Pkw-Maut: Dobrindts Plus ist nicht haltbar

Finanzminister Wolfgang Schäuble befürchtet ein Minus bei der umstrittenen Pkw-Maut. Auch Kanzlerin Angela Merkel fällt dem CSU-Minister in den Rücken.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) kommt bei der Neukonzeption der umstrittenen Pkw-Maut immer stärker unter Druck. Sowohl Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble als auch Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) fielen ihrem Kabinettskollegen am Wochenende in den Rücken: Das Finanzministerium geht mittlerweile davon aus, dass der mit der EU-Kommission vereinbarte Maut-Kompromiss auf mittlere Sicht gar keine Mehreinnahmen bringt, sondern den Staat im Gegenteil Geld kosten wird. Kanzlerin Merkel deutet am Samstag nach der CDU-Vorstandsklausur Samstag im saarländischen Perl weitere Nachbesserungen an, um Nachteile für Grenzregionen zu vermeiden. Auch das dürfte zu weiteren Einnahmeausfällen führen.

Die EU-Kommission hatte Ende vorigen Jahres nur unter mehreren Bedingungen grünes Licht für die Maut gegeben. Demnach sollen inländische Autobesitzer weiter voll über eine geringere Kfz-Steuer entlastet werden. Die abgasarmen Euro-6-Wagen müssen aber nach dem Kompromiss eine höhere Steuerentlastung bekommen, als sie selbst für Maut zahlen. Zudem werden auf Druck der Kommission die Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland neu gestaltet. Auch hier sollen Euro-6-Fahrzeuge stärker begünstigt werden.

Schäubles Fachleute sehen Probleme

Nach Ansicht von Schäubles Beamten führen beide Änderungen zu Mindereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe, wie der „Spiegel“ berichtete. Weil fast nur noch Euro-6-Fahrzeuge zugelassen würden, überstiegen die Einnahmeausfälle bereits im Jahre 2020 die Nettoeinnahmen der Maut, heißt es in dem Bericht. Bisher rechnet Dobrindt unterm Strich mit Einnahmen von 500 Millionen Euro. Schäubles Experten sehen damit ähnliche Probleme wie die Autoren einer Studie, die die grüne Bundestagsfraktion in Auftrag gegeben hatte und die am vergangenen Dienstag bekannt geworden war. Auch diese Experten waren zu dem Schluss gekommen, dass das von Dobrindt immer wieder genannte Plus von 500 Millionen Euro nicht zu halten ist.

Dobrindt wies entsprechende Berichte erneut als falsch zurück. Sein Haus verbreitete eine Erklärung, die fast wortgleich bereits am vergangenen Dienstag veröffentlicht worden war. Darin heißt es, die Einnahmeprognose des Ministeriums sei „solide und konservativ gerechnet“. Auf die Argumente der Skeptiker ging das Dobrindt-Haus erneut mit keinem Wort ein. (mit vat)