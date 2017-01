NPD: Bundestag will der NPD Geldhahn zudrehen

Von Karl Doemens und Steven Geyer

Eine Mehrheit spricht sich für eine Grundgesetzänderung aus. Die Linke ist hingegen skeptisch und warnt, ein Finanzierungsstopp könnte auch andere Parteien treffen.

Schon bei der Urteilsverkündung über den Verbotsantrag der NPD hatte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, es ausdrücklich betont: Zwar verfüge die rechtsextreme Partei inzwischen über zu wenig Einfluss, als dass sie eine Gefahr für die Demokratie darstellen und man sie verbieten könne.

Es liege aber durchaus in der Hand des Gesetzgebers, eine eindeutig verfassungsfeindliche Partei wie die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. Am Mittwoch nahm die Debatte dazu in der Bundespolitik beachtliche Fahrt auf: Die SPD brachte sogar schon eine Grundgesetzänderung ins Spiel. Zwar hatte das Verfassungsgericht bereits in seinem Urteil Handlungsspielräume innerhalb der geltenden Gesetze zur staatlichen Parteienfinanzierung gesehen, um verfassungsfeindliche Parteien davon auszuschließen.

Die SPD will sich auf diese kleine Lösung aber nicht verlassen – sondern die Frage eindeutig und im Grundgesetz neu regeln, möglichst noch vor der Bundestagswahl im September: „Unser Ziel ist eine Verfassungsänderung noch in dieser Legislaturperiode“, sagte Christine Lambrecht, die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Sie halte das Vorhaben trotz der kurzen Zeit für umsetzbar. „Der Koalitionspartner sieht das ähnlich, und auch von den Grünen gibt es entsprechende Signale.“

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hatten sich umgehend offen für eine Änderung gezeigt. Auch der bayerische Innenminister Jochen Herrmann (CSU) sagte: „Diese Chance sollten wir nutzen.“ Für die Grünen sprach sich Renate Künast für eine Prüfung entsprechender Möglichkeiten aus: „Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich erwähnt, dass unabhängig vom Verbot einer Partei die Regelungen der Finanzierung dem Gesetzgeber obliegen“, sagte die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag. „Darin kann man einen Hinweis sehen, es wäre eine verfassungskonforme Regelung möglich.“

Die NPD hatte laut ihrem beim Bundestag veröffentlichten Rechenschaftsbericht 2014 lediglich 459 000 Euro Mitgliedsbeiträge eingenommen, aber 1,4 Millionen Euro staatliche Mittel kassiert. Einigkeit herrscht in der Koalition darüber, dass eine Einstellung der staatlichen Parteienfinanzierung für verfassungsfeindliche Parteien eine Grundgesetzänderung bedingt. Dazu ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat erforderlich. Offen ist, welche Instanz in diesem Zusammenhang über die Verfassungsfeindlichkeit einer Partei entscheiden würde.

Die größte Oppositionsfraktion im Bundestag ist dagegen skeptisch: Der Linken-Fraktionsvize Frank Tempel sagte, es wäre politisch zweifelhaft, wenn man so versuchte, einen politischen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Die Linke sei für ein Verbot der NPD. Aber eine Verfassungsänderung mit dem Ziel, der rechtsextremen Partei den Geldhahn abzudrehen, sei der falsche Weg. Zudem könnte eine solche Regelung künftig auch andere Parteien treffen.