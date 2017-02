Mordfall Kim Jong Nam: Aufklärung nicht gewünscht

Ermittlungen der malaysischen Polizei zum Mordfall Kim Jong Nam führen zu diplomatischen Verwicklungen. Nordkoreas Botschafter vergreift sich im Ton.

Seit einer Woche liegt die Leiche von Kim Jong Nam nun schon auf dem Seziertisch eines malaysischen Polizeilabors. Doch statt konkreter Ergebnisse hat die Obduktion des älteren Halbbruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un, der auf dem Flughafen der malaysischen Hauptstadt ermordet worden ist, bisher nur zu erheblichen Verstimmungen zwischen Pjöngjang und Kuala Lumpur geführt. Letztere ist eine der wenigen Hauptstädte der Welt, wo Nordkorea diplomatisch präsent ist.

Kang Chol, der dort als Botschafter residiert, hatte der malaysischen Regierung von Premierminister Najib Razak am Wochenende vorgeworfen, gemeinsame Sache mit „feindlichen Kräften“ seines Landes zu machen. Daraufhin bestellte ihn das Außenministerium des südostasiatischen Landes ein und las ihm die Leviten. Seinen eigenen Botschafter in Pjöngjang rief Malaysia zu „Konsultationen“ zurück.

Nordkoreas Regierung hätte die Obduktion des Mordopfers in Kuala Lumpur am liebsten verhindert. „Wir werden die Ergebnisse nicht anerkennen“, schimpfte Botschafter Kang entsprechend in die Mikrofone. Am Mittwoch will Malaysias Gesundheitsminister, das Ergebnis der Untersuchung verkünden.

Dann dürfte die Weltöffentlichkeit erfahren, ob Kim Jong Nam Opfer einer tödlichen Variante des „Himmlischen Seins“ wurde. Das Extrakt aus Ginseng und Lingzhi-Pilzen mit dem Namen Tian Xian wird von einem lokalen Unternehmen in Kuala Lumpur als alternatives Anti-Krebs-Mittel vertrieben. Hier arbeitete Ri Jong Chol.

Giftcocktail als mögliche Mordwaffe

Der 46-jährige Nordkoreaner war von Malaysias Polizei verhaftet worden, nachdem sie ihn auf Überwachungsvideos des internationalen Flughafens identifizierte. Gemeinsam mit vier weiteren Landsleuten soll er zugeschaut haben, als eine inzwischen ebenfalls in Haft sitzende Vietnamesin zusammen mit einer indonesischen Frau über das Mordopfer herfielen und ihm mit einem nassen Lappen durchs Gesicht fuhren. Kim Jong Nam bat Sicherheitsbeamte anschließend um Hilfe, starb aber schon auf der Fahrt ins Krankenhaus – möglicherweise an einem Giftcocktail.

Ri Jong Chol war nach dem Mord in Malaysia geblieben, weil seine Aufenthaltspapiere eine Woche vor dem Mord abgelaufen waren und er nicht ausreisen konnte. Das klingt nicht wie das Vorgehen einer professionellen, mit allen Wassern gewaschenen Agententruppe. Die vier weiteren beteiligten Nordkoreaner dagegen sollen noch am Tag des Anschlags nach Pjöngjang zurückgekehrt sein.

Sie hatten die ebenfalls verhafteten Indonesierin, so jedenfalls lauten die Informationen der Regierung in Jakarta zum Tatmotiv ihrer Staatsbürgerin, gebeten, als Scherz für ein TV-Programm mit einem nassen Lappen über Kim Jong Nam herzufallen und die dreiste Geschichte mit einem ordentlichen Honorar versüßt. Insgesamt elf Personen werden von den malaysischen Sicherheitskräften mit dem Attentat auf dem Flughafen in Verbindung gebracht. Aus Südkorea hieß es bereits, die malaysischen Ermittlungen hätten ergeben, dass Pjöngjang hinter dem Mordanschlag stecke.

„Erstaunlich ist doch eigentlich nur, dass alle Welt sich jetzt so erstaunt gibt. Wir haben es schließlich mit Nordkorea zu tun“, sagt ein ranghoher Diplomat der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN und verwies auf Anschläge in der Vergangenheit. In Malaysia leben etliche Nordkoreaner, die sich darauf verlegt haben, heimische Produkte zu vertreiben und im Gegenzug Waren zu importieren. So wollte Ri Jong Chol angeblich eine IT-Firma eröffnen, um Computertechnologie für Nordkorea zu beschaffen.

Mit derartigen Ambitionen dürfte es nun erst einmal vorbei sein. Nach dem Mord nimmt Malaysia die kleine Gruppe von nordkoreanischen Geschäftsleuten unter die Lupe. Im benachbarten Thailand, einer Schleuserstation für nordkoreanische Flüchtlinge auf dem Weg nach Südkorea, tummeln sich ebenfalls viele Nordkoreaner. Ihr Auftrag: Die Hintermänner der Flüchtlingsorganisation zu identifizieren.