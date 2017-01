Syrien: Nebenkriegsschauplatz Kasachstan

Die syrischen Bürgerkriegsparteien bekämpfen sich bei den Friedensgesprächen in Kasachstan mit Worten weiter. Wichtige andere Akteure sind nicht eingeladen - oder nicht interessiert.

In frostiger Atmosphäre und mit scharfen Wortgefechten hat am Montag die zweitägige Konferenz zur Beendigung des syrischen Bürgerkrieges begonnen. Der Chef der Delegation des Regimes von Diktator Baschar al-Assad, Syriens UN-Botschafter Baschar Dschaafari, kanzelte eine von Rebellenführer Mohammed Allusch gehaltene Rede als „provokant“ und „unprofessionell“ ab. Er machte erneut deutlich, dass für ihn alle Aufständischen Terroristen sind, mit denen man eigentlich nicht sprechen sollte.

Allusch wiederum warf der Assad-Armee und der für Damaskus kämpfenden libanesischen Hisbollah-Miliz vor, die derzeitige Feuerpause – Voraussetzung für die Gespräche in Astana – immer wieder zu brechen, und nannte das Regime in Damaskus einen Terrorstaat. „Wir wollen Frieden, sind aber auch bereit weiterzukämpfen“, sagte er. Denn man kämpfe für die eigenen Rechte – „das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit, das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht des Volkes, seine Führung selbst zu bestimmen.“ In Astana gehe es seiner Seite vor allem darum, den Waffenstillstand zu festigen, Gefangenen freizubekommen und die Lieferung von Hilfsgütern in von Assads Truppen belagerte Orte sicherzustellen. Oppositionssprecher Jehja al-Aridi bekräftigte, „wenn das syrische Regime unsere Anwesenheit in Astana als Kapitulation auffasst, dann hat es sich getäuscht“.

Noch vor den ersten Wortgefechten hatte Kasachstans Präsident Nursultan Nasarbajew in einer von seinem Außenminister verlesenen Ansprache den Delegationen versucht einzuschärfen, dass der Konflikt nur durch Verhandlungen gelöst werden könne. „Die momentane Situation in Syrien beschäftigt die gesamte Welt“, sagte er. Das Blutvergießen, das nun seit fast sechs Jahren andauere, habe „nichts gebracht außer Elend und Leid für das heilige Land, in dem verschiedene Zivilisationen und Kulturen zusammenlebten“.

Während der Rede saßen sich die Vertreter des Regimes und der Rebellen im Festsaal des Hotels Rixos President in Astana erstmals direkt gegenüber. Nach Nasarbajews Worten jedoch weigerten sich die Oppositionellen, mit den Assad-Gesandten von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Bei den früheren Friedensgesprächen in Genf saßen beide Seiten stets in getrennten Räumen und verhandelten über Vermittler miteinander. Der Chef der russischen Delegation, Wladimir Putins Sonderbeauftragter für Syrien Alexander Lawrentjew, beschwor die beiden Seiten, sich nicht auf die Differenzen, sondern auf die „Themen von gemeinsamem Interesse“ zu konzentrieren.

Syrien-Konferenz beginnt mit Pendel-Diplomatie

Russland, die Türkei und der Iran führen am Verhandlungsort die eigentliche Regie – und betreiben zumindest teilweise ihre eigene Politik: So wurden die syrischen Kurden auf Druck der Türkei nicht eingeladen. Auch Saudi-Arabien und Katar, die als die wichtigsten regionalen Alliierten der Rebellen gelten, waren unerwünscht. Franzosen, Briten und US-Amerikaner lassen sich von ihren Botschaftern in Kasachstan vertreten. Die neue Trump-Administration schlug das Angebot einer eigenen Delegation aus.

Für die Vereinten Nationen reiste Syrienvermittler Staffan de Mistura an. Der UN-Diplomat hofft, den seit April 2016 unterbrochenen Genfer Friedensprozess in Kasachstan wiederbeleben zu können; er gab sich am Montag vorsichtig optimistisch: „Die Gespräche könnten das Ende der Kämpfe besiegeln – und das ist genau das, worauf die syrische Bevölkerung wartet.“