Neujahrsansprache der Kanzlerin: Merkel: „Wir sind frei und offen“

Bundeskanzlerin Angela Merkel beschwört in ihrer Neujahrsansprache den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ruft in ihrer Neujahrsansprache die Deutschen auf, den Terroristen „unsere Mitmenschlichkeit und unseren Zusammenhalt“ entgegenzusetzen. „Indem wir unserem Leben und unserer Arbeit nachgehen, sagen wir den Terroristen: Sie sind Mörder voller Hass, aber wie wir leben und leben wollen, das bestimmen nicht sie“, sagt die Kanzlerin in der Ansprache, die am Silvesterabend im Fernsehen ausgestrahlt wird. „Wir sind frei, mitmenschlich, offen“, fügt Merkel hinzu.

Das Jahr 2016 sei eines der schweren Prüfungen gewesen, sagt die Kanzlerin gleich zu Beginn. Die schwerste Prüfung sei ohne Zweifel der islamistische Terrorismus. „Und – ja – es ist besonders bitter und widerwärtig, wenn Terroranschläge von Menschen begangen werden, die in unserem Land angeblich Schutz suchen“, befindet sie mit Blick auf den Anschlag vor wenigen Tagen am Weihnachtsmarkt nahe der Gedächtniskirche in Berlin. Solche Täter verhöhnten die Hilfsbereitschaft Deutschlands.

Merkel verspricht, der Staat tue alles, um seinen Bürgern Sicherheit in Freiheit zu gewährleisten. Dafür würden auch Gesetze geändert, kündigt sie an. „2017 werden wir als Bundesregierung dort, wo politische oder gesetzliche Veränderungen nötig sind, schnellstens die notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten und umsetzen“, sagt sie.

Gleichzeitig betont die Kanzlerin, sie blicke zuversichtlich in die Zukunft. Die Demokratie, der Rechtsstaat und die damit verbundenen Werte seien „der Gegenentwurf zur hasserfüllten Welt des Terrorismus“ – und sie würden sich als stärker erweisen als der Terrorismus. „Wir gemeinsam sind stärker. Unser Staat ist stärker“, sagt Merkel. Im Übrigen sei die wirtschaftliche Lage im Land gut, was Deutschland die Möglichkeit gebe, das Sozialsystem zu stärken.

Es ist – für Merkels Verhältnisse – eine zupackende Ansprache an die Bürger. Die Zeiten, in denen die Regierungschefin in ihrer Ansprache einfach Wohlfühl-Atmosphäre verbreiten und persönlich über gute Vorsätze sprechen konnte, sind vorbei. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hat die Kanzlerin sehr politische Neujahrsansprachen gehalten, in denen sie mit Blick auf die Pegida-Bewegung sagte, die Menschen sollten nicht denen folgen, die „mit Kälte oder gar Hass in ihren Herzen“ andere ausgrenzen wollten. Diesmal sagt sie, in der Demokratie seien zwar Widerspruch und Kritik gefordert. Die Kritik dürfe aber nicht ganze Gruppen ausgrenzen.

Kein einfaches Jahr

Im Charakter von Merkels Ansprache spiegelt sich wider, dass 2016 auch für die Kanzlerin kein einfaches Jahr war. Es gab viel Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik. Merkel hat zwar ihre erneute Kanzlerkandidatur angekündigt, ist aber längst nicht mehr so unumstritten in der CDU wie früher. Nach dem Anschlag in Berlin wird zudem immer deutlicher, dass die deutschen Behörden viel über die Gefährlichkeit des Attentäters, des Tunesiers Anis Amri, wussten, ohne etwas zu unternehmen. In bewegten Zeiten – für sie selbst und für die Deutschen – wirbt Merkel nun für „einen offenen Blick auf die Welt und Selbstvertrauen – in uns und unser Land“.