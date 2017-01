Rot-Rot-Grün in Berlin: Holm geht, Probleme bleiben

Von Regine Zylka

Der Berliner Staatssekretär Holm tritt im Streit um seine Stasi-Vergangenheit zurück. Für die Linke sind die damit verbundenen koalitionsinternen Probleme noch längst nicht vom Tisch.

Der vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller erzwungene Rücktritt von Bau-Staatssekretär Andrej Holm wird noch ein Nachspiel haben. Auf Wunsch der Linkspartei, die den Stadtsoziologen trotz seines umstrittenen Umgangs mit seiner Stasi-Vergangenheit bis zuletzt halten wollte, soll es in Kürze ein erneutes Krisentreffen von SPD, Linken und Grünen dazu geben. Es ist bereits das zweite Mal, dass der sogenannte Koalitionsausschuss von Rot-Rot-Grün sich außerplanmäßig zusammensetzen und mit den Folgen dieser heiklen Personalie von Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) befassen muss.

Kurz nachdem Holm am Montag seinen Rückzug erklärt hatte, ging die Linke auf Distanz zu Müller. Dieser hatte Lompscher am Wochenende aufgefordert, Holm zu entlassen. Die Bausenatorin machte nachträglich deutlich, dass sie dazu nicht bereit war: „Aus meiner Sicht bestanden in Würdigung aller vorliegenden Informationen über seine Tätigkeit beim Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und seines Umgangs damit keine hinreichenden Gründe für eine Entlassung“, sagte sie.

Linke Schuldzuweisung

Die führenden Linken haben sich also offenkundig vorgenommen, allein die SPD für Holms Scheitern verantwortlich zu machen. Das wurde auch an anderer Stelle deutlich. Linken-Parteichefin Katina Schubert sowie die Fraktionsvorsitzenden Carola Bluhm und Udo Wolf bezeichneten die Umstände, die zu Holms Rücktritt geführt hätten, als bedauerlich. Konkret nannten sie ausschließlich „den fehlenden politischen Rückhalt beim sozialdemokratischen Koalitionspartner“.

Zugleich erweckten Schubert, Bluhm und Wolf den Eindruck, als sei ohne Holm ein Kurswechsel in der Wohnungs- und Mietenpolitik des Senats zu befürchten. „Für die rot-rot-grüne Koalition ist das ein herber Rückschlag im Bemühen um einen spürbaren Politikwechsel“, hieß es in ihrer Erklärung. Das ist insofern erstaunlich, weil ein Staatssekretär als politischer Beamter letztlich die Politik seiner Vorgesetzten umzusetzen hat. Verantwortlich für die Baupolitik ist also in erster Linie Senatorin Lompscher. Die Wortwahl ist demnach eher als Signal an die Anhänger der Linken zu verstehen. Der profilierte Wissenschaftler Holm wird von Mitaktivisten in der Stadt geradezu verehrt. Sie hatten in den vergangenen Wochen tausende Unterschriften für ihn gesammelt und seine Stasi-Vergangenheit wiederholt als unproblematisch bezeichnet.

Nach Ansicht der Linken sind die koalitionsinternen Probleme mit Holms Rücktritt nicht vom Tisch. Es müsse nun beraten werden, „ob und wenn ja wie wir zu einer Arbeitsweise kommen, die auf den Prinzipien von Augenhöhe und Gleichberechtigung beruht“, erklärten Schubert, Bluhm und Wolf weiter. Das ist als Kritik an Müller zu verstehen, der in den Augen der Linken mit seiner Entscheidung „Basta-Politik“ betrieben hat.

Rückendeckung gegen Saleh

SPD und Grüne gingen darauf am Montag nicht ein, reagierten sogar auffällig zurückhaltend. Die Grünen nahmen den Rücktritt „mit Respekt“ zur Kenntnis und betonten, sich in den Wochen der Holm-Debatte um einen solidarischen Umgang bemüht zu haben. „Umso mehr bedauern wir die Verbitterung, die in Andrej Holms Erklärung zum Ausdruck kommt“, erklärten die Partei- und Fraktionschefs. Intern waren die führenden Grünen wie der Senatschef der Meinung, dass Holm nicht länger tragfähig ist und die Debatte um ihn beendet werden muss.

In der SPD dürfte Müller gestärkt sein, vor allem weil er sich letztlich durchgesetzt hat. Viele Sozialdemokraten hatten – wie auch die gesamte Opposition – schon viel früher eine Chef-Entscheidung erwartet. Ihrer Ansicht nach hätte Müller die Ernennung von Andrej Holm gleich zu Beginn der rot-rot-grünen Regierungszeit im Dezember unterbinden müssen.

Offene Rückendeckung erhält Müller inzwischen in seinem Dauer-Konflikt mit SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Die Chefs von sechs Kreisverbänden der Partei warfen Saleh vor, mit seiner scharfen Rede zur Sicherheitspolitik vorige Woche der gesamten Koalition in den Rücken gefallen zu sein.