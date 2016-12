Muslime in den USA: „Meine Tochter fragt, wann wir gehen“

US-amerikanische Muslime fürchten eine Welle der Feindseligkeit unter dem neuen Präsidenten Donald Trump. Die von Trump geschürte Religionshysterie könne schlimme Folgen haben.

Der handgeschriebene Brief ist in seiner Aussage unmissverständlich. Donald Trump, heißt es in den anonymen Schreiben, werde mit den Muslimen das machen, was Hitler mit den Juden gemacht habe: „Ihr Muslime seid ein abscheuliches und schmutziges Volk. Ihr seid böse. Ihr betet den Teufel an. Aber der Tag der Abrechnung ist gekommen.“ Ein neuer Sheriff sei da – Präsident Donald Trump. Der Brief ist vor kurzem in einer Moschee in Kalifornien eingegangen. Die Polizei versucht, die Schreiber der hasserfüllten Zeilen zu ermitteln, und die Adressaten der Briefe versuchen, Haltung zu bewahren.

Seit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten sind viele Muslime in den USA in einem Gemütszustand zwischen Hoffen und Bangen. Einerseits hoffen sie, dass es nicht so schlimm kommen wird, wie befürchtet. Andererseits haben sie Angst, dass es noch viel schlimmer kommen könnte. Nach einer Statistik der US-Bundespolizei FBI ist die Zahl der Übergriffe auf Muslime bereits 2015 rasant angestiegen. Das ist nicht ausschließlich, aber offenbar auch auf die Rhetorik Trumps zurückzuführen.

Auch im Büro von Jim Sues ist ein Brief eingegangen, abgeschickt in Anchorage/Alaska von einer Organisation, die sich „Global Security Bureau“ nennt und nur eine Postfachadresse aufweist. Im Umschlag steckt ein Flugblatt, das nicht auf den ersten Blick mit Hasstiraden aufwartet wie der Brief aus Kalifornien. Aber Sues macht sich dennoch sorgenvolle Gedanken über die Kreuzritter-Symbolik und die wirren Einträge hinter den Internet-Adressen, die in dem Brief stehen. Er sagt, die hasserfüllte Rhetorik gegen Muslime gebe es nicht erst seit der Wahl Trumps. Aber er habe den Eindruck, die Wahl des Populisten zum Präsidenten habe irgendwie eine Schleuse geöffnet. Noch sei wenig passiert, sagt Sues. Aber immer mehr Muslime beklagten sich am Telefon bei ihm, dass sich der Ton in der Gesellschaft verändert habe.

Jim Sues.

Der 61 Jahre alte Sues, der vor 20 Jahren zum Islam konvertiert ist, ist der Regionaldirektor von CAIR im Bundesstaat New Jersey. Der Rat für amerikanisch-islamische Beziehungen unterstützt US-Muslime, wenn sie sich diskriminiert fühlen. Sues, der in einem schmucklosen Büro in der Kleinstadt South Plainfield arbeitet, bevorzugt die leisen Töne. Er sagt, er habe immer noch Hoffnung, dass Trumps schrille Ankündigungen aus dem Wahlkampf nicht mehr als Kneipengeschwätz waren, dass er nach seinem Amtsantritt am 20. Januar eine andere Politik betreiben werde. „Ich hoffe darauf“, sagt Sues, „dass Trump seine Versprechen bricht.“

Es ist eine ganze Menge an Versprechen, die Trump brechen müsste. Sein anti-muslimischer Wahlkampf begann vor gut 13 Monaten. Am 21. November 2015 ließ sich der Bauunternehmer aus New York mit einer These vernehmen, die wochenlang für Schlagzeilen sorgte. Trump behauptete, er habe gesehen, wie Tausende von Menschen am Tag der Terrorattacken am 11. September 2001 gejubelt hätten, als das World Trade Center einstürzte. Belege legte Trump – wie üblich – nicht vor. Doch das war nicht nötig. Trumps Sündenbock-These wirkte, seine Anhängerschaft bejubelte ihn.

Dann geschah das Attentat von San Bernardino, und Trump forderte einen vorläufigen Einreisestopp für Muslime in die USA. Diese Idee schwächte er später etwas ab, nur um von einer Datenbank zu fabulieren, in die alle Muslime in den USA aus Gründen der Terrorvorbeugung aufgenommen werden sollten. Außerdem sollen Menschen aus Ländern, die mit dem Terrorismus in Verbindung stehen, künftig scharf wie nie zuvor überprüft werden, bevor sie ein Einreisevisum ausgestellt bekommen.

Muslimen-Funktionär Sues hofft zwar darauf, dass sich Trump mit Mitarbeitern umgeben wird, die um diese Gefahr wüssten. Doch die Personalentscheidungen des designierten Präsidenten deuten in eine andere Richtung. Der künftige nationale Sicherheitsberater Trumps hat einmal gesagt, dass der Islam nicht nur eine Religion, sondern vor allem eine gefährliche politische Ideologie sei, ein „bösartiger Krebs“. Trumps Kandidaten für die Posten des Verteidigungsministers und des Justizministers gelten auch nicht als Männer, die Muslimen unvoreingenommen gegenüber stehen. „Es ist nicht gut, wenn die Menschen Angst haben vor ihrer Regierung“, sagt Sues. Er meint damit die Muslime im Land.

