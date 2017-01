Russland - USA: Moskaus neues Selbstbewusstsein

Russlands Außenminister Lawrow rechnet mit der scheidenden US-Regierung ab und knöpft sich auch die EU vor. Auf den Dialog mit Donald Trump freut sich Lawrow dagegen.

Man habe ein letztes Angebot der Regierung Barack Obamas, über Abrüstung zu verhandeln, nicht abgelehnt. „Wir sind ja höfliche Leute“, sagte Sergej Lawrow. Aber diese Versicherung klang etwas steif. Russlands Außenminister machte gestern sehr deutlich, wie froh man in Moskau ist, dass Obama und seine Leute verschwinden. Und dass Donald Trump kommt.

Lawrows Jahrespressekonferenz geriet minutenlang zur Abrechnung mit der scheidenden Obama-Regierung. Dessen Diplomaten hätten den bilateralen Verhandlungsprozess über die Begrenzung strategischer Waffen zunichte gemacht, seine Militärs die Russen bei der Abgrenzung syrischer Oppositionskämpfer von Al-Nusra-Terroristen in Syrien betrogen. Die USA hätten versucht, die IS-Terroristen zu benutzen, um den syrischen Staatschef Assad zu schwächen. Und einem russischen Diplomaten in Washington, den amerikanische Geheimagenten anwerben wollten, hätten sie 10 000 Dollar Schmiergeld ins Auto geworfen. „Das Geld arbeitet jetzt zum Wohl des russischen Staates.“

Umgekehrt seien US-Diplomaten in Moskau bei nicht genehmigten Demonstrationen der Opposition gewesen, teilweise als Frauen verkleidet. „Es gab auch andere Episoden mit verkleideten amerikanischen Diplomaten, so zog sich ein Mann einmal als Frau an, um dann in einer öffentlichen Toilette wieder sein ursprüngliches Aussehen anzunehmen. All das ist festgehalten.“

Solch undiplomatische Berichte aus dem Munde Lawrows, seit 45 Jahren Diplomat, zeugen davon, wie miserabel das Verhältnis des Kremls zum Weißen Haus am Ende gewesen ist. „Die Beziehungen haben sich unter Obama heftig verschlechtert, die russische Diplomatie war ständig gezwungen, auf US-Attacken zu reagieren“, sagt Aschdar Kurtow, Chefredakteur der Zeitschrift „Problemy Nationalnoi Strategii“ (Probleme der nationalen Strategie).

„Geste des guten Willens“

Lawrow wiederholte mehrfach, dass Moskau sich auf den Dialog mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump freue. „Wenn das, was Donald Trump und seine Mannschaft über Russland geäußert haben, über ihre Bereitschaft, zusammen nach Lösungen für gemeinsame Probleme zu suchen und gemeinsame Bedrohungen zu beseitigen, wirklich die Position der neuen Administration darstellt, antworten wir mit Entgegenkommen.“ Als ersten Kontakt wolle man Trumps Vertreter zu den am 23. Januar geplanten Syrien-Friedensgesprächen in Astana einladen.

„Dabei galt Astana lange als Format, das ausgewählt wurde, um die USA von den Verhandlungen fernzuhalten“, sagt Kurtow. „Das ist eine weitere Geste des guten Willens gegenüber Trump.“

Umso heftiger kritisierte der russische Außenminister Europa: Es gebärde sich ideologisch missionarisch und versuche, Russland und anderen Ländern seine Werte aufzuzwängen. Werte, die sich stark gewandelt hätten. „Werte totaler Freizügigkeit, Werte, die man schon als postchristlich bezeichnen könne.“ Die neue Redewendung von „Europas postchristlichen Werten“ wiederholte Lawrow mehrfach, französische Reporter debattierten, ob der russische Außenminister damit Wahlkampf für die Nationalistin Marie Le Pen mache.

Dagegen versicherte Lawrow, Russland seinerseits verbiete sich jede Einmischung in die Angelegenheiten anderer Länder. Auf mutmaßliche russische Cyberangriffe angesprochen, nannte er alle Beweise aus den Fingern gesogen. „Ich werde Ihnen hier nicht beweisen, warum daran nichts wahr ist. Sie kommen aus Europa, bei Ihnen gilt die Unschuldsvermutung. Also beweisen Sie mir das Gegenteil.“