Myanmar: Rohingya-Problem ergreift halb Asien

Die unterdrückte muslimische Minderheit in Myanmar bekommt keine Hilfe. Rebellen werden offenbar von Taliban in Pakistan und Afghanistan ausgebildet und geleitet.

Das Grenzgebiet des Rakhine-Bundesstaats in Myanmar zu Bangladesch ist ein entlegener, nahezu unzugänglicher Landstrich. Seit Oktober brennt es lichterloh in der von etwa 1,3 Millionen Rohingyas, einer islamischen Minderheit im überwiegend buddhistischen früheren Birma, besiedelten Region. Aber die seit etwa einem Jahr amtierende De-Facto-Staatschefin Aung San Suu Kyi agiert hilflos und flüchtet sich in Allgemeinplätze. „Jedes Land hat Menschenrechtsprobleme“, erklärte sie bei einer Pressekonferenz.

Dabei gerät der Rohingya-Konflikt längst außer Kontrolle. Nach Jahren der Unterdrückung wurde im Oktober plötzlich die Untergrundgruppe „Harakah-al-Yakin“ (HaY – Bewegung des Glaubens) aktiv. Nach langer Zeit gewalttätiger Vertreibung durch Myanmars Regierung und fanatische buddhistische Mönche griffen 250 HaY-Kämpfern mit Sicheln, Macheten und ein paar Gewehren Polizeiposten an.

Sie töteten neun Polizisten und erbeuteten 50 Schusswaffen plus 10 000 Schuss Munition, und provozierten eine neue Welle der Gewalt. Über 100 000 Angehörige der ethnischen Minderheit leben seit dem Jahr 2012 in ghettoähnlichen Lagern nahe der Stadt Sittwe. Radikale buddhistische Mönche hatten die Bevölkerung gegen ihre islamischen Nachbarn aufgehetzt.

Bei Myanmars ersten demokratischen Wahlen seit dem Jahr 1988 durften die Rohingyas nicht wählen. Bis heute wird ihnen die Staatsbürgerschaft mit dem Argument verwehrt, die Rohingyas seien „Bengalen“, deren Vorfahren von den britischen Kolonialherren ins Land gebracht worden sein.

Streitkräfte bestreiten die Vorwürfe

Myanmars Streitkräfte schlugen mit der vom britischen Kolonialheer gelernten Strategie der „Vier Schnitte“ zurück. Die Zivilbevölkerung wurde aus dem Konfliktgebiet verdrängt, um Rebellen von Informationen, Nahrung, Geld und neuen Rekruten abzuschneiden. 1250 Häuser gingen laut Menschenrechtsgruppen bei der Politik der verbrannten Erde in Flammen auf.

Mindestens 86 Menschen starben und 34 000 Rohingyas flohen ins benachbarte Bangladesch, wo bereits seit Jahren rund 300 000 andere Angehörige Zuflucht gesucht haben. „Sie flohen vor Sicherheitskräften, die Männer erschossen, Frauen vergewaltigten, Kinder abschlachteten und Häuser plünderten und verbrannten“, beschrieb John McKissick von Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR gegenüber dem britischen Sender BBC das brutale Vorgehen.

Die Streitkräfte bestreiten die Vorwürfe. „Wir haben lediglich eine Counter-Insurgency-Operation durchgeführt“, ließen die Generäle der Tatmadaw, wie die Streitkräfte genannt werden und erklärten: „Die Rebellen stehen in Verbindung mit Pakistans und Afghanistans radikalislamischen Taliban. Tatsächlich wird Harakah-al-Yakin laut einer Studie der International Crisis Group (ICG) von einem 20-köpfigen Komitee in Saudi-Arabiens Pilgerstadt Mekka geleitet. Anführer der laut ICG „gut finanzierten und organisierten Gruppe“ ist der in der pakistanischen Hafenstadt Karachi geborene Ata Ullah, der in Saudi-Arabien aufwuchs. Offenbar trainierten Talibankämpfer seine HaY-Anhänger vor der Oktober-Attacke.

Kofi Annan kann nicht helfen

Die Regierungen der Nachbarstaaten kochen derweil lieber ihr eigenes Süppchen. In Malaysia bereiten Hilfsorganisationen mit Unterstützung des skandalumwitterten Premierministers Nadschib Razzak eine Flottille von Booten mit Hilfsgütern vor, die am 10. Januar Richtung Myanmar starten soll. In Indonesien, das Land mit den weltweit meisten Muslimen, kündigte Staatschef Joko Widodo ebenfalls humanitäre Hilfe für die Rohingya an.

Die Hoffnungen von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan könne eine tragfähige Lösung für die Rohingya-Krise finden, blieben bislang unerfüllt. Die Behörde von Suu Kyi, die selbst jahrelang vom Militärregime isoliert wurde, verweigert unabhängigen Beobachtern und Journalisten seit Wochen die Genehmigung, das Konfliktgebiet zu besuchen.