Aref Assaf.

Die Ungewissheit ist groß. In Paterson etwa, einer Stadt in New Jersey, in der viele Palästinenser leben. In der örtlichen Moschee ist gerade das Freitagsgebet zu Ende gegangen. Aref Assaf sagt, er sorge sich um seine Familie. Der schlacksige Mann mit glattrasiertem Gesicht, der an der Rutgers-Universität Jura lehrt, erzählt von seiner 14 Jahre alten Tochter: „Sie hat mich vor kurzem tatsächlich gefragt, wann wir nach Kanada auswandern.“

An Assafs Seite tritt in diesem Augenblick ein Mann mit sorgsam gestutztem, grauem Vollbart, weißer Gebetsmütze, blauem Sakko. Es ist der Imam der Moschee von Paterson, ein geachteter Mann in der Gemeinde und seit Jahren ein Fall für die Gerichte. Mohammad Quatanani ist 52 Jahre alt und kämpft seit 1999 gegen die Abschiebung aus den USA. Die Behörden, sagt Quatanani, legten es immer wieder gegen ihn aus, dass er vor mehr als 20 Jahren einmal für drei Monate in israelischer Militärhaft gesessen, diesen Umstand aber in den Einwanderungsformularen nicht erwähnt habe. Er habe aber keine Verbindungen zur Terrorgruppe Hamas, sagt Quatanani mit leiser Stimme, die habe er übrigens auch niemals gehabt. Auch US-Richter hätten das immer wieder festgestellt. Aber die Einwanderungsbehörden überzeuge das einfach nicht.

Mohammad Quatanani.

„Ich bin optimistisch, ich habe Vertrauen in die US-Justiz“, sagt der Imam. „Ich hoffe, dass die neue Regierung, sobald sie im Amt ist, begreift, dass sie für alle Amerikaner zuständig ist.“ Jetzt ergreift der Jurist Assaf, der als Sprecher des Geistlichen fungiert, wieder das Wort und sagt: „Wenn man den Imam deportieren würde, dann wäre das ein Signal in die ganze Welt hinaus, dass Muslime in den USA nicht willkommen sind.“

Intellektuelle wie Moustafa Bayoumi treibt die Angst um, dass die von Trump geschürte Religionshysterie schlimme Folgen haben könnte. „Es fühlt sich an, als seien wir nur einen Terroranschlag entfernt von der Verhängung des Kriegsrechts“, schreibt der Englisch-Professor aus New York: „Und dabei hat die neue Regierung ihre Arbeit noch nicht einmal aufgenommen.“ Bayoumi spielt auf die Internierung von japanisch-stämmigen und deutsch-stämmigen Amerikanern in Lagern während des Zweiten Weltkriegs an. Auch heute gebe es wieder zahlreiche weiße US-Amerikaner, die glaubten, dass die Muslime im Land besondere Privilegien erhielten und insgeheim daran arbeiteten, das islamische Rechtssystem der Scharia in den USA einzuführen. „Diese Vorstellung kultiviert eine Stimmung der Verbitterung und des Argwohns, obwohl sie fundamental falsch ist“, so Bayoumi.

Mohamed Khairullah.

Doch wie gegen Stereotypen ankämpfen, wenn der Sieger einer Präsidentschaftswahl die klischeehaften Bilder immerzu mit neuer Farbe auffrischt? Mohamed Khairullah hat eine Idee. Er ist 41 Jahre alt, gebürtiger Syrer, Muslim und seit mehr als einem Jahrzehnt Bürgermeister des Städtchens Prospect Park, von dessen Hügeln aus man am Abend einen Blick auf die Lichter New Yorks hat.

Khairullah sagt, man müsse sich einmischen, jetzt noch mehr als zuvor. Seit der Wahl Trumps habe er viele Nicht-Muslime getroffen, die zusammen mit Muslimen im Land Schlimmeres verhindern wollten. Wenn Trump die Idee einer Datenbank für Muslime verwirklichen wolle, dann werde er schon sehen. „Mir haben Christen und Juden gesagt, dass sie sich dann einfach als Muslime ausgeben und registrieren lassen werden“, sagt Khairullah. Er schmunzelt ein bisschen angesichts der Vorstellung, dass die Pläne Trumps mit Methoden des zivilen Ungehorsams zunichte gemacht werden könnten.

Khairullah nimmt in solchen Momenten die eigene Geschichte zum Vorbild. Als er 1994 unbedingt bei der Freiwilligen Feuerwehr von Prospect Park aufgenommen werden wollte, redete er solange auf die Stadtratsmitglieder ein, bis sie überzeugt waren, dass dem jungen Mann das Feuerlöschen anvertraut werden könne, auch wenn er kein US-Staatsbürger war. Sogar eine städtische Verordnung wurde geändert, damit Khairullah die Uniform anziehen konnte. Heute rede davon in Prospect Park niemand mehr. „Wir haben nicht nur einen Muslim als Bürgermeister, sondern auch Muslime bei der Polizei. Wir müssen uns einfach einmischen und das Wort ergreifen“, sagt Khairullah, grübelt ein wenig und findet schließlich eine Metapher, die sein Anliegen besonders deutlich umschreibt. „Wenn du nicht am Tisch sitzt, dann bist du Teil der Speisekarte.“