Steuererhöhung: Söder, Schäuble und die Steuern

Die Union streitet mal wieder. Diesmal geht es darum, ob der Staat die Abgaben erhöhen soll. Mit seiner Ablehnung fährt Bayerns Finanzminister Söder Wolfgang Schäuble direkt in die Parade.

Wolfgang Schäubles Sympathie für die Schwesterpartei CSU hält sich angesichts des aus Bayern immer wieder befeuerten Dauerstreits über die Flüchtlingspolitik erkennbar in Grenzen.

Nun kommt ein neue Auseinandersetzung hinzu, bei der die Partei dem CDU-Bundesfinanzminister sogar direkt in die Parade fährt: Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) wandte sich am Montag strikt gegen jegliche Steuererhöhungen nach der Bundestagswahl. Damit distanzierte er sich von Schäuble, der „punktuelle“ Erhöhungen nicht ausgeschlossen hatte. „Wir können nicht versprechen, Steuern zu senken, und sie anderswo wieder erhöhen. Dieses Prinzip ‚Rechte Tasche, linke Tasche‘ lehnen wir ab“, wurde Söder in der „Süddeutschen Zeitung“ zitiert. „Die CSU ist gegen jegliche Steuererhöhungen“, fügte er hinzu.

Der Streit hat eine größere Bedeutung, als es auf den ersten Blick erscheint. Tatsächlich hat auch Schäuble nicht vor, Bürger und Unternehmen unterm Strich höher zu belasten. Im Gegenteil: Der CDU-Politiker hält in der kommenden Wahlperiode eine Entlastung von jährlich 15 Milliarden Euro für bezahlbar. Schäuble ist aber Realist genug, um zu wissen, dass eine Steuerreform ein komplexes Gebilde ist, bei der es auch immer einige Verlierer geben wird. Oder es sind an bestimmten Stellen Steuererhöhungen zur Gegenfinanzierung nötig, die an anderer Stelle dann wieder kompensiert werden. Deshalb spricht er von der Möglichkeit punktueller Erhöhungen.

Werden jedoch jegliche Steuererhöhungen ausgeschlossen, ist die Politik im Grunde nicht handlungsfähig. Das hat sich in dieser Wahlperiode gezeigt, in der sich in der Steuerpolitik bis auf kleinere Anpassungen praktisch nichts bewegt hat. Da Schäuble unter anderem vorhat, die Unternehmenssteuern weitgehend umzubauen, braucht er gewisse Spielräume bei der Steuerbelastung. Bekommt er diese nicht, dann kann er seine Pläne wieder zu den Akten legen.

Die CDU-Spitze hatte deshalb in der am Wochenende beschlossenen „Saarländischen Erklärung“ Steuererhöhungen nur „grundsätzlich“ ausgeschlossen. Bekannt ist auch, dass Schäuble kein Freund der Abgeltungssteuer auf Zinsen und Dividenden ist. Er will die 25-prozentige Pauschalsteuer am liebsten abschaffen und zur Besteuerung der Kapitalerträge nach dem persönlichen Einkommensteuersatz zurückkehren.

Söder lehnte zudem den Vorschlag Schäubles ab, den Überschuss aus dem Bundeshaushalt komplett für die Tilgung von Schulden zu verwenden. Der bayerische Finanzminister will den Großteil der 6,2 Milliarden Euro sofort für eine Steuersenkung einsetzen. Es bringe nichts, spontan Schulden zu tilgen, so sein Argument. Schäuble ließ diese Forderung zurückweisen. Einmalige Überschüsse könnten nicht für dauerhafte Steuersenkungen verwendet werden, so eine Sprecherin des Ministers am Montag.