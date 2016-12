Silvester in Köln: AfD-Versammlung vor Dom verboten

Von Hendrik Geisler und Philipp Remke

NPD und AfD scheitern mit dem Versuch, die Vorfälle in der Silvesternacht erneut politisch auszuschlachten. 2400 Sicherheitskräfte sollen für ein friedliches Fest sorgen, rund um den Dom wird eine Schutzzone eingerichtet.

Köln –

Gebetsmühlenartig listen Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Polizeipräsident Jürgen Mathies seit Wochen auf, wie sich Stadt und Polizei für die Silvesternacht aufstellen. So auch jetzt vor der Silvesternacht 2016: Im Einsatz sind 1500 Landespolizisten, 300 Bundespolizisten sowie 600 Mitarbeiter der Stadt und privater Sicherheitsdienste.

Nicht erst seit dem Terror von Berlin gehört zum Sicherheitskonzept auch, Großfahrzeuge der Polizei, darunter Wasserwerfer, und Betonsperren zur Verhinderung eines Anschlags mit Fahrzeugen an gefährdeten Stellen zu positionieren. Dazu natürlich die Schutzzone rund um den Dom. Böller sind hier nicht erlaubt, dafür installiert der Berliner Künstler Philipp Geist eine Lichtcollage. Zudem beobachtet die Bundespolizei in Zügen und an Bahnhöfen, wer zum Feiern anreist. „Wir haben aus den Anschlägen in ganz Europa gelernt und sie in die Planungen einbezogen“, sagt Wolfgang Wurm, Präsident der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin. „Wir wollen wissen, wer nach Köln kommt und ob eine Gefahr von diesen Personen ausgeht.“ Außerdem steht eine Interventionseinheit seiner Behörde für Einsätze in ganz NRW bereit und kann per Hubschrauber eingeflogen werden.

Die Installation soll die Kölner an den Dom locken und genau wie zwei Chöre für Freude sorgen. „Jede und jeder soll sicher und fröhlich in Köln Silvester feiern“, beschwört Reker. Dabei denke sie vor allem an die im Vorjahr angegriffenen Frauen. „Ich wünsche ihnen, dass sie die schlimmen Erfahrungen überwinden konnten“, so Reker. Auf die Frage, wie sie sich kurz vor Silvester fühle, antwortet die Oberbürgermeisterin: „Ich bin in einer Erwartungshaltung und freue mich auf die Lichtinstallation.“ Sie wolle nicht verhehlen, dass der Anschlag in Berlin sie sehr stark bestürzt habe. „Aber ich sehe Silvester sehr positiv entgegen. Wir sollten uns von Terroristen nicht einschüchtern lassen.“

Polizeipräsident Mathies sagt, er sei sich der Verantwortung bewusst, die die Polizei für die Menschen in Köln trage. „Sicherheit ist zerbrechlich, das vergesse ich nicht“, sagt Mathies. Erst am Dienstag hatte er eine Demonstration der NPD verboten. Die Rechtsextremen wollten in der Silvesternacht auf der Domplatte demonstrieren, die Polizei sah darin eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

Die Polizei in ganz NRW bereite sich auf die Silvesternacht vor, erklärt Mathies. Für den Schutz der Versammlung müssten daher Polizisten eingesetzt werden, die nachts nicht mehr anderweitig zur Verfügung stehen würden. Das ursprüngliche Konzept wäre dann nicht mehr durchführbar gewesen, zu einem Verbot der Demonstration habe es daher „keine Alternative“ gegeben.

Am Donnerstag wurde zudem eine Versammlung der AfD verboten. Er wolle „mit den beiden Verboten nicht die politische Meinungsäußerung verhindern“, erklärte Mathies. Es gehe ihm „ausschließlich darum, belegbare und jetzt schon erkennbare Gefahren für Versammlungsteilnehmer und Unbeteiligte abzuwehren“.