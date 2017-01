SPD : Sigmar Gabriels schriller Abgang

SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet völlig überraschend auf die Kanzlerkandidatur. Für viele Genossen ist die Erleichterung groß.

Dieses Mal sollte alles ganz anders laufen. Nicht so chaotisch wie vor vier Jahren, als Peer Steinbrück in einer Sturzgeburt zum Kanzlerkandidaten der SPD gekürt wurde und danach von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen torkelte. Nein, dieses Mal war angeblich alles gut geplant. „Der Zeitplan gilt“, wiederholte der Pressesprecher der Partei gebetsmühlenartig. Am nächsten Sonntag werde im Parteivorstand über den Herausforderer von Angela Merkel entschieden.

Und dann das: Es ist kurz nach halb drei Uhr, als SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Dienstag vor die Presse tritt. Die Abgeordneten tagen wie in jeder Sitzungswoche. Oppermann spricht über den neuen US-Präsidenten Donald Trump, den Nachtragshaushalt und die staatliche Förderung der NPD. Nichts Besonderes, es herrscht demonstratives „Business as usual“. Am Ende rät Oppermann den Journalisten noch scherzend, sie sollten sich am Wochenende von der Personalie des Kanzlerkandidaten überraschen lassen: „Ich möchte die Spannung nicht verderben.“

Doch die Spannung hält nicht lange. Zehn Minuten später verbreitet der Mediendienst Meedia ein Foto vom neuen Titelbild des Magazins „Stern“. Darauf das Konterfei von Gabriel und die Schlagzeile „Der Rücktritt“. Die Geschichte dazu stammt von „Stern“-Chefredakteur Christian Krug, einem Vertrauten des SPD-Chefs. Irrtum fast ausgeschlossen. Die mutmaßliche Nachricht schlägt im Bundestag ein wie eine Bombe. Mit versteinerten Gesichtern drängen nun die ersten Abgeordneten an den Kameras vorbei in den Fraktionssaal. Schockstarre und Ratlosigkeit sind kaum zu verbergen. Derweil verziehen sich Gabriel und Oppermann eilig zu einem Krisengespräch. Der SPD-Chef wirkt wütend. Journalisten und Kameraleute werden unsanft abgedrängt. Gabriels Sprecher schaut sprachlos auf sein Handy. Es herrscht chaotische Krisenstimmung.

Seit Wochen hat Gabriel die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur hinausgezögert. Gleichzeitig sandte er jedoch Signale aus, die allgemein als Ausdruck seiner Entschlossenheit gewertet wurden, dieses Mal gegen Kanzlerin Angela Merkel anzutreten: eine Homestory mit Frau und Tochter, ein Porträt im Fernsehen, der stille Triumph über den Bundespräsidenten-Coup, das Vorpreschen mit einem Papier zur Inneren Sicherheit kurz nach einer Magen-Operation, die klare Positionierung als Anwalt der Demokratie gegen den neuen US-Präsident Trump. Zugleich erklärte der Europapolitiker Martin Schulz, er habe kaum noch Chancen auf die Kanzlerkandidatur. Mitte Januar war man in der SPD-Parteispitze allgemein überzeugt: Gabriel tritt an.

Schon vor Tagen und Wochen muss der SPD-Chef dem „Stern“-Chefredakteur das Gegenteil erklärt und gleichzeitig dem stellvertretenden „Zeit“- Chefredakteur Bernd Ulrich von seinen Zweifeln und dem Plan berichtet haben, ins Außenministerium zu wechseln. Am Wochenende und am Montag, als beide Journalisten bereits an ihren Geschichten feilen, informiert Gabriel gerade mal eine Handvoll Genossen in der engsten Parteiführung. Nicht einmal alle Mitglieder des Parteipräsidiums sind informiert, als Gabriels Abschiedsinterviews am Dienstag in den Nachrichtenagenturen hochschießen – von den komplett ahnungslosen Abgeordneten ganz zu schweigen. Soviel zum angeblichen Zeitplan und zur innerparteilichen Demokratie in der SPD.

Im „Stern“-Interview begründet Gabriel seine Entscheidung mit dem Satz: „Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern – und mit mir die SPD“. Und: „Das, was ich bringen konnte, hat nicht gereicht.“ Schulz stehe „für einen Neuanfang. Und darum geht es bei der Bundestagswahl“.

Um kurz nach 15 Uhr erteilt Oppermann dann hinter den verschlossenen Türen des Fraktionssaals Gabriel das Wort. Der 57-Jährige erklärt den perplexen Abgeordneten, auch angesichts der schlechten Umfrageergebnisse sei er zu dem Schluss gekommen, dass er nicht der optimale Kandidat sei. Er schlage den ehemaligen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz vor, der auch Parteivorsitzender werden solle.

