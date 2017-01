Maut: Maut-Kritiker wenden sich auch gegen Brüssel

Österreich schmiedet eine europäische Allianz gegen die deutsche Autobahngebühr. Von „Ausländermaut“ sprach Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried, Sozialdemokrat.

BRÜSSEL –

Am Mittwoch hat sich in Brüssel im Pressesaal des Europaparlaments ein großes Bündnis formiert: Christ- und Sozialdemokraten aus Österreich, Belgien und Deutschland wetterten gegen die Pkw-Mautpläne von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU).

Von „Ausländermaut“ sprach Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried, Sozialdemokrat. „Unsolidarisch und unfair“, schimpfte die Europaabgeordnete Karoline Graswander-Hainz, ebenfalls Sozialdemokratin aus Österreich. „Nicht europarechtskonform“, befand Kollege Pascal Arimont, Christdemokrat aus Belgien. „Diskriminierend“, rügte Abgeordnete Claudia Schmidt, Christdemokratin aus Österreich. „Wir appellieren an alle, eine europäische Lösung zu suchen“, sagte Europaparlamentarier Ismael Ertug, Sozialdemokrat aus Bayern. Europa macht gegen die Maut mobil.

Regierung beschließt Pkw-Maut - Widerstand in Brüssel

Just am Mittwoch, als Dobrindt sein Gesetz in Berlin im Kabinett besiegeln ließ, trafen in Brüssel Vertreter aus Österreich, Belgien, den Niederlanden, Ungarn, der Slowakei und aus Slowenien zusammen, um dagegen vorzugehen. „Notfalls per Klage vor dem Europäischen Gerichtshof“ (EuGH), wie der österreichische Minister Leichtfried erklärte. Weil Dobrindt die deutschen Autofahrer über die Kfz-Steuer entlastet, sieht er eine Benachteiligung für Ausländer, ein Verstoß gegen das europäische Diskriminierungsverbot.

Aus der „Dobrindt-Maut“ ist in Brüssel eine „Selmayr-Maut“ geworden. Benannt nach Junckers Kabinettschef Martin Selmayr, der laut Medienberichten im Dezember die deutsche Regelung so umbog, dass sie mit EU-Recht vereinbar sein soll. Flugs ließ die EU-Kommission ihre Klage dagegen ruhen. „Das wären Vermutungen. Aber man hört das“, sagte Leichtfried über die Hilfe aus Brüssel.

Für Dobrindt politisch pikant

So findet sich in Dobrindts Gesetzentwurf gar die Formel, die Bundesregierung unterstütze den Brüsseler Wunsch, nämlich „ein gemeinsames, interoperables Mautsystem ohne nationale Barrieren“. Dieser Plan fand auch Unterstützung von Unions-Abgeordneten in Brüssel: „27 Wapperl sind definitiv zu viel“, so der CDU-Abgeordnete Andreas Schwab. „Deswegen brauchen wir so schnell wie möglich eine europäisch erhobene Mautlösung.“ Für Dobrindt ist das politisch pikant: Brüssel favorisiert eine entfernungsabhängige Abgabe nach französischem Vorbild. Und nicht eine Vignettenlösung wie in Deutschland, mit der Dobrindt bis zu 520 Millionen Euro pro Jahr einnehmen will.

Doch richtete sich die Kritik am Mittwoch weniger gegen Berlin, sondern gen Brüssel. Es sei „umso bestürzender, wenn die Kommission als Hüterin der Verträge sich zum willfährigen Helfer anderer macht“, klagte Minister Leichtfried. Das Europaparlament will im Februar Verkehrskommissarin Violeta Bulc vorladen. Folgt die Klage vor dem EuGH, droht Ungemach für die Kommission. Erstmals könnte das Gericht einen Kompromiss kassieren, den sie mit einem EU-Staat selbst eingefädelt hat. Das Urteil träfe Brüssel. Ein teurer Deal.