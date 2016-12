Prälat Karl Jüsten: „Es geht härter und unmenschlicher zu“

Prälat Karl Jüsten spricht im Interview mit der Frankfurter Rundschau über raue Schalen im Polit-Betrieb, hasserfüllte Äußerungen und afghanische Flüchtlinge.

Herr Jüsten, Sie haben zuletzt zwei Trauerreden gehalten – eine auf den früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Mißfelder und eine auf den ehemaligen FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle. Was ist Ihnen dabei durch den Kopf gegangen?

Das sind Menschen, die ich über viele Jahre begleitet habe. Guido Westerwelle kannte ich seit meiner Kindheit. Und wenn man Menschen persönlich kennt, dann geht einem ihr Tod näher – zumal wenn sie ungefähr das gleiche Alter haben oder plötzlich aus dem Leben gerissen werden.

Seit wann kannten Sie Westerwelle?

Seit meinem vierten Lebensjahr. Er hat eine Zeitlang bei uns im Haus gewohnt, weil seine Mutter einen schweren Verkehrsunfall hatte. Sein Vater und meine Mutter waren befreundet.

Wie war er damals?

Ich habe ihn als besonders quirlig und lebendig in Erinnerung. Außerdem hatte ich nur Schwestern. Da war es ganz schön, mal einen anderen Jungen zu Hause zu haben. Unsere Wege haben sich dann getrennt, da wir an verschiedenen Orten aufwuchsen. Wir haben uns später aber noch mal wieder getroffen, weil wir zur gleichen Zeit in Bonn studierten. In Berlin sind wir uns schließlich immer wieder begegnet.

Sie nannten Westerwelle „positiv“ und „verlässlich“. Dabei haben ihn viele verachtet.

Er wurde politisch eine Reizfigur, weil er sich bisweilen gegen den Mainstream stellte. Er scheute rhetorisch keine Rauferei. Aber es gibt, glaube ich, niemanden, der bestreiten würde, dass Westerwelle ein anständiger Mensch war.

Bei der Trauerfeier für Philipp Mißfelder haben Sie dazu aufgerufen, zu bedenken, wo die Trauernden an ihm schuldig geworden seien und wo er an ihnen. Die Härte des politischen Geschäfts ist ihnen also nicht fremd.

Oftmals sind die Bandagen, die innerhalb der eigenen Partei angelegt werden, brutaler als die Bandagen gegenüber dem politischen Gegner. Bis er sich nach oben durchgesetzt hat, hat ein Spitzenpolitiker oft hart gekämpft. Da ist es auch mal so, dass Verletzte am Wegesrand zurück bleiben.

Und Sie versorgen die Verletzten?

Wenn sie versorgt werden wollen, dann ja. Es ist jedenfalls so, dass sich Politiker vielfach eine harte Schale zugelegt haben. Aber nach innen sind sie viel sensibler als man denkt. Ich habe ein offenes Ohr für diejenigen, die mit der Härte des politischen Alltagsgeschäfts nicht klar kommen oder einfach einmal abseits jeder politischen Rhetorik den menschlichen Austausch suchen.

Ist denn das Geschäft härter geworden?

Die Rahmenbedingungen sind vielleicht schon härter, unmenschlicher geworden. Das hat verschiedene Ursachen. Aber letztlich war das politische Geschäft immer schon anspruchsvoll und hart. Es gab harte Auseinandersetzungen zwischen Helmut Kohl und Franz Josef Strauß oder zwischen Willy Brandt und Helmut Schmidt. Seitdem Menschen Politik machen, gehört das dazu.

Haben Sie mal jemandem geraten, mit der Politik aufzuhören?

Das würde ich anmaßend finden. Diese Art von Entscheidungen muss jeder für sich selbst treffen und auch vor sich selbst verantworten. Ich habe es allerdings schon erlebt, dass sich Politiker nach solchen vertraulichen Gesprächen entschieden haben, einen anderen Weg einzuschlagen.

Karl Jüsten, der 55-jährige Priester leitet seit 2000 das Kommissariat der katholischen Bischöfe in Berlin. Foto: Epd

Haben sich auch mal Abgeordnete an Sie gewandt, weil sie mit einer Entscheidung haderten?

Das hat es gegeben – etwa bei der Abstimmung über den Kosovo-Krieg. Da sind Abgeordnete zu mir gekommen, die dafür gestimmt hatten, damit aber innerlich nicht im Einklang waren. Die Abgeordneten stehen oft vor sehr komplexen ethischen Entscheidungen. Ich erlebe, dass sie es sich alles andere als leicht damit machen – oft ringen sie über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg um die richtige Entscheidung. Das wird in der Öffentlichkeit viel zu wenig gewürdigt.

Die so genannte Politikverdrossenheit ist vielfach in Hass und Gewalt umgeschlagen. Wie sehr leidet die Politik darunter?

