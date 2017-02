Simbabwe: Auf dem Rücken eines Greises zur Macht

Simbabwes Herrscher Mugabe wird heute 93. Seine Frau will ihn für ihre Karriere schamlos ausnutzen - selbst über seinen Tod hinaus.

Ob es Grace Mugabe etwa gut mit ihm meinte? Er sei unter seinen Landsleuten dermaßen beliebt, dass er selbst als Toter noch die besten Chancen zu einem Wahlsieg hätte, meinte die 51-jährige Gattin des simbabwischen Staatschefs Robert Mugabe wenige Tage vor dessen 93. Geburtstag an diesem Dienstag. Wenn ihn der Allmächtige noch vor den nächsten Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren zu sich rufen würde, werde ihn seine Partei eben als Leichnam ins Rennen schicken.

Tatsächlich hatte seine Zanu/PF den seit der Unabhängigkeit Simbabwes vor 37 Jahren regierenden Herrscher beim Parteitag im Dezember erneut zu ihrem Bewerber gekürt: Würde er auch diese – seine achte – Amtszeit durchhalten, hätte der dann 99-Jährige alle Rekorde gebrochen.

Allerdings verraten die Worte der ehrgeizigen Gattin, dass selbst sie nicht an das Wunder glaubt. Schließlich baut „Uncle Bob“ derzeit noch schneller als die simbabwische Wirtschaft ab. Der Greis stolpert schon mal über die eigenen Füße, um auf den Flughafenteer zu klatschen, oder er verliest eine Rede von Anfang bis zum bitteren Ende, die er wenige Wochen zuvor schon einmal gehalten hat. Bei Sitzungen soll der einstige Befreiungskämpfer immer öfters in tiefen Schlummer fallen, Eingeweihte berichten von seiner Inkontinenz, die immer umfangreichere Vorsichtsmaßnahmen nötig mache. Ein simbabwischer Bürger rief kürzlich die Gerichte an, um dem Spuk ein Ende zu machen: Mugabe solle für amtsuntauglich erklärt werden, forderte Promise Mkwananzi: Doch die Richter lehnten das Begehren aus verfahrenstechnischen Gründen ab.

Robert Mugabe hat schon viele Leben hinter sich. Vom katholischen Mustermissionsschüler, der einen Universitätsabschluss nach dem anderen ablegte, zum Befreiungsführer, dessen Kaltblütigkeit ihm Achtung verschaffte. Als Regierungschef Simbabwes zeigte sich Mugabe gegenüber den alten weißen Widersachern durchaus versöhnungsbereit, bis er von einer jungen Opposition herausgefordert zunehmend verhärtete. Inzwischen ist der gefürchtete Intellektuelle zur zittrigen Karikatur eines afrikanischen Diktators geworden, was er ausschließlich sich selbst zu verdanken hat.

Hätte sich Mugabe nach 20 Jahren Amtszeit zurückgezogen, wäre ihm der Lebensabend eines geachteten Elder Statesman sicher gewesen. So aber hat er mit seinem Ruf auch sein Land ruiniert: Simbabwe steht wirtschaftlich noch wackliger auf den Beinen als sein überalterter Führer. Als ob das alles nicht genug wäre, wird er nun auch noch von seiner eigenen Ehefrau zum Gespött der Welt gemacht: Die hat es darauf abgesehen, den seit Jahren tobenden Kampf um seine Nachfolge für sich zu entscheiden. In der sich selbst zerfleischenden Regierungspartei stehen sich „das Krokodil“ Emmerson Mnangagwa und „Grabbing Grace“, die geld- und machtgierige Präsidentengattin, gegenüber: Dass die ehrgeizige Grabscherin für ihren Sieg den Leichnam ihres Mannes braucht, ist die in ihrem schrecklichen Satz steckende Wahrheit.