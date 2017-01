Silvester in Köln : Waren die „Nafris“ nur eine Phantasie der Polizei?

Von Tim Stinauer

In der Silvesternacht verhielten sich laut der Kölner Polizei überraschend viele Nordafrikaner auffällig. Jetzt stellt sich heraus: die meisten der kontrollierten Männer kommen wohl aus anderen Ländern.

Köln. –

Die Polizei hat eine neue, überraschende Erkenntnis der Silvesternacht verkündet: Demnach waren die ungefähr 2000 jungen Männer, die in Zügen nach Köln gereist waren, entgegen bisheriger Behördenangaben in der Mehrzahl offenbar doch keine Nordafrikaner, sondern vor allem Iraker, Syrer und Afghanen.

Dies geht aus einer vorläufigen Auswertung der Daten überprüfter Personen hervor, gab Polizeipräsident Jürgen Mathies am Freitag bekannt. Demnach stehe inzwischen die Identität von 674 Personen fest, die in der Nacht kontrolliert worden waren, von 425 sei auch die Nationalität bekannt: Fast hundert seien demnach Iraker, 94 Syrer, 48 Afghanen und 46 Deutsche. Lediglich 17 Marokkaner, 13 Algerier und ein Tunesier seien darunter gewesen. Selbst die vier „Sprachmittler“, die die Polizei in der Silvesternacht unterstützten – Sozialarbeiter, von denen manche nordafrikanische Wurzeln haben – hätten die Männer zunächst überwiegend als Nordafrikaner beschrieben.

Wie lange sich die kontrollierten Menschen schon in Deutschland aufhalten, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Mathies und sein Kripochef Stephan Becker betonten, dass alle Angaben nur vorläufig seien. Nicht selten zum Beispiel, hätten sich in der Vergangenheit überprüfte Personen als Syrer ausgegeben, weil sie sich auf diese Weise größere Chance im Asylverfahren ausgerechnet hätten. Später jedoch hätten sie sich als Angehöriger eines der Maghreb-Staates herausgestellt, also Marokko, Tunesien oder Algerien.

Beamte arbeiten mit Islamwissenschaftlern zusammen

Unklar ist unterdessen immer noch, warum die Männergruppen an Silvester in so großer Zahl nach Köln wollten. Bislang hat die Polizei keine sicheren Hinweise darauf, dass es sich etwa um eine „hochvernetzte, konzertierte“ Aktion gehandelt haben könnte – schon gar nicht, dass die Männer gezielt nach Köln gereist sind, um hier Straftaten zu begehen.

Ein Ermittler äußerte die Vermutung, dass es sich in der Vielzahl um Flüchtlinge gehandelt haben könnte, die sich von den Fluchtwegen aus ihren Heimatstaaten oder aus Übergangsheimen kannten und sich eher locker in Kleingruppen verabredet hatten, zum Feiern in die nächstgelegene Großstadt zu ziehen. Nicht nur in Köln, auch in anderen Städten wie Dortmund oder Stuttgart berichtete die Polizei von Hunderten junger Männer, augenscheinlich nordafrikanischer oder arabischer Herkunft, die sich an Silvester an zentralen Plätzen gesammelt hatten.

Die Kölner Polizei hat eine zehnköpfige Arbeitsgruppe gegründet, die unter anderem diese Frage klären soll. Die Beamten arbeiten mit Gewaltforschern und Islamwissenschaftlern zusammen. Die AG hat einen Fragebogen ausgearbeitet, der den 674 in der Nacht überprüften Personen ab nächster Woche ausgehändigt werden soll. Darin werden sie zum Beispiel nach ihrer Absicht befragt, warum sie Silvester in Köln feiern wollten, mit wem sie dorthin gereist sind oder ob sie die Medienberichterstattung in Deutschland zum Thema „Silvester in Köln“ in den vergangenen Monaten verfolgt haben.

Die Teilnahme an der Befragung sei freiwillig, betonte Carsten Dübbers. „Es handelt sich nicht um eine Maßnahme nach Polizeirecht.“ Dübbers, ein promovierter Soziologe, ist Leiter der Führungsstelle der Polizei Köln. Von den Ergebnisse der Arbeitsgruppe erhofft er sich Erkenntnisse über zukünftige Einsatzplanungen bei Großveranstaltungen. Seines Wissens nach sei die Untersuchung der Polizei Köln die bislang intensivste und umfangreichste zu dem Thema. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, wolle man sie der Öffentlichkeit vorstellen, ergänzte Polizeipräsident Mathies. Dies könne aber noch eine Weile dauern.