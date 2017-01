Rechtsanwältin Antonia von der Behrens: „Der Staat will Ankara entgegenkommen“

Frau von der Behrens, Sie haben den Münchner Prozess gegen Ihren Mandaten als deutsche „Auftragsarbeit für Erdogan“ bezeichnet. Warum?

Es ist offensichtlich, dass es keine deutschen Sicherheitsinteressen gibt, aufgrund derer diese zehn Kommunisten aus der Türkei angeklagt werden. Sie sind über Jahre hinweg in Deutschland beobachtet worden, ihnen wird keine Gewalttat oder konkrete Straftat vorgeworfen, außer der Mitgliedschaft in der TKP/ML. Gleichzeitig gibt es enormen Druck aus der Türkei – im Moment sehr offen, in den Jahren zuvor verdeckt – Gruppen zu verfolgen, die dort als terroristisch eingestuft werden. Deswegen sagen wir, es gibt keine andere Erklärung für diese Verfahren, als dass man der Türkei entgegenkommen will.