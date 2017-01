Neuer Außenminister: Sigmar Gabriel im Porzellanladen

Der neue Außenminister liebt verbale Raufereien und haut gerne auf den Tisch. Als Chefdiplomat muss er sich besser zurückhalten als bei seinen vergangenen Auslandsreisen als Wirtschaftsminister.

Einsicht ist bekanntermaßen der erste Schritt zur Besserung. Sigmar Gabriel, Noch-Vorsitzender der SPD und bisher Bundeswirtschaftsminister, hat die Leitung des Auswärtigen Amtes von Frank-Walter Steinmeier übernommen. Steinmeier, der künftige Bundespräsident, gilt gemeinhin als Idealtypus des Chefdiplomaten: Schwurbelige Sprache, unaufgeregtes Wesen, fleißig in der Sache. Im Laufe der Jahre hat er sich damit in der Bevölkerung und bei Amtskollegen in aller Welt viel Anerkennung erarbeitet.

Aber Sigmar Gabriel? Der 57-Jährige liebt verbale Raufereien und klare Ansagen, er ist sprunghaft und haut gern auf den Tisch. Das sind gemeinhin Eigenschaften, mit denen man in der komplizierten Welt der Diplomatie nicht allzu weit kommt. Am Donnerstag nutzte Gabriel seinen letzten Auftrag in alter Funktion im Bundestag, um zu versichern, dass er die Sache mit der Einsicht und der Besserung durchaus verstanden habe. In seiner Rede machte er deutlich, dass er sich in der Öffentlichkeit fortan am Riemen reißen und wenige Sottisen von sich geben wolle. „Im zukünftigen Amt darf ich das ja nicht mehr so, hat mir der Steinmeier gesagt“, berichtete Gabriel im Plenum. „Da muss ich diplomatischer werden.“

Als Gabriel Anfang der Woche angekündigt hatte, dass er das Außenministerium übernehmen werde, begründete er dies auch mit seiner umfangreichen internationalen Erfahrung. Tatsächlich ist er im Laufe der Jahre viel unterwegs gewesen. Das bringt der Job als SPD-Chef und Wirtschaftsminister so mit sich. Allerdings hinterließ Gabriel bei seinen Gastgebern nicht immer nur einen guten Eindruck. Seine Auslandsreisen waren oft von mittelschweren diplomatischen Eklats begleitet. Grund waren stets unbedachte Äußerungen Gabriels, dem bisher offenbar nicht immer klar war, wo die Trennlinie zwischen Innen- und Außenpolitik verläuft.

Erst vor wenigen Monaten brachte er bei einer Reise nach China die dortige Führung gegen sich auf, weil er öffentlich gegen die Übernahme deutscher Hightech-Firmen durch chinesische Investoren Stellung bezog.

Nicht viel Zeit, um sich einzuarbeiten

Bei seinem Besuch in Ägypten im vergangenen Frühjahr sprach Gabriel die desaströse Menschenrechtslage offen an – um anschließend Machthaber Abdel Fattah al-Sisi als „beeindruckenden Präsidenten“ zu loben. Anfang 2015 verbat sich die Führung Saudi-Arabiens von ihrem deutschen Gast eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Gabriel hatte sich für die Freilassung des Bloggers Raif Badawi eingesetzt – aber nicht diskret hinter den Kulissen, sondern in aller Öffentlichkeit.

Gabriel warnt vor Auseinanderfallen der EU

In Erinnerung ist auch ein Facebook-Eintrag Gabriels aus dem Frühjahr 2012, in dem er nach einem Besuch in den Palästinenser-Gebieten scharf mit der Politik Israels ins Gericht ging. „Das ist ein Apartheid-Regime, für das es keine Rechtfertigung gibt“, schrieb er. Viel Zeit, um in seine neue Rolle zu finden, hat Gabriel indes nicht. Acht Monate sind es bis zur Bundestagswahl. Das reicht unter normalen Umständen gerade einmal, um sich in die komplizierten Themen einzuarbeiten und sich den Kollegen in aller Welt vorzustellen.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Als Außenminister muss er viele Bälle in der Luft halten: Das sind derzeit unter anderem Syrien und die Ukraine, immer wieder Europa und die Nato, natürlich der Balkan, der Nahe Osten, Russland und die Türkei. Angesichts des Machtwechsels in Washington dürfte auch eine Neujustierung der gesamten transatlantischen Beziehungen anstehen. Auf das stabile, wirtschaftlich starke Deutschland wird es dabei besonders ankommen.

Der neue Bundesaußenminister wird vom ersten bis zum letzten Tag seiner Amtszeit voll gefordert sein. Unbedachte Äußerungen könnten verheerend sein. Gabriel steht vor einem Sprung ins kalte Wasser: Am 6. Februar kommen die EU-Außenminister routinemäßig in Brüssel zusammen. Mitte Februar ist Gabriel Gastgeber des G20-Außenministertreffens in Bonn, zu der auch der neue US-Chefdiplomat Rex Tillerson erwartet wird. Gleich anschließend nimmt Gabriel an der Münchner Sicherheitskonferenz teil, wo von ihm eine programmatische Rede zu Deutschlands Rolle in der Welt erwartet wird.