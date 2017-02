Sicherheitskonferenz: Das Versprechen der USA

Donald Trump? Das Chaos in Washington? Wird weggelächelt. Der amerikanische Vizepräsident Mike Pence sichert der westlichen Staatengemeinschaft in München die Treue zu – doch viele Fragen bleiben.

Manchmal geht es auch in komplizierten Beziehungen harmonisch zu, und wenn es nur für wenige Augenblicke ist. Man konnte das am Wochenende auf der Sicherheitskonferenz in München beobachten: In der ersten Reihe sitzt am Samstag Bundeskanzlerin Angela Merkel neben dem neuen US-Vizepräsidenten Mike Pence. Die beiden strahlen sich an, sind freundlich zueinander und applaudieren eifrig, nachdem der jeweils andere das Wort ergriffen hat. Donald Trump? Das Chaos in Washington? Europas Sorgen um den Fortbestand des Westens? Wird weggelächelt, zumindest mal in diesem Moment.

Auf der Konferenz wimmelt es von Staats- und Regierungschefs sowie Ministern aus aller Welt. Aber im Vergleich zu Pence sind sie bei dem Treffen Nebendarsteller. Der 57-jährige hat seinen ersten Auftritt im Ausland als Vizepräsident. Alle Anwesenden erhoffen sich Auskunft darüber, welchen außenpolitischen Weg die USA unter neuer Führung einzuschlagen gedenken. Bisher ist keine Linie erkennbar. Man weiß eigentlich nur, dass Präsident Trump ein notorischer Pöbler ist, dem jeglicher Respekt für internationales Recht und diplomatische Gepflogenheiten abgeht.

Pence soll in München den europäischen Verbündeten Ängste nehmen. Er weiß, was viele Anwesenden hören wollen: Ein klares Bekenntnis der Trump-Regierung zur Nato und zur westlichen Wertegemeinschaft. Und genau das liefert Pence. Seine Rede ist fast feierlich – und er betont an mehreren Stellen, dass er im Namen Trumps spreche: „Egal ob heute, morgen oder an jedem Tag danach: Sie können darauf vertrauen, dass die USA immer ihr wichtigster Verbündeter sein werden“, sagt Pence. Die Nato-Staaten teilten die gleichen Werte, und das werde auch immer so bleiben. „Die beste Zeit für Amerika, Europa und die gesamte freie Welt liegt noch vor uns!“

Aber natürlich ist nicht alles eitel Sonnenschein. Denn der Vizepräsident wiederholt auch die Forderung, die in den vergangenen Tagen bereits US-Verteidigungsminister James Mattis an die Europäer gerichtet hatte: Sie sollen endlich ernst machen mit ihrer Zusage, die Wehrbudgets deutlich zu erhöhen. Bereits 2014 hatten sich alle Nato-Staaten verpflichtet, binnen zehn Jahren die Ausgaben auf mindestens zwei Prozent der jeweiligen nationalen Wirtschaftsleistung zu steigern. Die meisten Nato-Staaten sind davon weit entfernt, auch Deutschland.

Pence sagt, die Trump-Regierung werde ihrerseits das amerikanische Militär mit deutlich mehr Geld ausstatten. Auch die Europäer müssten mehr für ihre Verteidigung tun. „Der Präsident erwartet von unseren Verbündeten, dass sie ihre Zusagen einhalten.“

Pence wiederholt nicht Mattis’ Drohung, dass die Amerikaner ansonsten ihr Engagement zurückschrauben könnten. Vom Tisch ist die Drohung damit freilich nicht. Mit anderen außenpolitischen Themen hält sich der Vizepräsident in seiner Rede nicht lange auf: Amerika werde niemals zulassen, dass sich der Iran Atomwaffen beschafft; die Sicherheitsgarantien für Israel stehen; Russland soll in der Ukraine die Gewalt deeskalieren. Die US-Streitkräfte teilen am Wochenende mit, dass sie zur Abschreckung im April rund 1000 Soldaten nach Polen verlegen werden. Die osteuropäischen Nato-Mitglieder fühlen sich akut durch Russland bedroht, deshalb erhöht die Allianz dort ihre Präsenz.

Mehr dazu

Pences Bekräftigung der transatlantischen Bande tut den Europäern gut. Das Problem ist nur, dass man nicht genau weiß, was seine Worte wert sind. Pence sagt zwar, dass er im Namen Trumps rede. Aber Trump ist erratisch; was er heute großartig findet, ist morgen ein Desaster. Jetzt bekennt er sich zur Nato, vor wenigen Wochen hielt er sie noch für „obsolet“. Ein prolliger Tweet Trumps würde reichen, um Pences Münchner Rede infrage zu stellen.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold sagt, Europa solle sich nicht auf die Beteuerungen verlassen: Trump selbst müsse sich ebenfalls äußern und entsprechend handeln. „Ich bin sehr skeptisch, was die Frage anbelangt, ob beim Präsidenten die Komplexität der Themen überhaupt durchdringt.“ Und der grüne Außenpolitiker Omid Nouripour meint: „Pence wirkte wie eine entsandte Beruhigungspille.“ Nur seien die Worte Schall und Rauch, „wenn sein Chef mal wieder ein Smartphone in die Hände kriegt“.

Debatte über das Geld beginnt

Doch man kann es drehen und wenden, wie man will: Auf fast jeden europäischen Nato-Staat kommt jetzt eine Debatte über das Geld zu. Wer rüstet denn gern auf, wenn vielerorts die Wirtschaft lahmt und viele Menschen arbeitslos sind.

Kanzlerin Merkel sagt in München, dass Deutschland selbstverständlich zum Zwei-Prozent-Ziel stehe. Aber sie warnt vor „kleinlichen Diskussionen“: Deutschland habe zuletzt seine Verteidigungsausgaben um acht Prozent erhöht, größere Steigerungsraten seien kaum drin. Bislang gibt die Bundesrepublik 1,2 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aus. Merkel sagt, die europäischen Staaten verschränkten ihre Armeen immer stärker, um schlagkräftiger zu werden. Zugleich müsse es aber darum gehen, die Krisenprävention und die Entwicklungshilfe zu stärken. Die Europäer versuchen also, die Debatte zu verbreitern, um den amerikanischen Druck zu mindern.

Und dann spricht in München noch Sergej Lawrow. Dem russischen Außenminister kann es nicht gefallen, dass sich hier Europäer und Amerikaner ewige Treue schwören, allen Unsicherheiten zum Trotz. Lawrow sagt, es sei bedauerlich, dass Europa bislang die Kraft fehle, unabhängig von den USA eine eigene Politik gegenüber Russland zu verfolgen. Die Welt brauche eine neue Ordnung, in der nicht mehr der Westen dominiert. Die Nato stehe dem im Wege: Sie sei „nach wie vor eine Institution des Kalten Krieges, sowohl im Denken wie auch im Herzen“. Das freilich sehen die meisten im Saal anders.