NPD-Urteil: Fehler während der Berichterstattung

Die NPD wird nicht verboten. Das verkündet Karlsruhe am Dienstag. Doch zahlreiche Medien berichten vorschnell falsch. Auch die Frankfurter Rundschau.

Am Dienstagvormittag gab das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ihr Urteil zum NPD-Verbotsantrag bekannt. Viele Medien haben vorschnell falsch berichtet und die NPD kurzerhand als verboten erklärt. Dieser Fehler passierte auch der Frankfurter Rundschau.

Wie kam es zu der Panne?

Die Onlineredaktion verfolgte die Urteilsverkündung auf Phoenix und überhörte kollektiv, dass der Vorsitzende Richter des Zweiten Senats, Andreas Voßkuhle, zunächst die Anträge und nicht das Urteil verlas: "1. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisationen Junge Nationaldemokraten, Ring Nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung ist verfassungswidrig. 2. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisationen Junge Nationaldemokraten, Ring Nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung wird aufgelöst."

Der Fehler wurde schnell bemerkt und korrigiert, nichtsdestotrotz sollte so etwas nicht passieren. Auch der Umstand, dass andere Medien den gleichen Fehler begingen, mindert nicht unser eigenes Fehlverhalten. Wir entschuldigen uns dafür und werden alles daran setzen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. (FR)