Mexiko: „Dieser Señor Trump bringt nichts Gutes“

Manche Dörfer in Mexiko existieren nur noch, weil Illegale aus den USA Geld schicken. Die Pläne von Donald Trump für den Umgang mit Mexiko sorgen für Verwirrung.

Huamuxtitlán –

An einem heißen Novembernachmittag sitzen die Eltern im Hof ihres kleinen Hauses und ringen um Worte. Delfina Sánchez klammert sich an ein Glas Guavensaft. Ihr Mann Francisco nestelt an seinem Käppi. „Was wird denn jetzt?“, fragt Delfina mit gepresster Stimme, als erwarte sie die Antwort vom Besucher.

Delfina, 59, und Francisco Sánchez, 64, wissen nur eins: Nach der Präsidentenwahl in den USA wird nichts mehr so sein, wie es bisher war. Nicht für sie und nicht für die Mehrzahl der Menschen hier in Huamuxtitlán, einem Dorf in den rauen Bergen von Guerrero. Von hier sind über die Jahrzehnte Tausende Menschen in die USA ausgewandert, um ein würdiges Auskommen zu finden.

Wie Hunderte andere Dörfer im ganzen Land lebt auch Huamuxtitlán zwischen den Welten. Ein Leben in Mexiko, finanziert mit dem Geld aus den USA. Auch bei Familie Sánchez ist es so. Zwei der drei Söhne sind in „el Norte“, wie sie hier sagen. Oben im Norden schuften Santiago (32) und Raúl (36) seit 18 Jahren im fast 4500 Kilometer entfernten New York auf dem Bau. Der einzig regelmäßige Kontakt ist die monatliche Überweisung. 250 Dollar schicken die beiden an die Eltern. Das Geld ist im wahrsten Sinne lebenswichtig. Delfina Sánchez ist zuckerkrank und kauft von der Überweisung ihre Medikamente. Der Rest der Dollars geht für die Lebenshaltung drauf. „Wir haben sonst kaum Einkünfte, nur unser dritter Sohn, der hier im Dorf Handys verkauft, hilft uns“, sagt Vater Francisco.

… die früher eher so ausgesehen haben. Foto: K. ehringfeld

„Dieser Señor Trump bringt nichts Gutes“, weiß er. Der künftige US-Präsident hat sich besonders auf Mexiko, die Mexikaner und alles eingeschossen, was die beiden Nachbarn und engen Partner miteinander verbindet. Seine Wahl ist für Mexiko der größte anzunehmende Unfall. Jedenfalls dann, wenn er als Präsident das wahrmacht, was er als Kandidat angedroht hat: den Bau einer Grenzmauer, die Blockade oder Besteuerung der Auslandsüberweisungen, die Deportation von Millionen Mexikanern ohne Papiere, die Annullierung oder Neuverhandlung der nordamerikanischen Freihandelszone Nafta. Trump könnte dem südlichen Nachbarn den ökonomischen und sozialen Kollaps bringen. Bei der Mauer macht er offenbar ernst. Trumps Übergangsteam lässt derzeit prüfen, wie machbar eine stärker befestigte Demarkationslinie zwischen beiden Staaten ist, wo überhaupt eine Mauer sinnvoll wäre und wo andere Befestigungen denkbar sind.

Und den Beginn der massiven Abschiebungen hat Trump bereits angekündigt. Zwei bis drei Millionen Migranten ohne Dokumente und „mit krimineller Vergangenheit“ sollen nach seinem Amtsantritt am 20. Januar zügig des Landes verwiesen werden, sagte er kurz nach der Wahl.

Aber so viele straffällig gewordene Einwanderer gibt es gar nicht. Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Aber je größer die Konfusion, desto größer die Angst. Huamuxtitlán und ganz Mexiko fürchten den „Efecto Trump“. Schließlich leben geschätzte fünf bis sechs Millionen Mexikaner ohne Papiere in den USA.