Das, was vor allem in den sozialen Netzwerken an Hass und Gewalt zu beobachten ist, ist sicher das, was die Politiker heute am stärksten belastet.

Und wie erklären Sie sich diesen Hass?

Das ist schwer zu erklären. Es hat vermutlich damit zu tun, dass viele Menschen sich abgehängt und ungerecht behandelt fühlen – wirtschaftlich, sozial, politisch – und insbesondere in den sozialen Medien Resonanzkörper für ihre Befindlichkeiten und Ängste finden. Viele fühlen sich verunsichert durch Entwicklungen wie die Globalisierung, die in ihren Augen beispielsweise zur Finanzkrise oder zum Erstarken des internationalen Terrorismus geführt hat. Dies ist ein Nährboden für Nationalisten und Populisten, die einfache Antworten auf komplexe Probleme geben. Diese Menschen noch oder wieder zu erreichen, ist eine der größten politischen Herausforderungen unserer Zeit. Sicher spielt auch die Zurückdrängung der religiösen Bindung vieler Menschen eine Rolle.

Inwiefern?

Wenn Menschen keine spirituelle Bindung haben, dann wissen sie nicht mehr, woran sie ihr Koordinatensystem ausrichten sollen und suchen ein innerweltliches Heil. Das macht sie für Populisten zur leichten Beute. Allerdings ist Religion nicht in erster Linie eine Moralagentur. In erster Linie geht es um den Glauben an Gott.

Nun gibt es neuerdings einen sich verschärfenden Konflikt zwischen den Kirchen und der CDU, in jedem Fall aber mit der CSU, über die Flüchtlingspolitik. Beide christlichen Kirchen plädieren für Offenheit gegenüber Flüchtlingen. Die unionsgeführte Bundesregierung hingegen schiebt jetzt erstmals in großem Stil Afghanen ab. Wie fühlen Sie sich denn in diesem Spannungsverhältnis?

Wir haben als Christen nicht einer Partei zu dienen. Wir haben dem Evangelium und der Botschaft unseres Herrn Jesus Christus zu dienen. Dazu zählt für uns, dass der Mensch, der seine Heimat aus welchen Gründen auch immer hat verlassen müssen, ein faires Verfahren und eine anständige Behandlung erwarten darf. Wenn das dazu führt, dass wir uns mit Politikern anlegen, die uns sonst politisch vielleicht näher stehen als andere, dann ist das so. Wichtig ist, dass wir Meinungsverschiedenheiten sachorientiert und im gegenseitigen Respekt miteinander austragen.

Und wenn Ihnen jetzt Thomas de Maizière begegnen würde, würden Sie ihm dann sagen, das mit den Abschiebungen nach Afghanistan geht nicht?

Das muss man differenziert sehen. Bei den zuletzt Abgeschobenen handelt es sich um Menschen, die hier in Deutschland ein rechtsstaatliches Verfahren durchlaufen haben, das zu dem Ergebnis geführt hat, dass sie nicht mehr berechtigt sind, in Deutschland zu bleiben. Nur: Es gibt berechtigte Zweifel daran, dass Afghanistan sicher genug ist, um Menschen dorthin guten Gewissens zurückzuführen. Wir haben dort keine stabilen Verhältnisse.

2017 zieht voraussichtlich eine Partei in den Bundestag ein, deren Geschäftsmodell teilweise aus Politiker- und Minderheitenverachtung besteht. Was ist da zu tun?

Welche Parteien 2017 in den Bundestag einziehen, entscheidet immer noch der Wähler – und zwar voraussichtlich im September nächsten Jahres. Bis dahin kann vieles passieren. Was die AfD angeht, so sprechen viele Gründe vom Parteiprogramm über Äußerungen der Parteifunktionäre bis hin zu deren Verhalten dafür, dass ein Christ dort nicht zu Hause sein kann. Gleichwohl ist die AfD eine zugelassene Partei und hat das Recht, in diesem Land zu Wahlen anzutreten. Es ist die Verantwortung jedes einzelnen, ob er dieser Partei seine Stimme gibt oder nicht.

Was stört Sie am meisten?

Wenn man die Reaktionen führender AfD-Politiker auf den grausamen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt betrachtet, dann drängen sich mit Blick auf das Menschenbild und den seriösen Umgang dieser Partei mit Problemen grundlegende Zweifel auf. Politische Verantwortung möchte man in solche Hände nicht legen.

Werden Sie für die AfD beten? Oder werden Sie sie ins Gebet nehmen?

Ich bete nie für eine Partei, sehr wohl aber für alle Politiker, die Verantwortung tragen oder übernehmen wollen. Letztlich kann man ja auch immer hoffen, dass sich der Einzelne bekehren lässt und das Gute anstrebt.

Interview: Markus Decker