben vorgibt – das lässt sich nicht mehr trennen. Ich fühle mich unterdessen oft wie der Zuschauer eines Films, in dem ich gleichzeitig selbst als Statist mitwirke und der mich an die Dreißigerjahre erinnert. Die historischen Kräfte, die jetzt fast überall auf der Welt mehr oder weniger autoritäre sowie mehr oder weniger brutale Männer an die Oberfläche spülen, sind gewaltig. Und sie schlagen sich bei uns unter anderem in Opportunismus nieder. Einst linke Intellektuelle gebärden sich neuerdings als Pegida-Versteher. Vertreterinnen der Frauenbewegung können den Machismo nur noch in der arabischen Welt entdecken. Plötzlich entpuppen sich einst liberale Journalisten-Kollegen als AfD-Sympathisanten. Risse gehen durch Familien und durch Freundeskreise. Manches hat man so ähnlich schon mal im Kino gesehen – in verblassten Kulissen.

Ich spüre: Man kann dem Rad der Geschichte bisweilen in die Speichen greifen. Aber die Strömung ist im Ganzen bei weitem mächtiger als der Einzelne. Dabei stelle ich mit Verwunderung fest, dass vieles, was jetzt geschieht, der Vergangenheit sehr ähnelt, diese Erkenntnis allerdings bei der Bewältigung der Gegenwart gar nicht hilft, ja vielleicht sogar lähmt, weil man den denkbaren Schrecken unmittelbarer vor Augen hat. Aus der Geschichte zu lernen, ist eine bei weitem anspruchsvollere Aufgabe, als es einst im Schulunterricht scheinen mochte.

Und dann entspinnen sich bisweilen so irre Dialoge. Vor ein paar Monaten zum Beispiel saß ich mit einem grünen Bundestagsabgeordneten am Rande der Bühne des Parteitages von Münster. Ich sagte: „Wenn sich die politische Lage so weiter entwickelt, dann werden wir in Europa noch einmal Krieg erleben.“ Er erwiderte: „Ja. Aber wir werden zu alt sein, um dann noch eingezogen zu werden.“ Mir kommt dieses Gespräch ebenso verrückt wie realistisch vor. Der frühere französische Präsident François Mitterrand sagte es ja: „Nationalismus ist Krieg.“ Und er fuhr fort: „Krieg, das ist nicht nur Vergangenheit. Er kann auch unsere Zukunft sein.“ Nationalismus, so viel ist gewiss, haben wir längst mehr, als die Polizei erlaubt. Manche machen aus seiner Ausbeutung ein Geschäftsmodell.

Von der kleinen Einkaufsstraße bei uns im Münsterland übrigens – in der es zwei Bäcker gab, zwei Metzger, ein Schuh- sowie ein Funk- und Fernsehgeschäft, einen Malermeister, einen Tabakladen, einen Floristen, einen Kürschner und eine funktionierende Nachbarschaft, in der meine Mutter ihre Sparbücher aufbewahren konnte – ist nichts mehr übrig geblieben. Die Einzelhändler sind tot oder haben aufgrund mangelnder Erträge längst geschlossen. Für ihre Häuser gibt es beim Verkauf seit Jahren nicht mehr Geld als für die Grundstücke, auf denen sie stehen. 200 Meter lang links und rechts: nichts als Tristesse. Am oberen Ende der Fußgängerzone hat ein riesiges Einkaufszentrum die vergangene Kaufmannskultur aufgesogen und vernichtet. Es ist, als sei eine Gesellschaft zerfallen – und mit ihr die Zeit, in der sie gedieh. Der Zerfall gemahnt, von Berlin aus betrachtet, an diese vielen Kleinstädte, die sich nach Auskunft von Soziologen überall im Westen gegen die Metropolen erheben und kleine oder große Trumps an die Macht katapultieren.

Meine Mutter hatte es am Ende kommen sehen. „Es wird nicht besser“, sagte sie. Ihr Leitsatz verschaffte sich wieder Geltung.

Der Satz ist zuweilen richtig. Doch für ein gutes Leben ist er nicht zu gebrauchen.