Sicherheitsgesetze: Abschiebehaft und elektronische Fußfesseln

Nach dem Anschlag von Berlin überbieten sich die Minister mit Ideen, wie terroristische Gefährder von ihren Taten abgehalten werden können. Eine Übersicht.

Berlin. –

Nach dem Terroranschlag vom Berliner Breitscheidplatz liegen verschiedene Vorschläge auf dem Tisch, wie sich in Deutschland mehr Sicherheit herstellen lassen könnte. Teilweise werden sie bereits länger diskutiert. In jedem Fall bekommen sie nach dem Attentat mit zwölf Toten und zahlreichen Schwerverletzten ein zusätzliches Gewicht.

Abschiebehaft für Gefährder: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte nach den Gewalttaten von Ansbach und Würzburg gefordert, einen neuen Haftgrund für Asylbewerber einzuführen: die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Die beteiligten Ministerien beraten darüber. Die CSU-Landesgruppe hat dies nun vor ihrer Klausurtagung in Wildbad Kreuth aufgegriffen. Ob der Vorschlag des Innenministers bei dem 24-jährigen Tunesier Anis Amri, der den Anschlag am Breitscheidplatz offenbar verübte und als Gefährder galt, gegriffen hätte, ist strittig.

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl sagte: „Die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kann für einen Rechtsstaat kein Haftgrund sein.“ Tatsächlich ist dies rechtsstaatlich heikel. Denn der Begriff Gefährder ist juristisch nicht definiert. Überdies wurde etwa die Observierung Amris im September eingestellt, weil man nichts Konkretes finden konnte, was eine längere Observierung rechtfertigte. Zu guter Letzt ist die Abschiebung oft nicht möglich, weil die Herkunftsländer Flüchtlinge nicht zurücknehmen; auch dafür war Amri ein Beispiel. Das wiederum bedeutet: Wenn man die vermeintlich hundertprozentige Sicherheit haben wollte, müsste man Gefährder im Zweifel zeitlich unbefristet wegsperren. Das aber wäre auch nach Angaben eines Sprechers des Bundesinnenministeriums mit der Verfassung nicht vereinbar.

Fest steht: Das Bundeskriminalamt gibt die Zahl der Gefährder aktuell mit 549 an. Die Hälfte davon halte sich in Deutschland auf, heißt es. 80 seien in Haft. Dabei haben beileibe nicht alle Gefährder einen Migrationshintergrund. Und soweit es sich um deutsche Staatsbürger handelt, kann man sie auch nicht abschieben. Umgekehrt gibt es Gefährder, die den Behörden nicht bekannt sind, weil sie sich im stillen Kämmerlein radikalisieren.

Elektronische Fußfesseln: Ein Sprecher von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sagte am vergangenen Freitag, man arbeite an einem Gesetzentwurf für den Einsatz von Fußfesseln nach verbüßter Haftstrafe. Freilich halten auch Fußfesseln Terroristen nicht von ihren Plänen ab. So trug einer der beiden Islamisten, die im Sommer in Frankreich einen katholischen Priester ermordeten, eine Fußfessel.

Minderjährige observieren: Die CSU will, dass der Verfassungsschutz künftig bereits bei Jugendlichen ab 14 Jahren tätig werden darf. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die terrorverdächtigen Islamisten jünger werden. Im Juli war schon das Verfassungsschutzgesetz geändert worden; es ermöglicht jetzt immerhin die Speicherung von Daten von Menschen ab 14 Jahren. Die CSU will überdies das Strafrecht verschärfen. Für Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren soll überwiegend nicht mehr das Jugend-, sondern das Erwachsenenstrafrecht gelten.

Messenger-Dienste: Die Innenminister der Union beklagen, dass die Sicherheitsbehörden die SMS-Nachrichten Verdächtiger mitlesen können, Whatsapp-Nachrichten aber nicht, da deren Anbieter dem Telemediengesetz unterliegen. De Maizière und Maas wollen deshalb, dass Handys mit richterlicher Genehmigung komplett überwacht werden können. Unter anderem die Grünen lehnen dies ab – aus denselben Gründen wie die Vorratsdatenspeicherung. Sie warnen vor einer anlasslosen Massenüberwachung und der Speicherung von Daten.

Der größere Teil der debattierten Vorschläge befindet sich in der Abstimmung zwischen den Ministerien oder auf dem Weg in den Bundestag. Weitere konkrete Vorschläge sollen nach den Worten des Bundesinnen- und des Bundesjustizministers zu Jahresbeginn folgen. Dass es nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz Gesetzesverschärfungen geben wird, steht daher so gut wie fest. Ungewiss ist lediglich noch deren Ausmaß – und der Nutzen.