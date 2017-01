Spionage durch Ditib-Imame: Ditib-Imame spionierten Lehrer aus

Von Peter Berger

Die Namen von fünf Pädagogen aus Nordrhein-Westfalen stehen in Spitzelberichten, die türkische Islamgelehrte nach Ankara geschickt haben.

Düsseldorf –

Den Termin in einer Fachabteilung des NRW-Schulministeriums an der Völklinger Straße in Düsseldorf hatte Yilmaz E. (Name geändert) eigentlich ausgemacht, um mit den Experten über ein Thema aus seinem Schulalltag zu sprechen: Darüber, dass die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) immer häufiger den Versuch unternehme, an staatlichen Schulen Einfluss auf den Religionsunterricht zu nehmen.

Yilmaz E., Deutscher mit türkischen Wurzeln, ist verbeamteter Lehrer unter anderem für islamischen Religionsunterricht an einer ganz normalen Schule im Ruhrgebiet. Seit einiger Zeit organisiert er mit etlichen Kollegen Seminare, um Lehrern Hilfen an die Hand zu geben, Radikalisierungstendenzen und politische Einflussnahmen auf Schüler besser zu erkennen. Schon deshalb ist Yilmaz E. ein wichtiger Gesprächspartner für die Fachleute im Schulministerium. Er berichtet den Ministerialbeamten, dass er und seine Kollegen schon in der Vergangenheit immer wieder aus dem Umfeld der Ditib „verleumdet“ worden seien. Es seien Dingen geschehen, die „nicht im Sinne des Ministeriums und nicht im Sinne des islamischen Religionsunterrichts“ seien, so Yilmaz E.

Diyanet Die türkische Religionsbehörde Diyanet hat mehr als 1000 Islamgelehrte an die rund 900 Ditib-Moscheevereine in Deutschland entsandt. « zurück 1 | 3 weiter »

Das Gespräch im Düsseldorfer Ministerium nimmt eine unerwartete Wende: Der Vertreter des Schulministeriums teilt dem völlig verdutzten Lehrer mit, dass sein Name auf einer jener Spitzellisten steht, die Ditib-Imame im Auftrag der türkischen Religionsbehörde Diyanet erstellt haben. Listen, von denen sich die Erdogan-Regierung nach dem gescheiterten Putschversuch in der Nacht zum 16. Juli 2016 erhofft, an detaillierte Informationen über mögliche Anhänger der Gülen-Bewegung im Ausland zu gelangen. Die Ditib ist der Religionsbehörde in Ankara direkt unterstellt, ihre Prediger werden vom türkischen Staat bezahlt.

Ein deutscher Beamter, der vom türkischen Staat auf deutschen Boden bespitzelt wird? Ein krasser Einzelfall? Mitnichten. Das Gespräch in Düsseldorf bekommt plötzlich einen völlig anderen Charakter, wird zu einer offiziellen Gefährdetenansprache. „In diesem Papier, das ich leider nicht zu Gesicht bekommen habe, werde ich als so eine Art Terrorist bezeichnet“, sagt Yilmaz E. „Man hat mir gesagt, ich müsse mir keine Sorgen machen, so lange ich nicht in die Türkei reise. Den Namen des Spitzels hat man mir auf mehrfache Bitte hin aber nicht genannt.“

Insgesamt stehen laut Schulministerium fünf Lehrer aus Nordrhein-Westfalen in den Berichten, die Ditib-Prediger nach Ankara geschickt haben. Auch die anderen wurden inzwischen über die Bezirksregierungen informiert und durch die jeweils zuständigen Kriminalinspektionen der Polizei von Mitarbeitern des Staatsschutzes gewarnt, besser nicht mehr in die Türkei zu fahren.

Auch diese Lehrer wissen nicht, wer ihre Namen, verbunden mit Mutmaßungen über ihre politische Einstellung, weitergegeben hat. Für Yilmaz E. ist das ein Skandal. „Ich wollte den Namen wissen, um Strafanzeige zu stellen. Es geht schließlich um mein Leben und das meiner Familie. Ich werde diffamiert und denunziert. Das muss doch strafrechtliche Folgen haben.“

