Russland: „Depression ohne Ende, ohne Ausweg“

Laut protestiert in Russland kaum noch jemand, die Regimekritiker werden aber kreativer. Sogenannte „Oh-weh-Patrioten“ zeichnen ein trübseliges Bild.

St. Petersburg –

An einem trüben Tag stehen sie am Rande eines Peterburger Vorstadtfriedhofs und halten Pappschilder hoch: „Oh weh“. „Krieg, Arbeitslosigkeit, November“. Oder: „Schmerz, Leere, Patriotismus“. Kein Polizist weit und breit.

Im heutigen Russland aber kann schon ein knappes Dutzend junger Leute mit Parolen auf Pappe vor der Brust Furore machen. Der Bildreporter Wadim Ljure platzierte die Fotos von dem stillen Protest am 1. November auf Facebook. Unterschrift unter den Bildern: „Eine Oh-weh-Parade für Oh-weh-Patrioten“. Sein Beitrag wurde in kurzer Zeit fast 1800-mal geteilt, es hagelte begeisterte, aber auch erboste Kommentare, russische und westliche Fernsehteams tauchten auf, Nachahmer mühten sich um ähnlich finstere Sprüche.

„Geboren, gelitten, gestorben“, zitiert der Moskauer PR-Fachmann Albert Istomin eines der Pappschilder. „Das ist Russland und seine emotionale Realität in drei Worten.“

Die Lage sei wirklich trübselig, versichern die Oh-weh-Patrioten. „Depression ohne Ende, ohne Ausweg“, seufzt Maxim Stropow. Der flachsblonde Philosophiedozent ist so etwas wie der Ideologe der Gruppe „Heimat“. „Ich hätte nie mit soviel Resonanz gerechnet“, sagt seine Mitstreiterin Darja Apachontschitsch, eine Russischlehrerin. „Aber offenbar ist die Depression weit verbreitet und steckt sehr tief.“

Man mag es Schwermut oder Apathie nennen, die Stimmung in Russland ist wirklich mies. Die Wirtschaft lahmt seit Jahren, Normalverbraucher reden über hohe Preise, über die Chancen auf ordentliche Renten schweigen sie lieber.

Finster sind die Zeiten vor allem für Russen, die die Dinge kritisch betrachten. Der immer repressivere Staat erstickt pluralistische Diskussionen und unabhängige Bürgerinitiativen.

Nicht nur Intelligenzler suchen das Weite. Nach Umfragen wollen 40 Prozent der wirtschaftlichen Führungskräfte und elf Prozent der Russen auswandern. Wer trotzdem noch versucht, auf die Straße zu gehen, um gegen die Politik des Präsidenten Wladimir Putin zu demonstrieren, riskiert jahrelanges Gefängnis.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Aber auch über Depression zu reden, sei in Putins Russland ein Tabu, erklärt Maxim, selbst die Oppositionellen versuchten, ihren Frust durch betonte Munterkeit zu verdrängen. „Du kannst sagen, alles, was passiert, geht mich nichts an. Aber es geht dich doch etwas an. Entweder du verzweifelst, oder du tust etwas, zumindest symbolisch.“ Und er grinst. „Wenn du darüber lachst, befreist du dich zumindest etwas davon.“

Schamanenzauber für die Staatsmacht

„Ein Schluck Freiheit“, Leonid Zoi, der dritte Mitbegründer der „Heimat“, grinst auch. Der koreanischstämmige Gestalttherapeut begann mit politischen Happenings, nachdem 2012 zwei Aktivistinnen der Protestband „Pussy Riot“ zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden waren. Seitdem seien andere Kunstformen ziemlich zwecklos. „Aber wir haben nicht die Illusion, dass wir die Politik in diesem Land verändern können. Was wir machen, ist eher politische Psychotherapie als Einflussnahme.“ Vielleicht würden ihre Aktionen ja trotzdem wie Schamanenzauber auf die Staatsmacht wirken. Leonid grinst.

Die Oh-weh-Patrioten sind vergnügter als ihre Parolen. Die seien durchaus ironisch gemeint, sagen sie, hätten mehr von Dada als von Dostojewski, dem Klassiker der russischen Depression. „Dostojewski war Nationalist und Antisemit, hatte keinen Humor“, sagt Leonid. „Ich mag eher Gogol.“ Gogol habe Komödien geschrieben, die witzig waren und gleichzeitig die traurige Wirklichkeit im Land zeigten.

Sie begannen mit einem Happening in einer Petersburger Bar, wo Darja und Maxim abwechselnd dem Publikum einen feierlichen und einen sarkastischen Text über Heimat vortrugen, am Ende der kleinen Show lachten alle im Publikum. Sie veranstalten in Buchläden Vorlesungen über Outsider-Kunst, in Minsker Galerien „therapeutische Attraktionen mit Hypnose-Elemente“. Oder eine satirische Liveschaltung des „TV-Kanals für Taube“ vor einem Petersburger Kino, um gegen die Selbstzensur des dort laufenden Dokumentarfilmfestivals zu protestieren. Die Organisatoren hatten die Gruppe erst um ein Happening gebeten, aber dann wegen „zu politischer“ Texte auf ihren Plakaten wieder ausgeladen.

Darja und zwei andere junge Frauen wurden Ende 2014 einmal festgenommen, als sie am berühmten Newski Prospekt Tarnuniformen ohne Erkennungszeichen in Schüsseln mit rotem Wasser wuschen – eine Aktion gegen Russlands nicht erklärten Krieg in der Ukraine. Aber sie und ihre Mitstreiter versichern, sie wollten keineswegs ins Gefängnis. Im Gegensatz etwa zu dem Politkünstler Pjotr Pawlenski, der das Holzportal der Moskauer Staatssicherheitszentrale (FSB) mit Benzin in Brand setzte und vor der brennenden Tür ruhig auf die Polizei wartete.

„Wir möchten weniger den Staat, eher die Gesellschaft provozieren“, erklärt Maxim. Statt Kreml oder Kirche mit Schmähgesten zu attackieren, fährt die neue politische Art-Generation monatelang in Sträflingskleider in der Moskauer U-Bahn. Oder marschiert Stunden in einem Becken mit angerührtem Beton im Kreis. „Viele Aktionskünstler wollen jetzt weniger die Zustände zeigen als die Gefühle, die diese Zustände wecken zeigen“, sagt der Moskauer Kunsthistoriker Andrei Jerofejew.

Bei ihren Aktionen haben die Oh-weh-Patrioten meist einen Kreml im Handpuppenformat dabei, geschneidert aus grünem Uniformfilz. „Wir wollen ihn in einen Glaskasten einschließen, zusammen mit ein paar Motten“, erklärt Darja. „Bei uns in der Wohnung oder in einem Museum. Damit die Motten den Kreml langsam zerfressen und wir wieder ein bisschen Wirklichkeit verändern.“ Der kleine Filz-Kreml sei überall dabei. „Er ist schon fast wie unser Kind“, lacht Darja. „Er tut uns leid.“ Richtig blutige Revolutionäre werden die Oh-weh-Patrioten wohl nicht werden.