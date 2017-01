Neuer US-Präsident: Naher Osten hofft auf Trump

Von Ägypten über Israel bis Syrien erhoffen sich die Länder des Nahen Ostens, dass die neue US-Regierung sich ihre jeweilige Sicht der Konflikte zu eigen macht. Enttäuschungen sind fast zwangsläufig.

Ägyptens starker Mann Abdel Fattah al-Sisi brüstete sich, er habe als erster ausländischer Staatschef Donald Trump zu seinem Wahlsieg gratuliert. Syriens Diktator Baschar al-Assad kürte den neuen US-Präsidenten gar zu seinem „natürlichen Verbündeten“ im Kampf gegen den Terror. Das saudische Königshaus hofft aufgekratzt, die kommende Administration werde sich Erzfeind Iran wieder kräftig vorknöpfen.

Israels Benjamin Netanjahu kann es kaum erwarten, im Weißen Haus vorzufahren. Ihm versprach Trump im Wahlkampf freie Hand beim Siedlungsbau plus den Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. In Teheran wiederum könnte ein scharfer Kurswechsel der USA die Wiederwahl des moderaten Präsidenten Hassan Ruhani im Mai torpedieren.

In Syrien hofft Machthaber Baschar al-Assad, Trump werde auf die russische Linie einschwenken, die Unterstützung für die Rebellen kappen und von seinem Regime ablassen. Foto: REUTERS

Irans Hardliner dagegen wittern ihre Chance, durch gezielte Provokationen gegen den impulsiven Obama-Nachfolger den verhassten Atomvertrag loszuwerden und die Liberalisierung der Gesellschaft zu stoppen.

Und so trauert unter den nahöstlichen Potentaten kaum jemand Barack Obama nach. Alle blicken mit hohen Erwartungen auf Donald Trump, weil sie hoffen, er werde sich ihre Sicht der Konflikte zu eigen machen. Doch die Konturen von dessen Nahostpolitik sind bislang vage, so dass jeder regionale Herrscher seine Anliegen frei hineinprojizieren kann. Die Realitäten des Nahen und Mittlere Ostens dagegen bleiben gewohnt vertrackt. Ansätze für stabile und übergreifende Kooperationen, die sich zum Vorteil der gesamten Region auswirken, gibt es schon lange nicht mehr. Und so sind Enttäuschungen und neue Aversionen gegen die USA fast zwangsläufig, da vieles auf den nahöstlichen Wunschlisten schlicht unvereinbar ist.

Ägyptens starker Mann Abdel Fattah al-Sisi brüstete sich, er habe als erster ausländischer Staatschef Donald Trump zu seinem Wahlsieg gratuliert. Foto: REUTERS

In Syrien hofft Machthaber Baschar al-Assad, Trump werde auf die russische Linie einschwenken, die Unterstützung für die Rebellen kappen und von seinem Regime ablassen. Saudi-Arabien dagegen sieht sich bei Syrien in einer „geopolitischen Allianz“ mit den USA. Das ägyptische Regime wiederum registrierte hocherfreut, dass Trump allen Islamisten weltweit den Kampf ansagte.

Und so setzt Kairo darauf, dass Washington die Muslimbruderschaft zur Terrororganisation erklärt. Das aber wird die Türkei auf den Plan rufen. Deren Führung unter Recep Tayyip Erdogan fördert den politischen Islam und gewährt vielen Muslimbrüdern Unterschlupf. Zudem erwartet Ankara, dass die Trump-Administration Erdogans Intimfeind Fethullah Gülen ausliefert und die militärische Zusammenarbeit mit den syrischen Kurdenmilizen stoppt.

Mehr dazu

Deren Kämpfer jedoch sind für die geplante Rückeroberung der IS-Hauptstadt Al-Rakka unentbehrlich. „Niemand weiß wirklich, was die Prioritäten von Präsident Trump im Nahen und Mittleren Osten sein werden, aber den Kampf gegen den IS hat er zur Chefsache erklärt“, erläutert der Syrienexperte Andrew Tabler von dem Washington-Institut für Nahostpolitik. Insofern sei eine Kündigung der Allianz mit den syrischen Kurden das Letzte, was die neue Administration tun werde. „Denn wer das macht, wird sofort wieder erhebliches Territorium an den IS verlieren.“