Neue Gesetze : Britische Regierung will Whistleblower drakonisch bestrafen

Die britische Regierung will die Gesetzte gegen Geheimnisverrat drastisch verschärfen. Whistleblowern und Journalisten drohen Gefängnisstrafen von bis zu vierzehn Jahren.

London –

Die britische Regierung plant eine Verschärfung seiner Geheimhaltungsgesetze. Neuen Vorschlägen einer Regierungskommission zufolge sollen Whistleblower und Journalisten zukünftig Gefängnisstrafen von bis zu vierzehn Jahren drohen. Erstmals würden nicht nur der Verrat von Staatsgeheimnissen, sondern auch die Enthüllung „wirtschaftlich schädlicher Daten“ durch die Medien unter Strafe gestellt.

Anders als bisher sollen sich die Enthüller vor Gericht nicht mehr auf ihr Gewissen und das Allgemeinwohl berufen dürfen; was ein öffentliches Interesse darstellt, entscheidet zukünftig ein von der Regierung bestellter, mit unabhängigen Ermittlern ausgestatteter Kommissar. Die Pläne seien „im Prinzip faschistisch und autoritär“, findet der Geheimdienst-Experte Anthony Glees.

Die Kommission macht der Regierung regelmäßig Vorschläge zur Erneuerung oder Ergänzung bestehender Gesetzgebung. Diesmal lag ihrer Arbeit ein Auftrag des Kabinettsbüros zugrunde, das für die Geheimdienst-Koordination zuständig ist. Während ihrer gut einjährigen Arbeit holten die Juristen den Rat des Inlandsdienstes MI5, der Auslandsspione MI6 sowie der Abhörzentrale GCHQ ebenso ein wie die Expertise von Bürgerrechtsgruppen wie Liberty und Open Rights Group (ORG). Befragt wurden auch Angestellte des „Guardian“, dessen Veröffentlichungen der Snowden-Papiere 2013 für weltweites Aufsehen gesorgt hatten, auf der Insel aber hochumstritten waren. Dort bleiben die Geheimdienste populär. Bürgerrechtler und Datenschützer haben einen schweren Stand.

Der 326-seitige Bericht der Kommission ist jetzt bis Anfang April zur Konsultation ausgeschrieben, ehe konkrete Schritte zu neuer Gesetzgebung anstehen. Es handle sich um „eine Gelegenheit, die nur einmal im Jahrhundert vorkommt“, schwärmt das zuständige Kommissionmitglied David Ormerod, Professor für Strafrecht am Londoner University College. Im Kern wollen die Fachleute vier „Gesetze über Staatsgeheimnisse“ (official secrets act) durch ein einziges „Spionagegesetz“ ersetzen. Die Bestimmungen seien veraltet, schließlich stammt das erste Gesetz aus dem Jahr 1911. Auch dessen Ergänzung von 1989 habe die ungeheure Informationsexplosion im Internet-Zeitalter noch nicht berücksichtigen können.

Journalisten werden kriminalisiert

Schon der Gesetzestitel verrät die Stoßrichtung der Experten: Whistleblower und investigative Journalisten sollen kriminalisiert werden. Staatsbeamte, die ihrem Gewissen folgend Regierungspapiere veröffentlichten, stießen bisher häufig auf Verständnis durch Geschworenengerichte. Dies wäre zukünftig unmöglich. Statt der bisher geltenden Höchststrafe von zwei Jahren müssten sie mit 14 Jahren Zuchthaus rechnen.

Geheimdienst-Experten sowie prominente Journalisten laufen Sturm gegen das Konsultationspapier. Die Vorschläge der Kommission seien „einer Satire unwürdig“ (beyond parody), ätzt der bekannte ITV-Moderator Robert Peston. Der erfahrene Investigativ-Reporter, 56, ging 2007, damals noch für die BBC tätig, mit Insider-Informationen über die bevorstehende Pleite der Hypothekenbank Northern Bank an die Öffentlichkeit. Dass er dadurch einen tagelangen Kundenansturm auf die Bank auslöste, ließe sich problemlos als „ökonomischer Schaden“ interpretieren. Dazu könnten auch Wirtschaftsdaten zählen, die Premierministerin Theresa May während der Brexit-Verhandlungen unter der Decke halten will.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Der Politikprofessor Anthony Glees von der Universität Buckingham hat über die britischen Dienste ebenso geforscht wie über die Stasi. Er unterstütze eine Neufassung der Geheimhaltungsgesetzgebung, wie er im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau ausführt.

„Alle Demokratien haben Geheimnisse, und die müssen auch geheim bleiben.“ Dies dürfe aber nur die Verteidigung und nationale Sicherheit des Landes betreffen, nicht aber peinliche Wirtschaftsdaten. Journalisten ins Gefängnis zu stecken sei in einer liberalen Demokratie „schlimmer und gefährlicher Unsinn: Das ist höchstens einem Staat namens ‚SS-GB‘ angemessen“, sagte Glees.