Damit ist klar: Eine Wiederholung des Arrangements von 2013, als Gabriel Parteichef blieb, aber Steinbrück ins Rennen ums Kanzleramt schickte, wird es nicht geben: Nach sieben Jahren gibt der Mann aus Goslar den Parteivorsitz ab. Es wäre unfair, Gabriel nur an den desaströsen Umfragewerten von 20 Prozent zu messen: Er hat die Partei nach ihrer Wahlniederlage 2009 wieder aufgerichtet, sie 2013 mit einem spektakulären Mitgliederentscheid in die Regierung geführt und zuletzt aus einer Minderheitsposition den sozialdemokratischen Kandidaten für das Bundespräsidentenamt, Frank-Walter Steinmeier, durchgedrückt. Das ist eine ganze Menge.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Doch Gabriels Rückzug vom Vorsitz ist mehr als eine persönliche Lebensentscheidung. Es ist auch eine demonstrative Abkehr von der großen Koalition. Ausdrücklich sagt Gabriel in der Fraktionssitzung, das seine Partei in dem Bündnis mit der Union nicht die erhofften Früchte habe ernten können, dass die SPD im Wahlkampf nun für andere Machtoptionen kämpfen müsse und dass Schulz ausdrücklich kein Ministeramt bekommen solle, damit er freier in der politischen Auseinandersetzung sei.

Große Koalition war gestern. Ab jetzt kämpfen die Genossen gegen Merkel. Überdeutlich wird dieser Strategiewechsel in einer Personalie, die Gabriel später am Abend der Parteiführung mitteilen will: Seine Nachfolgerin an der Spitze des Wirtschaftsministeriums, das er einst für die strategische Schaltstelle einer um Wirtschaftskompetenz kämpfenden SPD hielt, soll die ehemalige Justizministerin Brigitte Zypries werden, die sich zuletzt weitgehend unbemerkt als Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium um die Luft- und Raumfahrt kümmerte und im Herbst nicht mehr für den Bundestag kandidieren will. Ganz offensichtlich soll das Ministerium nur noch abgewickelt werden.

Noch merkwürdiger mutet Gabriels Wunsch an, die nächsten Monate das Außenamt zu leiten. Das kollidiert nicht nur mit dem Wunsch des werdenden Vaters, mehr Zeit für seine Familie zu haben, sondern passt auch nicht zum undiplomatischen Temperament des Politikers.

Doch über diese Personalien wird in der Fraktion nicht gesprochen. Überhaupt gibt es keine Debatte. Nach einer Viertelstunde leitet Thomas Oppermann wieder zum Tagesgeschäft über. Am Mittwoch soll in einer Sondersitzung um 12 Uhr alles Weitere besprochen werden.

Gabriel verzichtet auf SPD-Kanzlerkandidatur

Ein Aufstand der Abgeordneten ist nicht zu erwarten. Das zeichnet sich schon am Dienstag ab. Zu groß ist die Erleichterung darüber, dass der sprunghafte und unberechenbare Gabriel die Partei nicht in den Wahlkampf führen wird. Entsprechend überschlagen sich die Abgeordneten vor dem Fraktionssaal mit anerkennenden Worten für Gabriels Entscheidung. „Diese Form von Verantwortung, die Gabriel für die Partei übernimmt, ist einmalig“, schwärmt nicht nur der Heidelberger Abgeordnete Lothar Binding. Zugleich versichert Matthias Miersch, der Sprecher der Parlamentarischen Linken: „Alle Sozialdemokraten werden wie eine Eins hinter Martin Schulz stehen.“

Das klingt fast nach einer gelungenen Kandidatenkür. Doch hinter vorgehaltener Hand räumen altgediente Genossen ein, die Sache sei „wohl nicht optimal gelaufen“. Fraktionschef Oppermann tritt nach der Sitzung der Abgeordneten noch einmal vor die Presse und entschuldigt sich indirekt, dass er zwei Stunden zuvor so lapidar auf das Wochenende als Zeitpunkt der Entscheidung verwiesen habe. „Seit einigen Tagen“ habe er von Zweifeln Gabriels gewusst, ob er der richtige Kandidat ist. Nun sei die Sache vorab bekanntgeworden „durch ein Interview, das mir nicht bekannt war“, gesteht Oppermann.

So leitet Gabriel seinen Abgang von der politischen Bühne also ein, wie er sich oft präsentiert hat – unberechenbar, unabgesprochen und schrill. Das persönliche Verhältnis des Parteichefs zu Frank-Walter Steinmeier ist deshalb seit langem zerrüttet. Der angehende Bundespräsident ist an diesem Nachmittag in der Unions-Fraktion zu Gast. Irgendwann spaziert er hinüber zum SPD-Sitzungssaal, posiert für ein Foto und lächelt. Zum geplanten Wechsel von Gabriel auf seinen bisherigen Posten als Außenminister sagt Steinmeier kein einziges Wort.