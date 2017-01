Parteiaustritt: Abgang mit Getöse

Erika Steinbach nutzt ihren Rückzug aus der CDU für eine Abrechnung mit Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel.

Angela Merkel sagt zu dem Vorgang erst einmal: Nichts. Der Parteivorstand hat getagt, es sind Beschlüsse gefasst zur Wirtschafts- und zur Sicherheitspolitik, da kommt am Wochenende noch eine ganz andere Nachricht aus der CDU: Erika Steinbach verkündet ihren Rückzug aus der Partei. „Das ist nicht mehr meine Partei“, schreibt sie in einer Erklärung.

Gute Wirtschaftszahlen, geringe Arbeitslosigkeit hat Merkel gerade noch hervorgehoben. Steinbach verkündet: Merkel habe „sowohl der CDU als auch Deutschland mit ihren einsamen Entscheidungen in wesentlichen Politikbereichen massiv geschadet“. Die Euro-Rettungspakete führt sie an, den Ausstieg aus der Atomenergie und die Flüchtlingspolitik. Sie wirft Merkel Rechtsbruch vor und kritisiert, die CDU-Vorsitzende habe die Konservativen in der Partei marginalisiert und stigmatisiert.

In einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ ergänzt sie: Merkel sei planlos und lebe „politisch von der Hand in den Mund“. Unions-Fraktionschef Volker Kauder bekommt auch noch eins mit, ihn charakterisiert Steinbach als unselbstständigen Lakaien: Kauder verstehe sich als „Vollzugsbeamter der Kanzlerin“.

Sie würde die CDU zurzeit nicht mehr wählen, sie würde auch nicht mehr eintreten, erklärte Steinbach. Also sei klar: Der Parteiaustritt sei „die einzige ehrliche Konsequenz“. Nach gut 42 Jahren Parteimitgliedschaft ist das ein Einschnitt. Auch für die CDU ist es einer: Noch nie hat ein Bundestagsabgeordneter wegen der Kanzlerin die Partei verlassen.

Bei Steinbach war es ein Austritt mit Ansage. Seit Jahren gehörte die ehemalige Geigerin und studierte Informatikerin zur eher übersichtlichen Gruppe der ständigen Merkel-Kritiker in der CDU, auch als Mitglied des sich als konservativ verstehenden „Berliner Kreises“. Ihr Medium war der Kurznachrichten-Dienst Twitter, ihr Stilmittel die Polemik. Immer wieder löste sie Eklats aus, so etwa 2012, als sie die NSDAP als linke Partei bezeichnete. Sie habe provozieren wollen, rechtfertigte sie sich.

Wahlkampf à la CDU Die CDU geht davon aus, dass der Wahlkampf gemeinsam mit der CSU geführt wird – obwohl die sich weiter sperrig gibt. Die Obergrenze für Flüchtlinge bleibe ein Dissens, sagt Angela Merkel. Es gebe aber darüber hinaus genügend Gemeinsamkeiten. An dem von der CSU in Frage gestellten Versöhnungstreffen Anfang Februar hält die CDU fest.

Das gelang ihr auch 2016, als sie unter der Überschrift „Deutschland 2030“ das Foto eines von dunkelhäutigen Menschen umgebenen blonden Kleinkinds postete. Rassismus war der Vorwurf, die CDU distanzierte sich. Von der AfD, die Steinbach schon früher als denkbaren Koalitionspartner bezeichnet hatte, kam Applaus.

Aggression statt Aussöhnung

Am Tag mehrerer Landtagswahlen im März 2016 meldete sich Steinbach erneut mit Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. „Wie in einer Diktatur“ fühle sie sich. In der Partei wurde über einen Rausschmiss diskutiert. Man entschied sich, die Sache auf sich beruhen zu lassen, um die Debatte nicht zu verlängern. Steinbach suchte die Nähe der von ihr zur Diktatorin ernannten Bundeskanzlerin: Auf einem Empfang des Bundesverbands der Vertriebenen, begrüßte sie Merkel mit Küsschen.

Die Vertriebenen – auch so ein Steinbach-Kapitel. Von 1998 bis 2014 hat sie dem Bundesverband vorgestanden, sie war mehr aggressive Interessenvertreterin als Aussöhnerin. Im Bundestag stimmte sie 1991 gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Grenze zu Polen, weil sie Eigentumsfragen noch nicht gelöst sah. Ihre persönliche Verbindung zum Thema: Sie wurde 1943 in Westpreußen geboren, als Tochter eines deutschen Besatzungssoldaten auf einem Fliegerhorst. Nach Kriegsende floh die Familie, Steinbach wuchs in Berlin und im hessischen Hanau auf.

Das Thema Flucht hat Steinbach nicht losgelassen. Die Flüchtlingsaufnahme der letzten Jahre sieht sie nicht als neue Form ihrer eigenen Geschichte, auch wenn diese ebenfalls Teil einer „ungesteuerten Massenzuwanderung“ gewesen ist. Auch um die Hessen-Quote in der Fraktion zu erfüllen, hat Steinbach im Bundestag die Union bislang in Sachen Menschenrechte vertreten. Steinbach sagt, sie gehe „mit Trauer im Herzen“.

Die AfD hat wissen lassen, sie würde sie gerne als Mitglied aufnehmen. Steinbach empfiehlt ihre Wahl und freut sich nach eigenen Worten darauf, wenn die AfD in den Bundestag einziehe, „damit es dort endlich wieder eine Opposition gibt.“ Sie selbst will bis zum Ende der Wahlperiode bleiben, allerdings als fraktionslose Abgeordnete. Im Herbst tritt sie ohnehin nicht noch einmal an.