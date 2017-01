NPD-Urteil: Verfassungsfeindlich, aber erlaubt

Die NPD wird aufgrund ihrer politischen Schwäche nicht verboten. Das Bundesverfassungsgericht schafft mit seiner Entscheidung auch neue Maßstäbe für künftige Parteiverbote.

Die NPD ist verfassungsfeindlich, sie wird aber aufgrund ihrer politischen Schwäche nicht verboten. Denn die NPD verfügt derzeit über keine Möglichkeiten, ihre verfassungsfeindlichen Ziele umzusetzen. Das ist der Kern des einstimmigen Urteils, das das Bundesverfassungsgericht am Dienstagmorgen verkündet hat. Damit wurde der Antrag der Bundesländer abgelehnt.

Der Zweite Senat hat in dem knapp 300 Seiten starken Urteil neue Maßstäbe für ein Parteiverbot entwickelt. Zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein: Zunächst muss die Verfassungswidrigkeit der Parteiziele und ihrer Handlungen festgestellt werden. Zum anderen ist „die Möglichkeit des Erfolgs“ Voraussetzung. Denn, so die Begründung, kann die Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht beeinträchtigen, muss die Verfassungsordnung auch nicht durch ein Verbot geschützt werden.

Diese zweite Bedingung galt beim Verbot der KPD im Jahr 1956 noch nicht. Sie wurde trotz politischer Bedeutungslosigkeit vom Bundesverfassungsgericht aufgelöst. Der Zweite Senat betonte jetzt, dass er an der alten Rechtsprechung nicht festhalte. Anders gesagt: Die NPD ist nur wegen der neuen Grundsätze um ein Verbot herumgekommen.

Die Missachtung der Menschenwürde, die Verachtung des Rechtsstaats und die Bekämpfung der parlamentarischen repräsentativen Demokratie durch die NPD beschreibt das Urteil über 55 Seiten hinweg. So beantwortete der stellvertretende NPD-Vorsitzende Ronny Zasowk die Frage einer deutschen Journalistin mit Migrationshintergrund, was die Partei mit Menschen wie ihr tun würde: Sie bekämen einen Ausweisungsbescheid und müssten Deutschland verlassen. Mobile Güter könnten sie mitnehmen, der Rest würde ausbezahlt. In NPD-Broschüren heißt es, dass zwischen Pass-Deutschen und ethnisch Deutschen zu unterscheiden sei. Pass-Deutsche seien vom demokratischen Prozess faktisch auszuschließen.

Das Bundesverfassungsgericht zieht den Schluss, dass der Volksbegriff der NPD die Menschenwürde verletzt, die Partei das Demokratieprinzip missachtet und „Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus“ aufweist. Aber die zweite Voraussetzung des „Erfolgspotenzials“ ist nicht erfüllt. Weder in den Parlamenten noch in außerparlamentarischen Strukturen sei die NPD dominant.

Ein Abgeordneter sitze im Europaparlament – der frühere Vorsitzende Udo Voigt –, in den Landesparlamenten hätte sich die Partei nie über längere Zeit halten können, ihre Mitgliederzahl sei auf unter 6000 gesunken. Aber auch die Kameradschaften seien autonom und nicht auf die NPD angewiesen.

Eine Atmosphäre der Angst sei nicht festgestellt und Straftaten, wie Brandanschläge auf Flüchtlingsheime und Parteibüros, hätten der NPD nicht nachgewiesen werden können, heißt es weiter. Soweit es Einschüchterungen gegeben habe, seien das Einzelerscheinungen und müssten mit Mitteln des Polizei- und Strafrechts verfolgt werden.

Eine weitere Neuigkeit enthält das Urteil: Das Bundesverfassungsgericht bringt den Entzug der staatlichen Parteienfinanzierung für die NPD ins Spiel. Über solche Reaktionsmöglichkeiten zu entscheiden, sei aber Sache des verfassungsändernden Gesetzgebers, nicht des Bundesverfassungsgerichts, heißt es wörtlich. Man kann das als Aufforderung lesen, die Verfassung in diesem Punkt zu ändern.

Aktuell entschied der Zweite Senat, dass die NPD ihre Verfahrenskosten selbst tragen muss. Denn der Verbotsantrag habe allein wegen des mangelnden Erfolgspotenzials keinen Erfolg.

Es ist das zweite Mal, dass ein Verbotsantrag gegen die NPD scheitert. 2003 lagen die Gründe aber anders. Weil die Spitzel des Verfassungsschutzes während des laufenden Verbotsverfahrens die Partei ausspionierten, war das faire Verfahren verletzt. Dies war jetzt nicht der Fall, stellt das Urteil ausdrücklich fest.

Die Bundesländer wollen die Zurückweisung ihres Verbotsantrags indes nicht als Schlappe sehen: „Das ist keine Niederlage der Demokratie, sondern ein Sieg für den Staat und seine Institutionen“, kommentierte etwa Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD). „Wir Demokraten haben die NPD in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark geschwächt.“

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU), sagte zwar, man habe ein anderes Ergebnis erhofft: „Der Antrag auf ein Parteiverbot war mit der ganz ausdrücklichen Hoffnung verbunden, ein deutliches Zeichen zu setzen und der Atmosphäre der Angst, die von der NPD in einigen Regionen Deutschlands verbreitet wird, den Nährboden zu entziehen.“ Nun sei aber auch amtlich, dass die NPD verfassungsfeindlich bleibe und weiter vom Verfassungsschutz beobachtet werden müsse, so Ulbig. Es komme jetzt auf das Engagement aller Bürger an. Zudem gebe das Urteil eine „wichtige Leitschnur“ für den Umgang mit extremistischen Parteien. „Alle Parteien, die im rechtspopulistischen Bereich unterwegs sind“, sagte auch die amtierende Bundesratspräsidentin, die Mainzer Regierungschefin Malu Dreyer (SPD), „werden dieses Urteil sehr genau betrachten.“

Gesellschaftliche Gruppen waren dagegen enttäuscht: Es sei „eine wichtige Chance vertan worden, wirksam gegen diese menschenverachtende Partei vorzugehen“, teilte etwa der Zentralrat der Juden mit.

