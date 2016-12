Politologe Olivier Roy: „Sie attackieren, wo es nur geht“

Was, wenn der Mann aus dem Nahen Osten geschickt wurde?

Das würde zeigen, dass der IS ein erhebliches Problem hat, Leute zu rekrutieren. Es würde bedeuten, dass sie über kein funktionierendes Netzwerk in Deutschland verfügen. In dieser Hinsicht wäre das eine gute Nachricht. Man muss wissen, dass der IS keine besondere Strategie in Bezug auf Terrorziele hat. Mal ist es Frankreich, dann Deutschland, es ergibt nicht viel Sinn. Sie versuchen zu attackieren, wo es in Europa möglich ist. Sie konzentrieren sich dabei nicht auf ein bestimmtes Land.