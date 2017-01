Rechtspopulismus: Ermittlungen gegen AfD-Politiker Maier

Weil er über „Mischvölker“ und den „Schuldkult“ der Deutschen fabuliert, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Dresdner AfD-Politiker Jens Maier. Pikant: Maier ist selbst Richter.

Dresden –

Wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Dresdner Richter Jens Maier. Der 54-jährige Zivilrichter am Landgericht hatte auf einer Veranstaltung der AfD-Jugend im Dresdner Ballhaus Watzke vor einer Woche ein Grußwort gehalten, darin den deutschen „Schuldkult“ für „endgültig beendet“ erklärt und sich ausdrücklich gegen die „Herstellung von Mischvölkern“ gewandt.

Die Dresdner Staatsanwaltschaft bestätigt die Ermittlungen gegen den Kollegen. Gegen Maier lägen Anzeigen vor wie auch gegen den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Der Geschichtslehrer hatte mit einer Rede für Entsetzen gesorgte, in der er auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin anspielte und von einem „Denkmal der Schande“ und einer „dämlichen Bewältigungspolitik“ sprach und schließlich eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ forderte.

Richter Maier, früher einmal SPD-Mitglied und seit 2013 bei der AfD, will für die Partei in den Bundestag einziehen. Er bemüht sich um ein Mandat auf dem Parteitag am kommenden Wochenende.

Das Dresdner Landgericht war nach Maiers Reden umgehend auf Abstand gegangen. Es handele sich „um die private Meinung von Herrn Maier“, die nicht die Meinung des Landgerichts widerspiegele, teilte es mit. Das Landgericht prüft dienstrechtlich, ob Maier mit seinen Äußerungen das auch im Privatleben geltende „Mäßigungsgebot“ für Richter verletzt habe, was ihm einen Verweis einbringen könnte.

Urteil zugunsten der NPD

Im vergangenen Frühjahr hatte Maier mit einer Entscheidung im Streit zwischen der NPD und einem Historiker schon einmal für Aufsehen gesorgt. Der Dresdner Politikwissenschaftler Steffen Kailitz, Sachverständiger im kürzlich gescheiterten NPD-Verbotsverfahren am Bundesverfassungsgericht, hatte im April 2016 in der „Zeit“ unter anderem geschrieben, die NPD plane unmissverständlich „rassistisch motivierte Staatsverbrechen“ und wolle „die demokratische Grundordnung Deutschlands durch eine völkische Diktatur ersetzen“. Dagegen ging die NPD vor.

Im Mai 2016 entsprach Maier der Forderung der NPD nach einer einstweiligen Verfügung und untersagte dem Historiker bei Androhung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250 000 Euro oder sechs Monaten Haft die Wiederholung der Äußerungen. Diese Entscheidung wurde aber im Juni wiederum aufgehoben. Endgültig soll der Fall im Februar entschieden werden.

Der AfD-Bundesvorstand hatte sich am Montag zwar für Ordnungsmaßnahmen gegen Höcke wegen parteischädigenden Verhaltens ausgesprochen, sich aber nicht dazu durchringen können, ihn aus der Partei zu werfen. AfD-Chefin Frauke Petry hält offensichtlich einen Parteiausschluss von Höcke immer noch für keine schlechte Idee. Zu dessen Rede und anderen Vorkommnissen in der Partei gebe es „ernsten Diskussionsbedarf“, sagte sie dem MDR. „Nirgendwo im Parteiprogramm steht, dass die AfD eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungs- und Bewältigungskultur fordert.“

Pegida-Chef Lutz Bachmann nannte Höckes Rede am Montagabend bei einer Kundgebung in Dresden, auf der rund 2000 Anhänger vor allem Donald Trump und das Ende der „Blutherrschaft“ Obamas feierten, „grandios“. Er bat AfD-Chefin Petry erneut, endlich zu Pegida auf die Bühne zu kommen und dort zu sprechen. Petry lehnt dies ab.