Auf Anfrage bestätigt das NRW-Innenministerium, dass dem Verfassungsschutz des Landes die Berichte der Religionsattachés der Generalkonsulate Düsseldorf, Köln und München an die staatliche Religionsbehörde Diyanet vorliegen. Darüber hatte die FR bereits Mitte Dezember berichtet. „Ob darüber hinaus weitere Berichte existieren, ist hier nicht bekannt.“ In den Dossiers seien insgesamt 28 Personen und elf Institutionen aus NRW namentlich genannt. Alle seien informiert worden und hätten sogenannte Gefährdetenansprachen erhalten. Das Problem: Der Name von Yilmaz E. taucht in keinem der Berichte auf, die unserer Zeitung vorliegen. Es muss also weitere Dossiers geben – oder die bisher bekannten sind möglicherweise unvollständig.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Yilmaz E. vermutet, dass auch ein Bericht für den Konsulatsbereich Essen existieren muss, zu der alle Ditib-Moscheen zwischen Essen und Soest gehören. Für ihn ist das die einzige Erklärung dafür, wie sein Name nach Ankara übermittelt wurde. Belegen kann er das nicht.

Bei der Durchsicht der Unterlagen, die bereits öffentlich geworden sind, sei ihm aber aufgefallen, dass „die Wortwahl und Formulierung der Imame sehr gleich klingen. Ich vermute, dass die Imame entweder darin geübt sind oder Vorlagen hatten, an denen sie sich orientiert haben. Beides würde darauf hinweisen, dass es sich um eine vorsätzliche und systematische Spionagetätigkeit handelt und nicht, wie von der Ditib immer wieder beteuert, um eine spontane Aktion von einigen wenigen Imamen“. Yilmaz E. sieht die Religionsattachés der Generalkonsulate in der Verantwortung. Die Prediger seien nur ausführende Organe, die mit Strafversetzung rechnen müssten, wenn sie die Anweisungen der Religionsbehörde Diyanet nicht befolgten.

Dass den „gefährdeten Personen“ die Klarnamen der Spitzel nicht mitgeteilt werden, wird von den Behörden mit dem Quellenschutz begründet. „Die Betroffenen können aber sicher sein, dass ihre Strafanzeigen mit großer Sorgfalt und Ernsthaftigkeit bearbeitet werden, auch wenn sie gegen unbekannt gestellt wurden“, sagt ein Insider. Offenbar werden alle Informationen um den Spitzelskandal beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln zusammengeführt und zentral bearbeitet.

Das Thema Spitzeldienste war bereits am 11. Januar auf der Tagesordnung der Landesregierung. Zu einem Gespräch trafen sich an jenem Mittwoch unter Leitung von Staatssekretär Thorsten Klute (SPD) im NRW-Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales hochrangige Vertreter mehrerer Ressorts der Landesregierung mit der Spitze des NRW-Landesverbands der Ditib. Dort seien „Sorgen und Erwartungen“ deutlich formuliert worden, sagte ein Ministeriumssprecher anschließend. Die rot-grüne Landesregierung werde aber an der Zusammenarbeit festhalten, die Ditib könne im Beirat für den islamischen Religionsunterricht bleiben. Im vergangenen Jahr hatte das Innenministerium des Landes dagegen die Kooperation mit der Ditib bei einem Salafismus-Präventionsprogramm in Köln beendet.

Der grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck hat laut Bundeskriminalamt bereits Strafanzeige beim Generalbundesanwalt wegen des Verdachts der Spionage zum Nachteil der Bundesrepublik Deutschland gestellt, die am 22. Dezember eingegangen ist. Der Bundestag wird sich in einer Fragestunde in dieser Woche mit den Spionagevorgängen befassen. „Dabei wird es auch darum gehen, ob es seit den ersten Berichten in der türkischen Presse auch Vertuschungsaktionen der Ditib gegeben hat. „Haben die Verzögerungen bei den Ermittlungen ermöglicht, dass die Spione das Land verlassen haben?“, fragt Beck. Er mahnt Bundesinnenminister Thomas de Maizière, die Ditib aufzufordern, „alle Informationen über Spionage und Spione der Ditib an die deutschen Behörden zu übergeben“. Andernfalls müsse man den Sitz der Ditib in der Islamkonferenz ruhen lassen.

Fragen der FR an den Ditib-Generalsekretär Bekir Alboga, ob es zu Spitzelaktivitäten auch gegen Lehrer für islamischen Religionsunterricht gekommen sei und welche Konsequenzen aus der Spionageaffäre gezogen worden seien, ließ dieser im Detail unbeantwortet. Die Vorwürfe würden ernst genommen und weiterhin untersucht, teilte Alboga schriftlich mit. Die Religionsbehörde Diyanet in Ankara habe ausdrücklich der Öffentlichkeit gegenüber zugesichert, „dass Dienste außerhalb der religiösen Betreuung der Muslime von Imamen nicht erwartet werden. Wir sind weiterhin um transparente Aufklärung bemüht“.