Nach "Stern"-Interview: Sahra Wagenknecht wehrt sich gegen Kritik

Die linke Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht steht zu ihren Äußerungen zum Anschlag am Breitscheidplatz, wehrt sich aber gegen den Vorwurf, sie agiere wie die AfD.

Die Spitzenkandidatin der Linken bei der Bundestagswahl, Sahra Wagenknecht, steht wegen eines Interviews im „Stern“ weiter unter innerparteilichem Druck. Sie hatte darin Kanzlerin Angela Merkel eine „Mitverantwortung“ für den Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz mit zwölf Toten attestiert und dies unter anderem mit teils unkontrollierter Zuwanderung durch Flüchtlinge und die Sparmaßnahmen der letzten Jahre bei der Polizei begründet.

Bundesschatzmeister Thomas Nord sagte, für die grausame Tat trage deren Urheber, der Tunesier Anis Amri, allein die Verantwortung. Der Obmann der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss, Stefan Liebich, erklärte der FR: „Ich teile ihre Position in dieser Frage nicht.“ Dies gelte vor allem für die Bewertung der Flüchtlingspolitik. „Die Formulierung ,Schutzsuchende dürfen nicht abgewiesen werden‘ in unserem Parteiprogramm ist keine ferne Vision, sondern Leitlinie unseres Handelns in der Gegenwart. Die klare Mehrheit unserer Partei und Fraktion unterstützt das.“ Zu den Kritikern zählt auch der Abgeordnete und Rüstungsexperte Jan van Aken, der bereits vor Monaten gesagt hatte: „Wer Merkel von rechts kritisiert, kann nicht Vorsitzende einer Linksfraktion sein.“

Wagenknecht bleibt bei ihrem Standpunkt

Der nordrhein-westfälische AfD-Vorsitzende Marcus Pretzell schrieb hingegen bei Twitter zu Wagenknechts Äußerungen über die Kanzlerin: „Eine kluge Frau. Und ich meine nicht Merkel.“

Die Linksfraktionschefin nannte es daraufhin im ZDF-Morgenmagazin „wirklich perfide, mich jetzt in eine Reihe zu stellen mit diesem Tweet". Überdies blieb sie bei ihrem Standpunkt. Wer frage, was zuletzt falsch gelaufen sei, komme „auf eine Reihe von Dingen, neben der Frage der Polizei auch die Frage, dass über eine gewisse Zeit eine Grenzsituation zugelassen wurde, wo wir noch nicht mal wussten, wer ins Land kommt. Natürlich ist das ein Problem. Die Zahl der Gefährder hat sich in der Zeit mehr als verdoppelt. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen."