Rauchen: War's das mit der Zigarette?

Zigaretten werden vielleicht für einige Zeit aus unserer Alltagswelt verschwinden. Trotzdem ist es zu früh für einen Abgesang auf den Tabak.

Wir läuten gerade mal wieder das Ende der Zigarette ein. Ich glaube nicht so recht daran. Solange Chinesen und Russen ihr nicht den Krieg erklären, wird die Zigarette vielleicht aus der Alltagswelt der USA und Europas für ein paar Jahre in den Untergrund verschwinden, aber sie wird nicht untergehen. Der eine oder der andere wird sich noch daran erinnern, wie er vor ein paar Jahrzehnten vergeblich nach Absinth suchte, dem Getränk, von dem die künstlerische Avantgarde und das mit ihr eng verbundene Lumpenproletariat Europas sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Verstand nehmen ließ. Inzwischen ist Absinth wieder da.

Den Tabak entdeckten die Europäer, da waren sie in Amerika noch nicht einmal gelandet. Auf den Booten, die ihnen entgegenkamen, saßen Männer, die Tabak kauten. Später traf Kolumbus auf Männer, die Rauch ausstießen. Das war erschreckend und faszinierend. Die Amerikaner nahmen Tabak in jeder Form zu sich. Sie rollten die Blätter zu dicken Zigarren zusammen, sie zerstampften sie und rauchten sie in Pfeifen oder kauten den Tabak. Manche legten auch schon kleine Maisblättchen um klein gehäckselte Blätter und genossen so die ersten Zigaretten. Seit wann sie das taten, weiß niemand.

Rauch aus allen Öffnungen

Rodrigo de Jerez war einer von Kolumbus’ Männern. Er brachte getrocknete Tabakblätter mit in seine Heimat, rauchte dort, seine Frau sah den aus allen Körperöffnungen qualmenden Gatten, glaubte ihn im Bund mit dem Teufel und zeigte ihn bei der Inquisition an. Zehn Jahre saß er im Gefängnis. So erzählt es im ausgehenden 20. Jahrhundert der große kubanische Fabulator Guillermo Cabrera Infante.

Das war die Lage um 1500. Einhundert Jahre später, in den Jahren 1603 und 1619 veröffentlichte König James I. von England zwei Kampfansagen gegen den Tabak. Er schade, so ließ er bekannt machen, Auge, Nase, Gehirn und Lunge. Das Ergebnis ist bekannt: 1670 frönte die halbe männliche Bevölkerung des Königreichs jeden Tag dem Tabakgenuss.

Tabak war inzwischen auf der ganzen Welt verbreitet. Jean Nicot, nach ihm wurde der Wirkstoff Nikotin benannt, war Gesandter des französischen Hofes in Lissabon. 1560 machte er Karl IX. von Frankreich mit dem neuen Narkotikum bekannt. Man war begeistert, und so wetteiferten alle Höfe Europas um die Tabakpflanzen. Die Portugiesen brachten den Tabak auch nach Japan. Von dort aus eroberte er Asien. In Windeseile. Dabei war der Tabakanbau nicht leicht. Es war Handarbeit. Die Pflanze musste an und wieder umgesetzt werden.

Die Blätter mussten sorgsam getrocknet werden. Nicht zu sehr – dann zerbrachen sie – , nicht zu wenig: dann verfaulten sie. Tabak wurde überall gebraucht und bald auch fast überall angebaut. Aber die amerikanischen Südstaaten – Virginia vor allem – blieben lange die wichtigsten Tabaklieferanten. Im 18. Jahrhundert soll ein Drittel aller englischen Einwanderer in die USA in der Tabakindustrie Arbeit gefunden haben. Als es gelang, Anbau und Verarbeitung zu erleichtern, übernahmen Sklaven die Arbeit.

Die „Rauchfreiheit“ war in Preußen eines der Ziele der Revolution von 1848. Der freie Mann sollte das Recht haben, in der Öffentlichkeit zu rauchen. Dieses Bürgerrecht blieb auch nach der Niederschlagung der Revolution erhalten.

Wir sind noch immer nicht bei der Zigarette. Die gab es zwar immer schon. Aber am Anfang tat sie sich schwer. Es gibt Zahlen für Österreich im Jahre 1873. Für 63,3 Millionen Kronen wurden Zigarren verkauft, Pfeifentabake für 45,8 Millionen, Schnupftabake für 8,8 Millionen und Zigaretten für 1,07 Millionen Kronen. Ende des Jahrhunderts hatte die Zigarette gewaltig aufgeholt.

Das 20. Jahrhundert wurde das Jahrhundert der Zigarette. Entstanden war sie als Abfallprodukt. Bis man sich den USA der Zigarette annahm, sie industriell produzierte. Schon um 1900 gab es Maschinen, die in der Stunde 30 000 Zigaretten herstellen konnten. Eine gewaltige Überproduktion.

Für die wurde die Zigarettenreklame erfunden. Die Zigarette war eines der ersten Massenprodukte der ganz wesentlich durch sie ins Leben gerufenen Konsumgesellschaft. Die Tabakindustriellen Amerikas organisierten sich in einem gewaltigen Trust, der fast den gesamten US-Markt kontrollierte. Und von dort aus den Weltmarkt aufmischte.

Der Süchtige und sein Stoff

Es ist nach wie vor sehr umstritten, ob Tabak, ob Nikotin süchtig macht. Vielleicht sind es ja nicht die Stoffe, die einen Menschen süchtig machen. Vielleicht ist es der süchtige Mensch, der nach den Stoffen greift. Der Tabakindustrie jedenfalls lag sehr daran, ihre immer billiger produzierten Produkte an immer mehr Menschen zu verkaufen. Die Zigarette war der Trendsetter für Lifestyle-Reklame. Es gab ein Fast-Monopol, deshalb ging es weniger darum, die Marke als vielmehr das Produkt zu bewerben. Die Zigarette wurde zum Zeichen. Der emanzipierten Frau – seit den Tagen der qualmenden George Sand oder Louise Aston –, des einsamen Cowboys, der heiteren Geselligkeit, der Nervosität, der Gelassenheit. Was Sie wollen. So wie Nicot im 16. Jahrhundert der französischen Königin das Rauchen gegen die Migräne empfohlen hatte, so erschien die Zigarette in ihrem Jahrhundert als der kleine Glücksmoment für jede Lebenslage. Die Zigarette danach wurde sprichwörtlich.

Ich kann mir nicht recht vorstellen, dass das jetzt alles vorbei sein soll. Die großen Damen und Herren des 20. Jahrhunderts waren alles Raucher. Womit werden die neuen Genies sich stimulieren, um uns zu stimulieren?