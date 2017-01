SPD : Gabriel verzichtet auf Kanzlerkandidatur

SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet völlig überraschend auf die Kanzlerkandidatur und gibt eine Empfehlung ab, wer an seiner Stelle antreten soll.

Die SPD startet mit einem Paukenschlag ins Wahljahr: Nach monatelangem Zögern verzichtet SPD-Chef Sigmar Gabriel überraschend auf die Kanzlerkandidatur. Statt dessen soll der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz versuchen, bei der Bundestagswahl am 24. September Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) zu besiegen. Gabriel legt offenbar auch den Parteivorsitz nieder.

Gabriel begründete seinen Schritt in der Bundestagsfraktion damit, dass die Bürger Umfragen zufolge keine Fortsetzung der großen Koalition wollten. Für ebendiese stehe er jedoch in den Köpfen der Bevölkerung. Dem Magazin „Stern“ sagte er: „Wenn ich jetzt antrete, würde ich scheitern und mit mir die SPD.“ Schulz habe die eindeutig besseren Wahlchancen und stehe für einen Neuanfang. „Das, was ich bringen konnte, hat nicht gereicht“, so Gabriel.

Der Entschluss des Parteichefs kommt für die SPD überraschend. Zwar ist er in seiner Partei umstritten, doch hatten zuletzt die meisten mit der Kandidatur des 57-Jährigen gerechnet. Auch der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte ihm den Rücken gestärkt. Schulz hatte früh Interesse an der Kanzlerkandidatur gezeigt, sich dann aber zurückgezogen. Er galt zuletzt als Nachfolger von Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der Mitte Februar zum Bundespräsidenten gewählt wird. Vorgesehen ist nun offenbar, dass Gabriel aus dem Wirtschaftsministerium ins Außenamt wechselt und Schulz den Parteivorsitz überlässt. Laut der Nachrichtenagentur dpa könnte die einstige Justizministerin Brigitte Zypries, die heute unter Gabriel parlamentarische Staatssekretärin ist, das Wirtschaftsministerium übernehmen.

Gabriel hatte die Entscheidung lange offen gehalten, sie dann aber mehreren Medien in Interviews verkündet, noch bevor er die Partei informiert hatte. Öffentlich wurde sie am Dienstagnachmittag kurz vor einer Sitzung der Bundestagsfraktion – und zwar über die Publikation eines „Stern“-Titelbildes mit der Schlagzeile „Der Rücktritt“. In der SPD-Fraktion reagierte man fassungslos. Eigentlich hatte die Personalentscheidung am Abend in mehreren SPD-Spitzenrunden besprochen werden und am Sonntag in der Parteizentrale bekanntgegeben werden sollen.

Die Wochenzeitung „Die Zeit“ berichtete, entscheidend für Gabriels Entschluss sei eine Umfrage unter SPD-Sympathisanten gewesen, wonach Schulz bessere Chancen bei der Bundestagswahl eingeräumt werden. Gabriel hatte bereits 2013 auf die Kanzlerkandidatur verzichtet. Er gilt als machtbewusst und als guter Redner. Ihm wird auch zugute gehalten, dass er die SPD zusammengehalten hat, als es nach der Wahl 2013 darum ging, erneut als Juniorpartner in eine große Koalition einzutreten. Gegen Gabriel war von Kritikern stets seine Sprunghaftigkeit angeführt worden.

Martin Schulz wird nun als Kanzlerkandidat versuchen müssen, die Beliebtheit der SPD deutlich zu steigern. In Umfragen steht die Partei derzeit bei knapp über 20 Prozent. Am ehesten als Kanzler zum Zuge kommen könnte er in einer rot-rot-grünen Koalition. Die SPD hat sich vor einiger Zeit von ihrem jahrelangen kategorischen Nein zu einer Regierungszusammenarbeit mit der Linkspartei verabschiedet.

In der SPD wurde Gabriels Entscheidung begrüßt: Der Chef der Linken in der SPD-Fraktion, Matthias Miersch, sprach von einem „enormen Motivationsschub, weil Martin Schulz hohe Anerkennung in der Bevölkerung genießt“. Familienministerin Manuela Schwesig lobte Gabriel für seinen „sehr guten Vorschlag“. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte, Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz gehörten in eine Hand. Daher sei es richtig, dass Gabriel dieses Amt abgibt. Die Entscheidung verdiene größten Respekt, es habe in der Fraktion langanhaltenden Beifall für Gabriel gegeben.

Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping äußerte sich skeptisch über die Personalie. „Ob Martin Schulz ein Zeichen für einen fortschrittlichen Politikwechsel wird, ist unbestimmt“, sagte sie. Für sie werde es sich daran zeigen, ob er bereit sei, Reiche zu besteuern, Armut wirksam zu bekämpfen und Europa nicht zu einer Militärmacht auszubauen. „Ich habe so meine Zweifel.“ FDP-Chef Christian Lindner sprach von einem „ungeordneten Rückzug“.