Reaktionen auf Trump-Rede: Gabriel: "Das waren hoch nationalistische Töne"

Die erste Rede von US-Präsident Donald Trump sorgt bei deutschen Politikern für Enttäuschung - und Sorgen. "Ich glaube, wir müssen uns warm anziehen", sagt Vize-Kanzler Sigmar Gabriel. Positiv fällt dagegen eine Reaktion aus Russland aus.

Berlin/Washington –

Zum Ende seiner Antrittsrede (hier im kompletten Wortlaut) streckt Donald Trump die Faust kämpferisch in die Höhe. Die Geste des frischgekürten 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten passt zu seiner Ansprache - sie ist eine Kampfansage. Der 70-Jährige sagt der Washingtoner Elite den Kampf an, die vor der Westfassade des Kapitols versammelt um ihn herumsitzt. Und er kündigt eine rigorose Durchsetzung der US-Eigeninteressen in der Welt an, indem er seinen Kampagnenslogan zitiert: "Von diesem Tag an wird es heißen: 'Amerika zuerst'."

Trump legt den Amtseid ab

Entsprechend fallen die Reaktionen aus. Vize-Kanzler Sigmar Gabriel bezeichnete im ZDF die Wahl Trumps als Ergebnis einer "schlimmen Radikalisierung". "Man muss den Mann ernstnehmen", sagt der SPD-Chef und merkte mit Blick auf die Rede von Trump an: "Das waren heute hoch nationalistische Töne." Es fehle nur noch, dass Trump das Parlament als Quasselbude bezeichne. "Ich glaube, wir müssen uns warm anziehen." Die Europäer ruft Gabriel auf, zusammenzustehen und "beinhart unsere Interessen" zu vertreten.

Röttgen: Trump-Rede wird Land weiter spalten

Enttäuscht reagierte auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen auf die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump reagiert. "Dieses war eine Rede, die das Land weiter und tiefer spalten wird», sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages der in Düsseldorf erscheinenden «Rheinischen Post» (Samstagausgabe).

Es sei die «Ankündigung der Trump-Restauration» gewesen, eine Verurteilung der bisherigen Politik und des Establishments, das sich selbst bedient und das Volk betrogen habe. Die Rede beinhalte den Rückzug Amerikas von internationaler Verantwortung und Solidarität und die «offene Verkündung von Egoismus als Prinzip amerikanischer Außenpolitik».

Russischer Außenpolitiker "beeindruckt"

Positiv ist Rede von Trump dagegen in Russland angekommen. Nach Ansicht des russischen Außenpolitikers Konstantin Kossatschow seien die Trump-Worte eine gute Grundlage für Verhandlungen zwischen beiden Ländern. «Nicht schlecht für den Anfang, das ist schon mal was, worüber wir reden können», schrieb der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im russischen Föderationsrat am Freitag auf Facebook. «Der neue Anführer hat nun alle Chancen, eine neue Seite in der Geschichte Amerikas zu starten.» Besonders die Ankündigung, härter gegen radikale Extremisten vorzugehen, würde Kossatschow befürworten. Trumps Rede sei «beeindruckend» gewesen.

Sehr sachlich sieht eine Forscherin der Uni Münster die Rede. "Trump hat in seiner Rede eine interessante Mischung geboten. Er hat wie im Wahlkampf gegen das Establishment gewettert und betont, dass er Amerika wieder groß machen will", sagt Heike Bungert vom Exzellenzcluster «Religion und Politik» der Universität Münster. Gleichzeitig habe Trump aber wie viele seine Vorgänger wiederholt Bezüge zwischen den USA und Gott hergestellt und die USA als ein einzigartiges Vorbild für die Welt dargestellt, sagte die Nordamerika-Historikerin nach der Amtseinführung der dpa.

Krawalle bei Anti-Trump-Protesten in Washington Die Polizei in Washington hat nach gewaltsamen Ausschreitungen viele Gegner des neuen US-Präsidenten Donald Trump festgenommen. Demonstranten hätten Autos und Geschäfte beschädigt und kleine, vereinzelte Feuer gelegt, teilte die Polizei am Freitag über Twitter mit. Sie seien mit Brecheisen und Hämmern bewaffnet gewesen. Die Sicherheitskräfte setzten nach eigenen Angaben Pfefferspray ein. Zwei Polizisten seien leicht verletzt worden. Es habe «zahlreiche Festnahmen» gegeben.

Auch habe er in seiner Rede zumindest in Teilen versucht, die Nation im Patriotismus zu einen und vor Vorurteilen gewarnt. Bungert ist Expertin für die Amtseinführungs-Zeremonie von US-Präsidenten. Bei den Auftritten der sechs Religionsvertreter rät Bungert, genau hinzuschauen. «Das war doch überraschend politisch. Es gab ein Bibelzitat zu Jerusalem und damit eine indirekte Forderung nach Unterstützung für die Politik Israels und einen Bezug zur Bürgerrechtsbewegung», merkte Bungert an. Ein afroamerikanischer evangelikaler Geistlicher hatte den Titel «We shall overcome» von Mahalia Jackson zitiert, der als Protestsong der US-Bürgerrechtsbewegung gilt. (dpa/afp/FR)