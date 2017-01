Pkw-Maut: Wien macht mobil gegen die Maut

Sieht es bald überall so aus? Hinweis auf die Bezahlstelle vor dem privat finanzierten Warnow-Tunnel in Rostock. Foto: dpa

Österreich lädt eine Allianz der Maut-Gegner zu einem Treffen im Januar ein. Deutschland darf bei dem Treffen nicht dabei sein.

Noch kurz vor Ende des alten Jahres hatte der deutsche Verkehrsminister sein Prestigeprojekt mit deftigen Worten gegen Kritik, vor allem aus Österreich, verteidigt: Er habe wenig Verständnis für „die Ösi-Maut-Maulerei“, hatte Alexander Dobrindt (CSU) vor Silvester in mehreren Interviews erklärt. Prompt wird nun aus der Maulerei eine Gegenoffensive: Noch im Januar will Österreich alle EU-Länder zusammenbringen, die von Dobrindts Plänen betroffen wären, um ein gemeinsames Vorgehen gegen die deutsche „Ausländer-Maut“ abzustimmen.

So hatte es die Wiener „Kronen-Zeitung“ bereits am Tag nach den Dobrindts Äußerungen berichtet – und so bestätigt es nun Österreichs Verkehrsministers, Jörg Leichtfried (SPÖ): „Anfang des Jahres werden wir alle Anrainerstaaten zu einem Koordinierungstreffen in Brüssel einladen“, sagte er der Welt am Sonntag. „Mit den Niederlanden und Belgien haben wir bereits gesprochen, auch sie kritisieren die deutsche Maut.“ Die Maut-Besprechung solle in Brüssel zunächst auf Expertenebene stattfinden. Und: Deutschland sei nicht eingeladen. Das deutsche Verkehrsministerium äußerte sich auf Anfrage der Frankfurter Rundschau zunächst nicht zu der Ankündigung.

Die Opposition sieht sich dagegen in ihrer Kritik bestätigt – und hofft auf den Erfolg einer ausländischen Anti-Dobrindt-Koalition: „Der Brüsseler Deal zur Ausländermaut sägt an den Grundlagen europäischen Gemeinschaftsrechts“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Linken, Herbert Behrens, der FR. „Ich hoffe sehr, dass eine Koalition der Vernunft dem Spuk ein Ende bereiten kann, bevor die CSU-Vignette eine zweite Runde im Bundestag drehen kann.“ Der Verkehrsexperte und Fraktionsvize der Grünen, Oliver Krischer, warnte als Folge der Pläne vor einem „Wettlauf der Mautbürokratie“: Wenn Deutschland ausländische Fahrer möglichst trickreich belaste, würden andere Staaten nachziehen.

CSU hat „Ausländer-Maut“ versprochen

Dobrindt und die EU-Kommission hatten nach monatelangem Disput und einer Klage-Drohung aus Brüssel eine Einigung auf eine deutsche Maut in Aussicht gestellt. Anders als von Dobrindt geplant soll es mehr unterschiedliche Kurzzeitvignetten und dabei Vergünstigungen für umweltfreundliche Autos geben. Deutsche PKW-Fahrer würden nicht komplett über die Kfz-Steuer wieder entlastet, vielmehr soll es Steuervorteile für saubere Motoren geben – unter dem Strich solle aber kein inländischer Autofahrer mehr zahlen als heute.

Seit jeher hatte die CSU eine „Ausländer-Maut“ versprochen; die SPD will sie aber nur mittragen, wenn Deutsche nicht zusätzlich belastet und EU-Gesetze nicht gebrochen werden.

Letzteres hält Österreichs Verkehrsminister Leichtfried für nicht erfüllt. In einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc kritisierte er deren Einigung mit Dobrindt.

Die Eckpunkte halte er für einen „inakzeptablen Kompromiss und weiterhin in mehreren Aspekten EU-rechtswidrig“. Vor allem würden Fahrer aus dem Ausland benachteiligt, da Deutsche ihre Maut über die Kfz-Steuer zurück bekommen – wenn auch in verschiedener Höhe. Zudem würden nur ausländische Fahrer kontrolliert. Beides berge „die Gefahr einer massiven Benachteiligung“ von EU-Ausländern, wobei Österreicher überproportional betroffen wären. Lässt die Kommissarin die deutschen Regelungen dennoch zu, ist ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof also längst nicht abgewendet: Nicht nur Österreich, auch die Niederlande hatten bereits angekündigt, dort gegen eine Maut zu klagen. Nach dem Treffen kommen womöglich weitere Kläger hinzu.