„Diese Ungewissheit macht uns Angst“, sagt Delfina mit kaum hörbarer Stimme. „Ohne die Remesas ginge es uns hier noch schlechter als ohnehin“, ergänzt Francisco. Remesas heißen in Mexiko die Auslandsüberweisungen, die überlebenswichtig sind für Millionen von Menschen in dem Land. Unzählige Familien in Guerrero, Oaxaca oder Chiapas, den ärmsten Staaten Mexikos, leben nur von diesem Geld der Gastarbeiter. Kaum 16 Jahre alt, gehen Tausende Jungen jährlich in die USA, denn im ländlichen Mexiko gibt es immer weniger Arbeit, die ein Leben in Würde ermöglicht. Seit Nafta die US-Importe von Mais billiger machte, können viele Landwirte nicht mehr konkurrenzfähig produzieren. In Guerrero bekommt ein Feldarbeiter höchstens 150 Pesos am Tag. Das sind 7,30 Dollar. In den USA verdienen das ungelernte Arbeiter auf dem Bau leicht pro Stunde. Wenn sie spezialisierte Jobs machen, erhalten sie bis zu zwölf Dollar.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Vergangenes Jahr überwiesen die Mexikaner im Ausland 24,5 Milliarden Dollar an ihre Familien. Nach den Erdölerlösen und dem Tourismus war das die drittgrößte Devisenquelle des Landes. Prognosen zufolge steigen die Remesa-Zahlungen dieses Jahr auf bis zu 27 Milliarden Dollar, weil viele Migranten noch Geld nach Hause schicken wollen, bevor Trump das Ruder übernimmt.

Francisco Sánchez’ Söhne schicken regelmäßig Geld. Foto: Klaus Ehringfeld

In Guerrero tragen ihre Dollars knapp acht Prozent zum Bruttosozialprodukt bei. „Von den 1500 Familien in Huamuxtitlán bekommen 1000 Remesas“, weiß Martín Salas. Er ist Chef der kleinen Finanzkooperative „Red Eco“, die in vielen Gemeinden Guerreros das Geld der Migranten verwaltet. Denn in Mexiko haben gerade mal vier von zehn Erwachsenen ein Bankkonto, auf dem Land sind es noch weniger. Und damit die Familien der schuftenden Verwandten die Pesos nicht nur in Kühlschränken, Plasmafernsehern und Tequila anlegen, bietet die Kooperative Konten und Kredite für Hausbau und Aussaat. Es lohnt sich, denn die Migranten schicken im Schnitt 400 bis 500 Dollar pro Monat.

In Huamuxtitlán findet man an jeder Ecke Hinweise auf die Migration und das Geld, das sie bringt. Große, zweistöckige und bunte Häuser, manche mit Säulen und Bögen, verdrängen zunehmend die geduckten kärglichen Hütten aus Lehm. In dem Dorf mit 8500 Einwohnern gibt es acht Pizzerien, ein halbes Dutzend Bäckereien, drei Wäschereien, mehrere Schuhläden und mehr als ein Dutzend Gemischtwarenläden. Genügend Geschäfte für eine Kleinstadt. Doch was passiert, wenn Trump jetzt wirklich die Migranten zurückschickt oder Steuern auf die Remesas erhebt?

Für die Menschen in Huamuxtitlán wäre das wie ein „ein Horrorfilm, der Realität wird“, sagt Martín Salas. „Unser Ort und andere in der Umgebung sterben dann.“ Ohne das Geld aus dem Norden, aber mit deportierten und frustrierten Migranten – darauf ist Mexiko nicht vorbereitet. „Es gibt gar keine Jobs für die Rückkehrer. Zudem haben die wenigsten im Norden einen Job, mit dem sie daheim was anfangen können. „Für Gärtner, Teppichverleger oder Gartenbrunnen-Brauer gibt es bei uns keine Verwendung. Und Pizzabäcker haben wir schon genug.“