Polizistenausbildung: Kulturelle Kompetenz dringend benötigt

Der Polizei fehlen Bewerber aus dem nordafrikanischen Raum. Die Diskussion über den „Nafri“-Tweet der Polizei zeigt, dass es noch Nachholbedarf gibt.

Interkulturelle Kompetenz – ein Schlagwort, das in vielen Anforderungsprofilen bei Bewerbungen steht. Es bezeichnet die Fähigkeit, Menschen verschiedenster Herkunft aufgeschlossen zu begegnen, sowie die Bereitschaft sich kulturspezifisches Wissen anzueignen. Angesichts vieler Migranten und Geflüchteter in Deutschland gewinnt die interkulturelle Kompetenz immer mehr an Bedeutung. Auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat sich darauf eingestellt.

Schon seit 2002 gibt es dort in der Ausbildung rund zehn Seminare, die sich sowohl in der Aus- als auch Weiterbildung thematisch mit interkultureller Kompetenz beschäftigen. In anderen Bundesländern gibt es vergleichbare Programme für Beamte. Berlin hat dafür eine eigene „Dienststelle für die Vermittlung interkultureller Kompetenz“ geschaffen. Sie hat die Aufgabe, mehr Akzeptanz für die Vielfalt in der Stadt zu schaffen und eine vorurteils- und konfliktfreie Einsatzbewältigung zu gewährleisten – damit auch das aktuell diskutierte „Racial Profiling“ zu vermeiden.

„Rund zehn Prozent der etwa 1900 Polizeischüler in Nordrhein-Westfalen haben einen Migrationshintergrund. Die Beamten sollen einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen“, erklärt Oliver Huth, stellvertretender Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen beim Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK). Der Anteil von Migranten an der Gesamtbevölkerung von RW ist aber deutlich höher, er beträgt laut aktueller Daten des statistischen Bundesamtes rund 25 Prozent.

Kriminologe Huth erklärt zudem, dass unter den Polizeischülern kaum einer aus Nordafrika dabei ist. Man wisse bisher noch zu wenig, wie man die Jugendlichen oder die jungen Männer am besten erreichen könnte. „Wir stehen da noch ganz am Anfang.“ Oft kämen die jungen Männer aus patriarchalen Familien mit anderen Wertesystemen, anderen Normen. „Wir müssen uns genau überlegen, wie wir die erreichen können“, erklärt Huth. Auf jeden Fall müsse man auch in den Flüchtlingsheimen viel präsenter sein. Manche hangelten sich von Delikt zu Delikt, die Polizei stoße hier auch an Grenzen, sagt Huth.

Viele Menschen vor allem aus den Maghrebstaaten haben auch kaum eine andere Chance: Die Perspektive in der Heimat ist schlecht und in Deutschland droht die Abschiebung. Der Weg in die Kriminalität ist oft vorgezeichnet. Laut Bundeskriminalamt begingen Migranten aus Nordafrikaner zudem mehr Straftaten als andere Zuwanderer.

Wie wichtig es daher ist, Beamte mit vielfältigen kulturellen Kompetenzen einzustellen, zeigen die Erfahrungen bei der Polizei in NRW. Das können kleine Dinge sein, die Eskalationen verhindern. Bei einer Hausdurchsuchung mit zehn Beamten das Schlafzimmer zu durchwühlen, stellt zum Beispiel für eine türkische Familie eine große Ehrverletzung dar, da das Zimmer „heilig“ sei. „Das muss nicht sein. Darauf kann man achten“, erläutert Huth.

Auf der Straße könne es aber auch passieren, dass ein türkischer Kollege auch auf Türkisch angesprochen werde, erzählt Huth. Damit wollten die Kontrollierten Gemeinsamkeiten schaffen und sich auf Augenhöhe treffen. Das könne aber für den Beamten, der nur Deutsch spreche, zum Problem werden, da er eine Gefahrensituation eventuell nicht mehr so gut einschätzen könne.

Auch die Diskussion über den „Nafri“-Tweet der Polizei zeige, dass es noch Nachholbedarf gebe. „Das war zwar ein Arbeitsbegriff, aber der Tweet war ungünstig. Hier fehlte es an Sensibilität“, sagt Huth. Die Polizei sei aber kritikfähig, das habe die Entschuldigung des Polizeipräsidenten ja gezeigt. Man dürfe jetzt weder die ganze Polizei noch den Verfasser pauschal verurteilen.