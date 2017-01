SPD-Kanzlerkandidatur: Kurz vor der Kür zum Kanzlerkandidaten

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel wird Kanzlerin Angela Merkel herausfordern. Martin Schulz soll Außenminister werden.

Der Eingriff ist gut verlaufen. Kurz vor Weihnachten hatte sich Sigmar Gabriel für eine Magenoperation ins Krankenhaus begeben. Zwei Tage nach Neujahr meldete er sich mit offenem Hemdkragen unter einer blauen Winterjacke vom Marktplatz seiner Heimatstadt Goslar im Fernsehen zurück. Ein siebenseitiges Papier zur inneren Sicherheit hat der SPD-Chef über die Feiertage daheim bei der schwangeren Frau Anke und seiner vierjährigen Tochter Marie auch verfasst, und für das Wochenende ist ein „Spiegel“-Interview geplant.

Wenn nicht alles täuscht, hat damit der vorletzte Akt der Kür des SPD-Kanzlerkandidaten begonnen. Offiziell soll die Personalie bei einer Vorstandsklausur im Willy-Brandt-Haus am 29. Januar verkündet werden. Doch schon einige Tage vorher werde der Name „in der Luft liegen“, hatten Vertraute von Gabriel stets erklärt. Der Zeitpunkt scheint nun gekommen zu sein. Mitglieder des Parteipräsidiums gehen nach Informationen dieser Zeitung fest davon aus, dass der 57-Jährige als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) antritt. Martin Schulz, der scheidende Präsident des EU-Parlaments, soll neuer Außenminister werden. „Daran habe ich keine Zweifel“, „Ich sehe nicht, wie es anders laufen soll“ oder „Dafür spricht die allerhöchste Wahrscheinlichkeit“, heißt es in der Parteispitze.

Tatsächlich haben sich mit Hannelore Kraft (Nordrhein-Westfalen), Torsten Albig (Schleswig-Holstein) und Michael Müller (Berlin) nicht nur drei sozialdemokratische Ministerpräsidenten für Gabriel ausgesprochen. Auch der Seeheimer Kreis der Bundestagsfraktion steht hinter ihm. Vor allem aber haben Gabriels innerparteiliche Gegner aufgesteckt. Noch im September hatten 20 niedersächsische Bundestagsabgeordnete in der Landesgruppe gegen den als sprunghaft geltenden Kandidaten rebelliert. Auch die Parteilinke machte aus ihrer Sympathie für Schulz keinen Hehl. Andere versuchten, den Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz auf den Schild zu heben. „Wir haben nicht genug Truppen“, gesteht nun ein hochrangiger Gabriel-Skeptiker. Öffentliche Querschüsse – etwa vom niedersächsischen SPD-Ministerpräsidenten Stephan Weil, der die Schwächen seines Landsmanns allzu gut kennt – sind nicht mehr zu erwarten. „Nur noch Gabriel könnte Gabriel verhindern“, sagt ein Spitzengenosse.

Doch das hat der Mann aus Goslar augenscheinlich nicht vor. Ein erneuter Verzicht auf die Kandidatur nach dem Steinbrück-Debakel von 2013 würde sein Ende als Parteichef einläuten. Gabriel weist immer wieder darauf hin, wieviel ihm der Posten an der Spitze der traditionsreichen Partei bedeutet. Auch ließ er den Termin für einen möglichen Ausstieg verstreichen.

Im Dezember musste sich der 57-Jährige, der seit Jahren an einer Diabetes leidet und deswegen regelmäßig neu eingestellt werden muss, einer Operation unterziehen. Durch die Verkleinerung des Magens soll die Insulinzufuhr stabilisiert werden. Zugleich dürfte sich das Körpergewicht reduzieren. Gabriel hätte über eine längere Erholungs- oder Reha-Phase den Stabwechsel zu einem anderen Kandidaten organisieren können. Stattdessen tippte er kurz nach der Entlassung aus der Klinik an seinem Sicherheitspapier.

Am kommenden Dienstag dürfte nun die letzte Weiche für die Kandidatur gestellt werden. Dann trifft sich die engste Parteiführung – Gabriel, seine sechs Stellvertreter, Schulz und Fraktionschef Thomas Oppermann – in Düsseldorf. Mitarbeiter sind nicht zugelassen, striktes Stillschweigen wurde vereinbart. Offiziell geht es um die inhaltliche Ausrichtung der Genossen im Wahljahr. Doch dürfte sich hinter verschlossenen Türen auch die personelle Aufstellung abzeichnen.

Schulz hatte schon vor einer Woche über das Magazin „Der Spiegel“ durchsickern lassen, er rechne nicht mehr damit, Kandidat zu werden. Beobachter werten dies als Versuch, die öffentliche Erwartung zu steuern. Der Europa-Politiker gilt nämlich als gesetzter Nachfolger für Außenminister Frank-Walter Steinmeier, wenn dieser Mitte Februar zum Bundespräsidenten gewählt wird.

Für Gabriels Kanzlerkandidatur wird es unmittelbar nach dem Düsseldorfer Geheimtreffen noch keine Bestätigung geben. Allerdings tagen am 23. Januar, eine Woche vor der Klausurtagung, die SPD-Gremien. Spätestens an diesem Tag, erwarten Insider, könnte der Name des Kandidaten bekannt werden. Es wäre eine Sensation, wenn es nicht Gabriel wäre. Die offizielle Präsentation findet eine Woche später statt. Noch sind die öffentlichen Sympathiewerte des Obergenossen bescheiden. Doch bald bietet sich die Möglichkeit, das Image durch eine Homestory aufzupolieren: Voraussichtlich im Frühjahr wird Gabriel zum dritten Mal Vater. Und in nicht allzu ferner Zukunft könnten bei dem politischen Schwergewicht dank der Magenverkleinerung auch die ersten Kilos purzeln.