Reaktion auf US-Sanktionen: Russland will 35 US-Diplomaten ausweisen

Die Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen: Nicht einmal 24 Stunden nach den gegen Russland verhängten Sanktionen durch die USA, folgt die angekündigte Gegenreaktion.

Moskau –

Als Vergeltung für die diplomatischen Strafmaßnahmen aus Washington weist Russland eine Reihe von US-Diplomaten aus: Die Regierung in Moskau wolle 35 US-Diplomaten ausweisen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag im russischen Fernsehen. Am Vortag hatten die USA 35 russische Diplomaten wegen der mutmaßlichen russischen Hacker-Attacken im US-Wahlkampf zum Verlassen des Landes aufgefordert. Ob weitere russische Maßnahmen angedacht sind, ist noch unklar.

Nach den Hackerangriffen im US-Wahlkampf hatte US-Präsident Barack Obama am Donnerstag Strafmaßnahmen gegen Russland angeordnet. Die russische Regierung reagierte verärgert, ein Sprecher kündigte eine "angemessene" Reaktion an.

Obama hatte am Donnerstag angeordnet, dass unter anderem 35 russische Geheimdienstler innerhalb von 72 Stunden die USA verlassen sollen. Zudem würden zwei russische Anwesen in den USA geschlossen. Der Demokrat kündigte weitere Maßnahmen an "von denen einige nicht öffentlich gemacht werden" sollten. Einzelheiten nannte er nicht. (afp/dpa/rtr)