Präsidentschaftswahl: Hollandes Erben treten an

Manuel Valls geht als Favorit in die Vorentscheidung der Sozialisten für die Präsidentenwahl. Foto: AFP

Vor der Primärwahl des sozialistischen Präsidentschaftskandidaten bleibt Frankreichs Linke tief zerstritten. Am Donnerstagabend treten die Bewerber im TV-Duell an. Aber nicht alle spielen mit.

„Die französische Linke ist gewarnt“, hatte Sozialistenchef Jean-Christophe Cambadélis schon nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA getwittert. „Wenn wir unsere verantwortungslosen Kindereien fortsetzen, wird Le Pen gewinnen.“

Jetzt stehen mit der Front National-Kandidatin und dem Republikaner François Fillon zwei Spitzenkandidaten fest, die in Frankreich keinen Stein auf dem anderen lassen wollen. Und während beide parteiintern unangefochten sind, bleibt die Linke nach fünf Jahren unter Präsident François Hollande tief zerstritten, unfähig, sich auf einen Einheitskandidaten zu einigen.

Macron warnt vor Verlust des Euro

Unter dem Druck von rechts rauft sich immerhin die Parti Socialiste zusammen: Mit ein paar politischen Satelliten organisiert sie eine Primärwahl wie im vergangenen November die konservativen Républicains. Den Linkswählern stehen landesweit 7530 Wahlbüros offen. Vorher finden vier abendfüllende TV-Duelle statt, das erste an diesem Donnerstagabend.

Favorit ist – oder genauer war bisher – Manuel Valls, der nach dem Verzicht Hollandes im Dezember in die Bresche gesprungen ist und seinen Posten als Premierminister aufgegeben hat. Umfragen schreiben ihm bei der Primärwahl 36 Prozent der Stimmen gut. Dahinter folgen die Ex-Minister Arnaud Montebourg mit 23 und Benoît Hamon mit 21 Prozent. In der Stichwahl kehrt sich allerdings die Reihenfolge um: Montebourg, der die französische Industrie protegieren will und auch vor Verstaatlichungen nicht zurückschreckt, würde sich im zweiten Wahlgang gegen Valls mit 53 zu 47 Prozent durchsetzen – und damit im Frühling gegen Le Pen und Fillon antreten.

Valls gerät zunehmend in die Defensive. Um sich vom rechten Rand der Partei zu lösen, fährt der ambitiöse Ex-Premier nun einen betont sozialen Kurs, selbst auf die Gefahr hin, seine Überzeugungen und seinen früheren Regierungskurs zu verleugnen. Nachdem er seine Arbeitsreform im vergangenen Sommer nur gegen heftigen Widerstand von links durchgeboxt hatte, tritt er nun für die Abschaffung des Verfassungsartikels 49-3 ein – der es ihm selbst erlaubt hatte, das neue Arbeitsgesetz über den Kopf des Parlamentes hinweg in Kraft zu setzen. Das wirkt nicht sehr glaubwürdig.

Die Frage des Arbeitsrechts dominiert die ganze Primärwahl der Linken, und damit wohl auch die TV-Debatten im Fernsehen. Das erhöht das Risiko, dass die live übertragenen Streitgespräche nur die tiefe Parteikluft zwischen Realos wie Valls und „Frondeuren“ wie Hamon offenbaren, wenn nicht akzentuieren wird.

Montebourg und auch der viertplatzierte Kandidat, Vincent Peillon, geben sich zwar als Einiger der Partei. Mit ihrer betont linken Rhetorik erinnern sie an den Ex-Kandidaten Hollande, der im Wahlkampf 2012 eine 75-Prozent-Steuer für Millionäre versprochen hatte, im Elysée-Palast dann aber einen unternehmensfreundlichen Kurs fuhr und damit seinen tiefen Popularitätssturz einleitete. Bitter für Hollande ist, dass er von keinem der sieben Kandidaten verteidigt wird, auch nicht von seinem Ex-Premier Valls.

Schon jetzt ist die einstige Vormachtstellung der Parti Socialiste nicht einmal mehr innerhalb der Linken gewährleistet. Zwei gewichtige Linkskandidaten setzen sich schlicht über die Primärwahl der Sozialisten hinweg: Jean-Luc Mélenchon von der Linksfront und Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron wollen im April auf jeden Fall bei den Präsidentenwahlen antreten.

Mélenchon fährt einen ähnlichen Linkskurs wie Bernie Sanders in den USA, und er zählt auf die Unterstützung der Kommunisten, die früheren Partner der Sozialisten. Macron wiederum setzt sich leichtfüßig über sozialistische Dogmen hinweg und liebäugelt eher mit dem politischen Zentrum.

Laut aktuellen Präsidentschaftsumfragen liegen sowohl Mélenchon wie Macron klar vor den Sozialisten Valls oder Montebourg.