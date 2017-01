May im Weißen Haus: Kuscheln mit Donald Trump

Will an Margaret Thatcher anknüpfen: Theresa May. Foto: AFP

Die britische Premierministerin Theresa May trifft im Weißen Haus in Washington den neuen US-Präsidenten - und erhofft sich rasche Hilfe beim Brexit.

London –

Vor Jahresfrist debattierte das Londoner Unterhaus über eine kuriose Petition: Mehr als eine halbe Million Briten wollten einem New Yorker Immobilienhai wegen dessen hässlicher Meinungsäußerungen die Einreise ins Vereinigte Königreich verweigern. An diesem Freitag bekommt er jedoch ganz anderes zu hören. Wenn Donald Trump im Weißen Haus die erste Regierungschefin seiner Amtszeit empfängt, wird Theresa May dem US-Präsidenten die offizielle Einladung der Queen zu einem Staatsbesuch überbringen.

An Mays Amtssitz in der Londoner Downing Street herrscht offenbar Entschlossenheit, die „besondere Beziehung“ zur einstigen, mittlerweile längst übermächtigen Kolonie jenseits des Atlantiks wiederzubeleben. Trumps Vorgänger Barack Obama bevorzugte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel für seine Europakontakte. Nun will May wieder „gemeinsam die Welt führen“, wie die Premierministerin mitteilte.

Thatcher als Vorbild

Ausdrücklich versucht die zweite britische Premierministerin damit an ihre Vorgängerin Margaret Thatcher (1979-90) anzuknüpfen, deren Nähe zum damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan legendär war. Die Engländerin erhofft sich von Trump, dem Sohn einer Schottin, rasche Brexit-Hilfe.

Im Interview mit „Times“ und „Bild“-Zeitung hatte Trump vor seinem Amtsantritt Großbritannien ein rasches Handelsabkommen versprochen und die Briten für ihren geplanten EU-Austritt („so smart“) gelobt. Allerdings warnen Fachleute vor überhasteten Entscheidungen, die europäische Standards zugunsten amerikanischer Praktiken aufweichen könnten. Die in den TTIP-Verhandlungen mit der EU umstrittenen Chlor-Hühnchen üben auch auf Briten wenig Attraktivität aus. Eine Öffnung des staatlichen Gesundheitswesens NHS für private US-Anbieter würde zu Proteststürmen führen. Mit Argusaugen dürften Beobachter auf dem europäischen Kontinent verfolgen, ob die Britin ihrem Gastgeber ein klares Bekenntnis zur Nato abringen kann. Das Verteidigungsbündnis deklarierte Trump kürzlich als „obsolet“. Die Briten hingegen halten an der Nato fest, nicht zuletzt als Rückversicherung gegen russische Expansionsgelüste.

„Für unsere Werte einstehen“

Sie werde „klar und deutlich“ auch schwierige Probleme ansprechen, hat May vorab beteuert. Dazu gehört das Thema Folter. Was für Trump kein Problem zu sein scheint, ruft bei den Briten empfindliche Reaktionen hervor. Schließlich gab es nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 immer wieder Vorwürfe, die Insel habe CIA-Folterflügen Vorschub geleistet; britische Geheimdienstleute sollen bei illegalen Praktiken wie dem Waterboarding anwesend gewesen sein.

Eine Phalanx prominenter Parlamentarier, angeführt vom mächtigen Vorsitzenden des Finanzausschusses, dem Tory-Abgeordneten Andrew Tyrie, forderte am Donnerstag eine „eindeutige Stellungnahme der Premierministerin“ gegen Trumps loses Gerede. „Theresa May muss für unsere Werte einstehen“, sagte Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn. Eine Wiedereinführung der Folter werde „die Geheimdienstzusammenarbeit massiv beschädigen“, drohte Angus Robertson, Vize-Parteichef der schottischen Nationalpartei SNP.