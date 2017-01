Nach Aussagen zu Silvesternacht: Simone Peter unter Druck

Nach ihren Aussagen zur Polizeiarbeit während der Silvesternacht in Köln wird Grünenvorsitzende Simone Peter kritisiert. Rückhalt aus der eigenen Partei gibt es kaum.

Die Anwürfe hätten härter kaum sein können. Und sie gipfelten in einer Schlagzeile der „Bild“-Zeitung, die lautete: „Dumm, dümmer, Grüfri“. Grüfri wurde übersetzt mit „grün-fundamentalistisch-realitätsfremde Intensivschwätzerin“. Gemeint war damit die grüne Vorsitzende Simone Peter. Das fanden auch nicht alle „Bild“-Redakteure gelungen.

Die Saarländerin hatte nach dem jüngsten Polizeieinsatz in der Kölner Silvesternacht gesagt: Wenn am Kölner Bahnhof fast 1000 Personen alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft und festgesetzt worden seien, dann stelle sich „die Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit". Auch nannte sie das von der Polizei bei Twitter verwendete Kürzel „Nafris“ für Nordafrikanische Intensivtäter nicht hinnehmbar. Das brachte Peter Kritik selbst aus den eigenen Reihen ein.

Die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt schrieb: „Dank an die Kölner Polizei.“ Sie habe richtig gehandelt, und es gelte nun, „sinnlose Debatten“ zu beenden. Die innenpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, betonte: „Es war der Job der Polizei, diese Gruppe zu kontrollieren. Wir hätten von ihr erwartet, dass sie das schon letztes Jahr getan hätte." Mihalic ist gelernte Polizistin und kommt aus Nordrhein-Westfalen. Der Außenpolitiker Omid Nouripour nannte vom Schreibtisch erhobene Vorwürfe nicht sinnvoll. Die weithin unbekannte thüringische Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling fragte zwar, offenbar an Göring-Eckardt gerichtet: „Ist das gerade Euer Ernst? Basta alles ist gut und kritisches Hinterfragen darf‘s nicht geben?“ Doch ansonsten stand Peter recht allein auf weiter Flur – und ruderte später zurück. „Es war richtig, hier schnell und präventiv zu reagieren und die Sicherheit aller Menschen in Köln zu gewährleisten“, schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite und sagte Ähnliches auch in Fernsehkameras. Ganz von ungefähr kommt diese Niederlage nicht.

Nicht unumstritten in der Partei

Tatsächlich kommen die Statements der 51-Jährigen oft sehr schnell und relativ schlicht daher. Während das grüne Spitzenpersonal die eigenen Worte längst zu wägen gelernt hat und unnötige Angriffsflächen meidet, gibt es bei ihr linkes Schwarzbrot – unverdünnt und ungeschützt. Dies hat anfänglich zu massiven Konflikten mit ihrem Co-Parteichef Cem Özdemir geführt, die zwischenzeitlich abebbten und im Vorfeld des jüngsten Parteitages wieder offen ausgebrochen sind. Peter selbst will beim nächsten Parteitag erneut antreten. Aber ihre ohnehin auf den linken Flügel beschränkte Rest-Autorität wird mit jeder weiteren Niederlage kleiner. Es ist auch kein Zufall, dass sich die Parteichefin nicht um die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl bewarb. Sie wähnte sich wohl chancenlos.

Andererseits ist Peter nicht die erste, die bei kritischen Nachfragen zu Polizeieinsätzen in Bedrängnis gerät. Die Letzte, der es ähnlich erging, war die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), die bei Razzien gegen Islamisten um Augenmaß bat. Danach waren die Angriffe ebenfalls massiv. Und Özoguz ruderte ebenfalls zurück. Was die Grünen anbelangt, kommt hinzu, dass sie in Fragen der inneren Sicherheit teilweise auf den Mainstream umgeschwenkt sind: So fordert auch die Ökopartei längst mehr Polizei. Überdies finden im Mai in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen statt. Bieten die Grünen da in der komplizierten Debatte um die sexuellen Übergriffe von Köln im Jahr 2016 und die Folgen im Jahr 2017 eine offene Flanke, kann sich das an der Urne ziemlich verheerend auswirken und bis auf die Bundestagswahl ausstrahlen.

Ein linker Grüner, der Peter eher nahesteht, sagte jetzt hinter vorgehaltener Hand, sie habe sich mit den Landes-Grünen nicht abgestimmt und die schwierige Lage der Polizei zu wenig berücksichtigt. Das sei falsch. Freilich habe die Parteivorsitzende nichts anderes getan, als auf das Grundgesetz zu verweisen, das die Diskriminierung bestimmter Gruppen verbiete. Der verächtliche Umgang mit ihr sei deshalb „ziemlich erschreckend“.